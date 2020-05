Pilvenpiirtäjässä uhkaava tulipalo Arabiemiraateissa

Korkeassa pilvenpiirtäjässä syttyi tiistai-iltana uhkaava tulipalo Sharjahin kaupungissa Arabiemiraateissa, kertoo muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Palavasta Abbco Towerista putosi palon edetessä runsaasti romua pilvenpiirtäjää ympäröivään kortteliin.

Abbco Tower: Fire engulfs skyscraper in UAE city of Sharjah https://t.co/h2iLUnzQVG — BBC News (World) (@BBCWorld) 5. toukokuuta 2020

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan seitsemän ihmistä loukkaantui lievästi palossa.

Abbco Towerissa on 48 kerrosta ja se on korkeudeltaan 190 metriä. Kyseessä on yksi kaupungin korkeimmista rakennuksista.

Pilvenpiitäjän sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Viranomaisten mukaan palon syttymisyystä ei ole tietoa.