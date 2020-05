Etelä-Korean tiedustelupalvelu: Huhut Kim Jong-unille tehdystä leikkauksesta eivät pidä paikkaansa

Kim Jong-un vieraili Pohjois-Korean viestinten mukaan toukokuun ensimmäisenä päivänä lannoitetehtaalla Pohjois-Korean Pjongjangissa. Valokuva on Pohjois-Korean ainoan uutistoimiston KCNA:n välittämä.

Kim Jong-un vieraili Pohjois-Korean viestinten mukaan toukokuun ensimmäisenä päivänä lannoitetehtaalla Pohjois-Korean Pjongjangissa. Valokuva on Pohjois-Korean ainoan uutistoimiston KCNA:n välittämä. KCNA / AFP

Etelä-Korean tiedustelupalvelu kiistää tiedot, joiden mukaan Pohjois-Koreaa johtava Kim Jong-un olisi ollut sydänleikkauksessa.

Tiedustelupalvelu kumosi huhut Etelä-Korean parlamentin tapaamisessa keskiviikkona, kirjoittaa Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap (siirryt toiseen palveluun).

Kim on esiintynyt julkisuudessa tänä vuonna huomattavasti vähemmän kuin viime vuosina vastaavaan aikaan. Julkisia esiintymisiä on tiedustelupalvelun mukaan ollut 17, kun niitä tavallisesti on alkuvuodesta 50.

Tiedusteluorganisaatio kuitenkin arvioi, että poissaolojen syynä on Kimin keskittyminen maan sisäisiin asioihin ja koronavirusepidemian hoitoon.

Kaksi Pohjois-Koreaa seuraavaa uutissivustoa, yhdysvaltalainen NK News (siirryt toiseen palveluun) ja eteläkorealainen Daily NK, ovat uutisoineet viime aikoina arvioita Kimille tehdystä sydänoperaatiosta. Arviot ovat perustuneet muun muassa anonyymiin lähteeseen Pohjois-Koreassa ja kuvissa havaittuun mustaan pisteeseen suuren johtajan ranteessa.

Kimin noin kolme viikkoa kestänyt poissaolo julkisuudesta laukaisi huhumyllyn johtajan terveydentilasta. Pohjois-Koreassa kävi tiettävästi lääkärien ja virkamiesten ryhmä Kiinasta, mutta ei ole varmaa, liittyikö vierailu Kimin terveydentilaan.

Viime viikon lopulla Pohjois-Korean valtiolliset viestimet julkaisivat kuvamateriaalia johtajastaan lannoitetehtaan avajaisissa. Etelä-Korean hallinnossa arvioitiin, että vierailu tehtaalla on todella tapahtunut.

Lisää aiheesta:

Trump iloitsi Pohjois-Korean johtajan paluusta julkisuuteen – Kim Jong-unin terveydentilasta on noussut paljon kysymyksiä

Pohjois-Korean viestimet julkaisivat kuvamateriaalia: Kim Jong-un kävi vihkimässä lannoitetehtaan – yleisö räjähti hurraa-huutoihin

Pohjois-Korean johtajan kunnosta liikkuu villejä huhuja – Tämän tiedämme nyt Kim Jong-unin terveydentilasta ja seuraajaehdokkaasta

Lähteet: Reuters