Brittiläinen matkanjärjestäjä tyrmää Enontekiön lentoaseman sulkemisen ja haukkuu Finavian

Lentokentän säilyminen Enontekiöllä on tärkeää. Lentokenttäverkostomme koko maassa on ihmisten liikkumisen, matkailun ja yritysten kannalta elintärkeää.



Enontekiön lentokentän tilanne on selvitettävä perinpohjin ja kentän säilyminen turvattava.