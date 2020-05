Golf noussut yhdeksi korona-ajan suosituimmista lajeista – kaikki halukkaat eivät mahdu kentille pelaamaan

Näin korona-aikana ulkoilmalaji golf näyttää kasvattavan suosiotaan.

Suomen golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen kertoo, että viime viikkoina kaikki innokkaat eivät ole mahtuneet kentille pelaamaan.

– Kysyntä on ylittänyt tarjonnan. Minun mielestä on ollut ennätyksellistä. Lähtölistat ovat olleet täynnä. Toisaalta täytyy ottaa huomioon se, että osittain on ollut rajoitettu kapasiteetti.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi pelikierrokselle on lähdetty jopa puolet normaalia pienemmällä porukalla. Viime aikoina ohjeistusta peliryhmän koosta on kevennetty (siirryt toiseen palveluun).

– Nyt voi pelata neljän hengen ryhmissä, mutta suositus on, että pelaajat olisivat samaa ruokakuntaa tai vakiintuneita pelikavereita.

Lajin suosion kasvu näkyy myös seurojen jäsenmäärän lisääntymisenä. Toiminnanjohtaja Korhosen mukaan seuroihin on ilmoittautunut uusia jäseniä tänä keväänä muutamaa edeltävää vuotta pari prosenttia enemmän.

Suomen golfliiton seuroissa on nyt hieman yli 140 000 jäsentä. Golfliitto on rekisteröityneiden jäsenten määrällä mitattuna Suomen suurin lajiliitto.

Uudellamaalla kentät avattiin tänä keväänä jo maalis-huhtikuun taitteessa. Se oli toiminnanjohtaja Korhosen mukaan ennätysaikaisin.

– Kausi alkoi useita viikkoja, jopa kuukauden normaalia aiemmin.

Alueen kaikilla 37 golfkentällä pelataan jo. Leudon talven ja aikaisen kevään seurauksena pelialustat ovat poikkeuksellisen hyvässä kunnossa.

– Pääasiassa kesägriineille päästy avaamaan eli golfin näkökulmasta tilanne on ollut oikein otollinen.

