Alma julkaisee pitkään odotetun esikoisalbuminsa – katso kuvasarja laulajan uran vaiheista

Idols-kilpailun jälkeen Alma kehitti itseään musiikintekijänä biisinkirjoitusleireillä. Hän päätyi tekemään musiikkia Berliiniin huipputuottajien kanssa. Vuonna 2016 Alma solmi maailmanlaajuisen levytyssopimuksen Universal Musicin kanssa. Hänen debyyttikappaleensa Karma on sai paljon huomiota ympäri maailmaa ja esimerkiksi Elton John soitti biisin omassa radio-ohjelmassaan.

– Naapurimaasta Ruotsista on lähtenyt paljon artisteja maailmalle. Suomesta on Isac Elliotia ja Nightwishia, mutta missä ovat naiset? Kaikkien pitää lähteä yrittämään. Aina voi tulla takaisin kotiin. Ei sitä tarvitse ottaa niin tosissaan. Kun itse lähdin, sanoin kaikille, että mennään päivä kerrallaan ja katsotaan. Ja se on ehkä oikea asenne, Alma sanoi vuonna 2016.