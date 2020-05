Sodanjulistus EU-oikeusjärjestykselle Saksasta – "Keskuspankki pysyy itsenäisenä tulevaisuudessakin", Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vakuuttaa

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin mielestä Saksan perustuslakituomioistuin saattoi näyttää EU:n oikeusjärjestyksen kannalta vaarallista mallia, kun se asettui poikkiteloin EU-tuomioistuimen kantaa vastaan tiistaina.

Saksalaistuomarit päättivät, että EKP on osin ylittänyt toimivaltuutensa ostaessaan eurovaltioiden joukkolainoja viime vuosina. EU-tuomioistuin taas on linjannut, että toimet ovat hyväksyttäviä.

– EU:n toiminta nojaa siihen, että nimenomaan Euroopan tuomiostuin tulkitsee eurooppalaisten instituutioiden toimintaa ja lainmukaisuutta, ei kansallinen tuomoistuin. Tästä periaatteesta tinkimisellä olisi hyvin kauaskantoisia ja yhteistyölle mielestäni hyvinkin kielteisiä seurauksia, Rehn sanoo Ylen haastattelussa.

Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksellä on EU:lle "jopa eksistentiaalinen" eli koko sen olemassaoloon liittyvä merkitys, Rehn kuvaa. Siten päätös koskee myös kansalaisia ja kansanvaltaisia päättäjiä ympäri Eurooppaa.

– Kansalaisena totean vain, että tässä mennään perimmäisten kysymysten äärelle Euroopan oikeusjärjestyksen ja sopimusjärjestelmän kannalta.

Saksan perustuslakituomioistuin toimii Karlsruhessa. AOP

Rehnin mukaan Saksan tuomioistuimen päätös "ei suoraan ja välittömästi vaikuta" EKP:n harjoittamaan rahapolitiikkaan. Keskuspankin itsenäisyys ei horju.

Perustuslakituomioistuimen mielestä EKP:n pitäisi perustella julkisten velkojen osto-ohjelmansa tarkemmin, jotta sen suhteellisuutta voidaan arvioida. Suhteellisuusperiaatteen mukaan keskuspankki voi tehdä vain sellaisia toimia, jotka ovat välttämättömiä sen tavoitteen eli hintavakauden saavuttamiseksi.

– Kunhan tämä erikoinen juridinen konkelo saadaan avattua, en usko, että on epäilystäkään siitä, etteikö Saksan perustuslakituomioistuimella olisi asianmukaista ja vakuuttavaa materiaalia osto-ohjelmien perusteista ja mitoituksesta, Rehn muotoilee.

EKP:n jo julkaistuissa pöytäkirjoissa on hänen mielestään hyvin perusteltu noudatettua rahapolitiikkaa.

– Juuri itsenäisyytensä ansiosta EKP on kyennyt tekemään hyvinkin mittavia ja nopeita päätöksiä. Tämä on hyvin tärkeä periaate eurooppalaisessa yhteistyössä, ja nimenomaan Saksassa on aina korostettu keskuspankin itsenäisyyttä, Rehn huomauttaa.

Entiset keskuspankkiirit älähtivät

Saksalaistuomarien päätöksestä syntyi välittömästi laaja julkinen keskustelu, johon osallistuivat useat entiset kansallisten keskuspankkien johtajat ja EKP:n neuvoston jäsenet.

Perustuslakituomioistuimen päätös voi vaarantaa keskuspankin itsenäisyyden ja syödä myös EU-tuomioistuimen uskottavuutta, varoittelivat sekä entiset keskuspankkiirit että oikeusoppineet.

Saksan perustuslakituomioistuin on yksi maailman vaikutusvaltaisimpia oikeuslaitoksia ja Saksa on suurin euroalueen talous.

– Onko EU:ssa useita eurooppaoikeutta koskevia oikeusjärjestyksiä? Onko myös puolalainen ja unkarilainen, EKP:n entinen varapääjohtaja, portugalilainen Vitor Constâncio kysyi Twitterissä. (siirryt toiseen palveluun)

– Voiko itsenäisten valtioiden ryhmä säilyttää yhteisen valuutan ilman yhteistä politiikkaa? Voiko euro olla valuutta ilman valtiota? Minusta ei, kirjoitti (siirryt toiseen palveluun) Ranskan keskuspankin entinen pääjohtaja Benoît Cœuré.

– Saksan tuomiolaitoksen pitäisi lukea EKP:n kokousasiakirjat helmikuulta 2015. Niistä käy ilmi, että toimien suhteellisuus on otettu huomioon, huomautti (siirryt toiseen palveluun) EKP:n johtokunnan entinen jäsen, italialainen Lorenzo Bini Smaghi.

EU-tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Sen tehtävä on muun muassa valvoa EU-instituutioiden toimien laillisuutta. Julien Warnand / EPA

Kapina EU-oikeutta vastaan

Vaikka Saksan tuomarien päätös koskee EKP:n rahapolitiikkaa, se sotii räikeimmin juuri EU-tuomioistuimen päätäntävaltaa vastaan.

EU-tuomioistuin antoi ennakkoratkaisun samassa asiassa pari vuotta sitten – juuri Saksan perustuslakituomioistuimen pyynnöstä. EU-tuomareiden mielestä Euroopan keskuspankin toiminta on hyväksyttävää.

Saksan perustuslakituomioistuimen voikin katsoa rikkoneen EU:n oikeusjärjestystä, kun se kieltäytyy soveltamasta EU-tuomioistuimen päätöstä, arvioi eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg Helsingin yliopistosta. Samaan aikaan tuomioistuimella on kuitenkin oikeus arvioida arvioida Saksan keskuspankin ja hallituksen toimia.

Saksan keskuspankki Bundesbank onkin nyt kahden tulen välissä, kun se joutuu tulevat kuukaudet tasapainoilemaan Saksan ja EU-tuomioistuimen linjausten välillä.

– Uhittelua on tullut ennenkin tuomioistuimista, siinä ei ole mitään uutta. Esimerkiksi Tanskassa ja Italiassa ei ole haluttu täytäntöönpanna EU-tuomioita. Saksan perustuslakituomioistuin on kuitenkin se kaikkein vaikutusvaltaisin, Leino-Sandberg sanoo.

"Tilanne on se, että Saksan perustuslakituomioistuin pullistelee lihaksia ja sanoo muille, että hypätkää. Tietenkin se ärsyttää, mutta asia on sen verran tärkeä, että todennäköisesti muut lopulta hyppäävät."

"Ajoitus on hirveä"

EU:n kannalta ongelma on Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen ajoitus.

– Ajoitus on ihan hirveä, koska EKP:ta on kovasti huudettu apuun nyt koronakriisissä. Saksan tuomio ei koske pandemiarahoitusta, mutta siinä on kohtia, jotka soveltuvat myös uuteen rahoitukseen, Leino-Sandberg sanoo.

Hänen mielestään EKP:n onkin viisainta ottaa lusikka kauniiseen käteen ja perustella päätöksiään Saksan perustuslakituomioistuimelle tulevina kuukausina. Tuomioistuin vaati EKP:lta perusteluja toimien suhteellisuudesta – tai muuten Saksan Bundesbankin on vetäydyttävä yhteisistä osto-ohjelmista.

– Tilanne on se, että Saksan perustuslakituomioistuin pullistelee lihaksia ja sanoo muille, että kun me sanomme että hypätkää, niin te hyppäätte. Tietenkin se ärsyttää, mutta asia on sen verran tärkeä, että todennäköisesti muut lopulta hyppäävät.

Perustuslakituomioistuimen näpäytys voi kuitenkin vaikuttaa EKP:n uskallukseen toimia rahapolitiikassa.

– Mitä enemmän rahapolitiikassa on erilaisia virityksiä, sitä useammin voidaan joutua tuomioistuimeen. Kun tällaista tapahtuu, niin sitä varovaisempia ollaan tulevaisuudessa, Leino-Sandberg pohtii.

Kapina leviää muuallekin

EU:hun jo valmiiksi kriittisesti suhtautuvat saavat todennäköisesti vettä myllyynsä saksalaistuomareiden kapinasta EU-tuomioistuinta kohtaan. Saksan perustuslakituomioistuin antoi ikään kuin oikeutuksen sille, että EU-oikeusjärjestystä vastaan hyökätään muiltakin tahoilta.

Saksalainen ekonomisti ja Delors-instituution johtaja Henrik Enderlein kysyy (siirryt toiseen palveluun), miten Saksa reagoisi, jos Unkarin tai Puolan tuomioistumista tulisi samanlaisia päätöksiä.

Näitä kahta maata on jo nyt syytetty EU-perusoikeuksien ja -sääntöjen rikkomisesta. On käytännössä selvää, että ne käyttävät Karlsruhen päätöstä perusteluna omille poikkeuksilleen tulevaisuudessa.

Puolan apulaisoikeusministeri Sebastian Kaleta ehti jo kommentoida saksalaisten tuomarien päätöstä tuoreeltaan. Hänen mielestään jäsenmaat ovat EU-sopimusten oikeita tulkitsijoita, ja saksalaisetkin vain puolustivat nyt itsemääräämisoikeuttaan.

– EU päättää vain siitä, mistä me jäsenmaat sen sallimme päättävän, Kaleta sanoi.