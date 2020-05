Ylen kannatusmittaus: SDP veti kaulan muihin, nousu poikkeuksellinen – perussuomalaiset romahti kokoomuksen taakse

Suosituimpien puolueiden järjestys on mennyt koronakriisin aikana uusiksi, kertoo Ylen kannatusmittaus.

Suomen suosituimmaksi puolueeksi nousi pääministeripuolue SDP, ja ykköspaikkaa pitäneet perussuomalaiset putosivat kolmanneksi.

SDP:n kannatus on kohonnut koronakriisin aikana viitisen prosenttiyksikköä, sillä tuoreimmassa mittauksessa nousu oli 2,5 prosenttiyksikköä ja edellisessä kolme.

– Se ei ole ennennäkemätöntä, mutta aika harvinaista ja poikkeuksellista tämä on. Ollaan poikkeustilanteessa, ja kannatusluvutkin ovat poikkeukselliset, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Vajaat puoli vuotta kestäneen Sanna Marinin pääministerikauden aikana SDP:n kannatus on noussut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä. Turja sanoo, että pääministeripuolueelle ei ole mitattu Taloustutkimuksen kannatuskyselyissä vastaavaa suosion nousua aiemmin. Tietoja on 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

SDP:n tuorein mittauslukema on yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin puolueen tulos vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun).

Koronakriisin aikaista suosion nousua selittää se, että Ylen maaliskuisessa kyselyssä suuri osa kansasta hyväksyi hallituksen koronatoimet ja esimerkiksi Helsingin Sanomien kyselyssä yli 80 prosenttia oli tyytyväisiä Marinin toimintaan.

SDP:n kannatuksen nousu on myös osa kansainvälistä ilmiötä, jossa valtapuolueet kasvattavat ja oppositiopuolueet menevät koronakriisin aikana kannatustaan.

Perussuomalaiset vuotaa kokoomukseen ja SDP:hen

Perussuomalaiset on johtanut kannatuskyselyjä vuoden ajan viime eduskuntavaaleista lähtien, mutta tuoreimmassa mittauksessa suurin oppositiopuolue putosi sekä SDP:n että oppositiopuolue kokoomuksen taakse.

Perussuomalaisten suosio on tippunut alkuvuoden aikana runsaat kuusi prosenttiyksikköä, ja lasku on kiihtynyt koronakriisin aikana. Puolueen kannatus on enää muutaman kymmenyksen päässä eduskuntavaalien 17,5 prosentin tuloksesta.

Taloustutkimuksen Turja tulkitsee, että perussuomalaisten laskua selittää poikkeusaika, jossa oppositiopuolueet ovat tukeneet hallituksen toimia ja jättäneet kritisoinnin vähemmälle.

Turjan mukaan perussuomalaisten kannattajia on siirtynyt viime aikoina katsomoon, mikä jatkuu edelleen.

– Uutena tekijänä on tullut, että vuoto perussuomalaisista on lisääntynyt selvästi enemmän kokoomukseen ja myös SDP:hen, Turja sanoo.

Tuoreen mittauksen perusteella puolueiden järjestys on siis vaihtunut myös opposition sisällä, kun kokoomus nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Kyselyn virhemarginaali on kuitenkin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

SDP imee kannattajia punavihreistä hallituskumppaneista

Hallituksen sisällä näkyy entistä selvemmin se, että pääministeripuolue SDP:n kannatus nousee, mutta muiden hallituspuolueiden ei.

Turjan mukaan SDP saa uusia kannattajia erityisesti vihreistä ja vasemmistoliitosta.

– Näyttää vahvistuneen sama ilmiö, joka on näkynyt viimeisimmissä mittauksissa. Kannatussiirtymät ovat hallituspuolueiden ja vielä punavihreän blokin sisällä aika suuria, Turja selittää.

Vihreiden kannatus on osoittanut alaspäin viime elokuusta lähtien, jonka jälkeen puolueen suosiosta on kadonnut lähes neljä prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton kannatus on puolestaan pysytellyt Marinin kaudella enimmäkseen puolueen eduskuntavaalituloksen alapuolella.

Keskustan suosio on junnannut viime kuukaudet paikallaan, hieman korkeampana kuin tammikuussa, jolloin puolueen kannatus laski lähellä kaikkien aikojen heikointa mittaustulosta.

RKP:n kannatusta poikkeusajat eivät ole muuttaneet miksikään, sillä se on pysynyt kolme kuukautta samana eli 4,1 prosentissa.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 2 448 suomalaista. Haastattelut tehtiin 14.4.–5.5. 2020. Puoluekantansa kertoi 1 627 vastaajaa. Mittauksen virhemarginaali on 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

SDP:n kannatus nojaa yhä vahvemmin varttuneeseen väkeen

Hallitus velvoitti jo maaliskuussa yli 70-vuotiaat eristäytymään muista koronaepidemian takia, mutta karanteenin kaltaiset olosuhteet eivät näytä ainakaan heikentäneen pääministeripuolueen kannatusta ikäryhmässä, pikemmin päinvastoin.

Turjan mukaan SDP:n kannatus nojaa yhä vahvemmin varttuneeseen väkeen. 50–79-vuotiaiden vastaajien keskuudessa SDP on selkeästi Suomen suurin puolue.

– Jos katsotaan yli 50-vuotiaita ja varsinkin yli 65-vuotiaita, niin SDP:n kannatus on noussut useita prosenttiyksikköjä viime kuusta, ja se oli jo silloin korkealla, hän sanoo.

Perussuomalaiset ovat sen sijaan menettäneet viimeisimmässä mittauksessa etenkin yli 50-vuotiaita äänestäjiä.

– Se selittää osittain, miksi perussuomalaisten kannatus laskee niinkin paljon, Turja perustelee.

Hänen mukaansa perussuomalaiset ovat sen sijaan onnistuneet säilyttämään melko hyvin työväestöön kuuluvat äänestäjänsä, kannatuslaskusta huolimatta. Perussuomalaiset on Taloustutkimuksen mittauksen perusteella yhä suurin työväenpuolue.

SDP:n uusi kannatus tulee yli 50-vuotiaiden ja eläkeläisten lisäksi enimmäkseen naisilta sekä ylemmiltä toimihenkilöiltä ja asiantuntijoilta.

