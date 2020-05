Voinko käydä mökillä, tavata sukulaisia toisessa kunnassa tai reissata Oulusta Helsinkiin? 6 kysymystä liikkumisesta tämän hetken Suomessa

Kotimaan sisäistä tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan reissuja, on suositeltu tänä keväänä välttämään koronavirusepidemian vuoksi. Sisäministeriöstä kerrotaan, että toistaiseksi tätä suositusta ei ole kumottu.

Suositus voi jättää tulkinnanvaraa, sillä tarkempia rajoituksia ei ole annettu. Pyysimme kolmea asiantuntijaa kertomaan mielipiteensä siitä, millaisissa tilanteissa tällä hetkellä kannattaa matkustaa Suomen sisällä.

Valitsimme kuusi kuvitteellista esimerkkitapausta, joissa kussakin tulisi liikkumista kunnasta toiseen. Niitä kommentoivat uhkaavien infektiotautien tutkija ja apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta, kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta sekä Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo.

Minulla on kesämökki oman maakunnan alueella mutta eri kunnassa kuin missä asun. Haluan matkustaa mökilleni viikonlopun viettoon. Voinko tehdä näin?

Infektiotautien tutkija Tarja Sironen: Kyllä, mutta mökkipaikkakunnalla kannattaa viettää aikaa vain mökillä. Jos haluaa tavata tuttuja, sen voisi tehdä ulkona kävelylenkillä tai mökin terassilla. Sisätiloissa ei kannata tavata, sillä virus tarttuu herkästi sisällä lähikontaktissa.

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola: Kyllä. Jos lähtee omalla autolla omasta pihasta ja ajaa suoraan kesämökille viettämään aikaa, riski saada koronainfektio ei lisäänny matkustajalla itsellään eikä muilla. Tarvittavat ruokaostokset kannattaa tehdä omalla kotipaikkakunnalla.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo: Kyllä. Vastuulliset mökkiläiset osaavat toimia niin, että he eivät levitä virusta tullessaan. Ruuat ostaisin lähtöpaikkakunnalta, ja jos mökillä ollessaan tarvitsee jotakin, sen voi tilata pihaan kuljetettuna. Mökkinaapureita tervehtisin korkeintaan aidan takaa.

Entä jos kesämökki sijaitsee toisella puolella Suomea – voiko tässä tapauksessa matkustaa mökille?

Infektiotautien tutkija Tarja Sironen: Lähtökohtaisesti kyllä, mutta kannattaa miettiä, pystyykö matkan tekemään ilman pysähdyksiä. Pysähtymiset esimerkiksi huoltoasemille lisäävät riskejä.

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola: Kyllä, jos pystyy noudattamaan samoja periaatteita, eli välttelemään matkan aikana kaikkia mahdollisia ihmiskontakteja.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo: Kyllä, mutta mökkimatkalla ei kannata pysähdellä turhaan. Jos mökillä on pidempään ja mukaan otettu ruoka loppuu, kannattaa suosia ruuan kotiinkuljetusta sen sijaan, että menisi ostoksille mökkipaikkakunnan kauppaan.

Asun Oulussa ja haluaisin käydä Helsingissä yhden yön vapaa-ajan reissulla. Olisiko tällainen matka suotava ja jos olisi, millä kulkuvälineellä se olisi koronaa ajatellen turvallisinta tehdä?

Infektiotautien tutkija Tarja Sironen: Ei. Välttelisin tällaisia reissuja nyt, sillä Uudellamaalla ja Helsingissä tautipaine on tällä hetkellä suurempi kuin muualla Suomessa. Jos on kuitenkin välttämättä mentävä, oma auto on parempi ratkaisu kuin julkiset kulkuneuvot.

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola: Ei, vaikka se ei varsinaisesti ole kiellettyä. Jos haluaa osallistua koronaepidemian tukahduttamiseen, tällaisia reissuja kannattaisi nyt välttää. Toki voidaan ajatella, että yhden ihmisen matkan aiheuttama riski on vähäinen, mutta jos kaikki käyttäytyisivät samalla tavalla, meillä olisi täällä kohta Pohjois-Italian kaltainen epidemia.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo: Ei, jos reissuun ei ole aivan pakko lähteä. Itse miettisin, voisiko tällaisen reissun tehdä esimerkiksi ensi syksynä, jos koronatilanne olisi silloin erilainen.

Minulla on sijoitusasunto, joka sijaitsee 400 kilometrin päässä omasta kotipaikkakunnastani. Voinko tällaisessa tilanteessa käydä hoitamassa omaisuuteni liittyviä asioita toisen paikkakunnan alueella?

Infektiotautien tutkija Tarja Sironen: Kyllä, jos käy vain kyseisessä asunnossa eikä siellä ole asukkaita paikalla. Tässäkin tapauksessa olennaisinta on saada kontaktit minimiin, ei niinkään se, liikkuuko yhden kunnan alueelta toiselle.

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola: Kyllä. Omaisuuden hoito on mielestäni merkittävämpi syy matkustaa kuin vapaa-ajan reissu. Kaikki mahdolliset riskit koronaviruksen leviämiseen tulisi kuitenkin minimoida tällaisellakin reissulla omalla käyttäytymisellä.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo: Kyllä, jos reissu on aivan pakollinen ja sen pystyy tekemään omalla autolla. Tällaisen asian voisi kuitenkin hoitaa myös niin, että ei itse lähde matkaan vaan palkkaa sen sijaan paikallisen asiantuntijan tarkastamaan oman kiinteistön kunnon.

En ole nähnyt toisessa kunnassa asuvia lähisukulaisiani pitkään aikaan. Kyse on työikäisistä ihmisistä, eikä kenelläkään meistä ole koronaoireita. Voinko matkustaa tapaamaan heitä?

Infektiotautien tutkija Tarja Sironen: Periaatteessa kyllä, mutta tapaamiset netin kautta ovat mielestäni toistaiseksi parempi vaihtoehto. Alle 10 hengen kokoontumiset ovat kuitenkin sallittuja, kunhan noudattaa hygieniaohjeita ja pitää muihin kahden metrin välimatkan. Ennen tapaamista kannattaa silti puntaroida, haluaako ottaa riskin, että vie mahdollisesti koronatartunnan mukanaan tai saa sen tapaamisesta itse.

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola: En suosittelisi sitä, jos kyse on vain satunnaisesti valitusta ajanvietteestä eikä tapaamisen taustalla ole tärkeämpää syytä. Tällaisissa kohtaamisissa on aina se mahdollisuus, että infektiota siirretään paikkakunnalta toiselle ja epidemia leviää.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo: Ei. Moni voi kantaa virusta tietämättään ilman oireita ja tartuttaa sitä eteenpäin. Itse hoitaisin näkemiset tällä hetkellä esimerkiksi Skypen kautta.

Asun pienessä kunnassa, jossa ei ole paljon kauppoja. Muutin juuri ja olen sisustamassa asuntoani uusiksi. Voinko matkustaa läheiseen kaupunkiin ostamaan huonekaluja?

Infektiotautien tutkija Tarja Sironen: Kyllä, ei tällaisia reissuja voi ehdottomasti kieltääkään. Itse kuitenkin tarkistaisin ensin, löytyisikö nettikaupasta sopivia tuotteita. Jos ostosreissulle päättää lähteä, kannattaa huolehtia hygieniasta kaupassa ja pestä kädet huolellisesti saippualla kotiin palaamisen jälkeen.

Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola: Periaatteessa kyllä, mutta kannattaa tunnistaa, että kauppareissuihin liittyy riski saada infektio ja levittää sitä. Jossakin määrin hankintoja tulee tietenkin voida tehdä, mutta voi myös miettiä, tarvitseeko juuri nyt sitä tiettyä sohvaa, jota on halunnut jo kolme vuotta. Jos menee kauppaan, jossa liikkuu kymmeniä ihmisiä, kannattaisi mielestäni käyttää kasvomaskia.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo: Kyllä. Jos liikkuu omalla autolla, osaa käyttäytyä asianmukaisesti ja pitää etäisyyttä muihin ihmisiin, en näe tässä ongelmaa. Ainakin isoissa myymälöissä etäisyyden pitäminen onnistuu.

