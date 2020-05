Kauppahalli katosi yllättäen keskustasta yhdessä yössä – nyt kaupunki haluaa suojella kerralla 7 arvorakennusta, jotta niille ei kävisi samoin

Kotkan lyseo Globus

Kotkan lyseon Globus on merkittävä osa Kotkan kirkon puistoaluetta. Se on vuonna 1911 Kotkankadulle rakennettu jugend-rakennus, jonka erikoisuutena on kattokoristeena oleva suuri maapallo.

Katolla oleva maapallo on alun perin toiminut vesisäiliönä.

Nykyään rakennus toimii lukiona. Rakennuksessa on toiminut myös Kymenlaakson museo, joka siirtyi Kotkan kantasatamaan Merikeskus Vellamoon vuonna 2008.

Lukion opetuskäyttöön rakennus otettiin vuonna 2011, jolloin se sai nykyisen nimensä Globus.