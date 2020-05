Ulkomaanmatkojen peruuntuminen täyttää mökkiyrittäjien varauskirjoja – moni vuokraa nyt mökin kotimaasta ensi kertaa

Mökkiyrittäjien kesä on nyt kokonaan kotimaisen kysynnän varassa. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan matkailualan kysyntä supistuu tänä vuonna ainakin noin 60 prosenttia, joka on lähes 10 miljardia euroa.

Mökeillä riittää nyt kysyntää, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola. Hän kertoo, että kotimaan matkailussa ennakoidaan jopa kasvua. Uutena ilmiönä ovat lähialueilla varatut mökkilomat.

Keväällä ulkomaalaisia turisteja on perinteisesti ollut sekä Päijänteen että Saimaan rannoilla. Nyt ulkomaalaisten varaukset on peruttu.

Mökkiyrittäjien tyhjentyneet varauskalenterit ovat kuitenkin pikku hiljaa täyttymässä. Asikkalassa kesä näyttää mökkeily-yrittäjän Katja Riihilahden mukaan oikein hyvältä.

– On paljon vakiovarauksia, mutta ulkomaalaisvaraukset ovat lähteneet. Niitä tässä paikkaillaan, sanoo Riihilahti Iso-Naappilan loma -yrityksestä.

Myös Saimaalla varauskalentereissa on nyt tapahtunut muutos parempaan.

– Vappuviikonloppuna tapahtui käänne ihmisten mielissä. Nyt on alkanut varauksia tulla. Helatorstaille, kesäkuulle ja heinäkuulle tehdään varauksia, sanoo projektipäällikkö Tuula Pihkala Mikkelin kehitysyhtiö Mikseistä.

Pieni mökki rannan tuntumassa

Mökkeilemään ovat nyt ryhtyneet sellaisetkin suomalaiset, jotka eivät ole aiemmin lomailleet mökeissä, kertoo Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola. Uudenmaan rajan avauksen jälkeen lyhytaikaisia mökkivarauksia tehdään erityisesti pieniin mökkeihin, sanoo Katja Riihilahti Asikkalasta.

– Kun Uudenmaan raja avautui, se vaikutti keväänkin myyntiin. Halutaan, että on varustukset kunnossa, mutta ei etsitä huippuhuviloita, vaan perusmökkikin riittää. Toivotaan, että mökki on järven rannalla omassa rauhassa.

Riihilahden mukaan esimerkiksi suomalaista luontoa ja puhtautta on ruvettu arvostamaan. Kokemuksia haetaan nyt myös läheltä. Esimerkiksi ruokamatkailua tehdään nyt kotoa käsin.

– Halutaan olla mökillä ja tuoda niitä ruokakokemuksia sinne mökille.

Ulkomaisten matkailijoiden osuus on Lomarenkaan Olkkolan mukaan ollut noin 20 prosenttia mökkivarauksista. Jää nähtäväksi, paikkaavatko suomalaiset matkailijat tilannetta.

Iso-Naappilassa Päijänteen rannalla ulkomaisten turistien osuus on ollut noin 40 prosenttia, sanoo yrittäjä Katja Riihilahti. Juha-Petri Koponen / Yle

Tutkija: vaikutukset näkyvät ainakin muutamia vuosia

Matkailun kansainvälisestä kysynnästä on tippunut noin 90 prosenttia, ja elinkeino on suurissa vaikeuksissa, sanoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta. Vaikutukset tulevat näkymään matkailussa ainakin muutamia vuosia.

– Olettaisin, että tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi liikematkustamiseen. Tilanne on opettanut ihmisiä hyödyntämään etäkokous- ja työvälineitä.

Saarisen mukaan esimerkiksi Pohjois-Amerikassa hotellialan arvellaan nousevan jaloilleen noin viidessä vuodessa.

Matkailijoiden Suomessa käyttämä rahamäärä oli viime vuonna arviolta reilut 16 miljardia euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan kestää ainakin vuoteen 2022 ennen kuin matkailijoiden Suomessa käyttämä rahan määrä eli matkailukysyntä palautuu viime vuoden lukuihin.

Saarinen sanoo, että matkailijan muisti on kuitenkin lyhyt: esimerkiksi vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen lentoliikenne palautui normaaliksi muutamassa vuodessa.

Saarisen mukaan on vaikea vielä arvioida, milloin esimerkiksi lentoliikenne palaa normaaliin.

– OECD on esittänyt kaksi skenaariota. Ensimmäinen on, että jo heinäkuussa, mutta todennäköisempi on syyskuulle ajoittuva arvio. Tämäkin on aika optimistinen. Voi olla, että 2020 on kansainvälisen matkailun osalta pitkälti menetetty.

Yrittäjä Katja Riihilahti uskoo, että suomalaiset ovat nyt löytäneet mökkeilyn ja lähimatkailun. Juha-Petri Koponen / Yle

Syksynkin tilanne vielä epäselvä

Mökkiyrittäjien loppukesän ja syksyn varaustilanne vahvistuu vasta myöhemmin. Lomarenkaan Olkkolan mukaan ulkomailta tulevat turistit odottavat nyt omien maidensa matkustusrajoituksia ja ohjeita loppukesän osalta.

Pahinta on projektipäällikkö Tuula Pihkalan mukaan epävarmuus.

– Nyt alkaa olla jo odotusta, koska tästä päästään liikkeelle ja päästään esimerkiksi mökkeilemään. Odotuksen ja epävarmuuden aikaa, erilainen kevät.

Asikkalassa Iso-Naappilan yrittäjä Riihilahti uskoo, että tilanne muuttaa matkailua pysyvästi. Hän uskoo, että kotimaan matkailijat löytävät lähimatkailun ja mökkeilun uudella tavalla. Samalla tilanne on painostanut yrittäjiä löytämään uusia asiakkaita myös kotimaasta.

– Toisaalta tämä saattoi olla harjoitusnäytelmä vasta. Luulen, että olemme ottaneet opiksemme monessa asiassa, Riihilahti sanoo.

