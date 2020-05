Helsinkiin rakennetaan uusi lähes 1 200 oppilaan suurlukio – koulun ulkoilupiha tulee katolle

Uuden kieli- ja aikuislukion rakentaminen Itä-Helsingin Myllypuroon etenee. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden suurlukion rakentamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen keskiviikkona.

Apulaispormestari Piia Pakarinen (kok) sanoo uuden kieli- ja aikuislukion täydentävän hyvin noin 10 000 oppilaan yhteistä kampusaluetta Itä-Helsingissä.

Uusi kieli- ja aikuislukio muodostaa yhteisen kampusmaisen alueen Metropolian ammattikorkeakoulun ja tulevan Stadin ammattiopiston kanssa.

– Oppilaitosten kokonaisuus antaa hienon mahdollisuuden esimerkiksi kaksoistutkinnon suorittajille, Pakarinen sanoo.

Helsingin kielilukion rehtorin Sanna Mannerin mukaan korkeakouluyhteistyö Metropolian kanssa on lukiolle erittäin hieno mahdollisuus.

– Uusi opetussuunnitelma myös velvoittaa lukioita tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa ja sitä onkin jo paljon, mutta se helpottuu, kun ollaan fyysisestikin lähempänä.

Rehtori: Lukioajan opinnot korkeakoulussa auttavat tulevaisuuden suunnittelua

Manner sanoo, että lukioaikana suoritetut opinnot korkeakoulussa auttavat opiskelijoita hahmottamaan jatko-opintosuunnitelmiaan.

Kielilukio toimii tällä hetkellä Itäkeskuksessa. Uusi rakennus on tarpeen, sillä nykyinen on huonokuntoinen ja liian pieni kasvavalle opiskelijamäärälle. Kielilukiolla on kielten ja kansainvälisyyden painotus.

– Meillä alkaa myös englannin- ja suomenkielinen linja elokuusta 2020 alkaen, Manner kertoo.

Uuden koulurakennuksen myötä opiskelupaikkojen määrä lisääntyy vajaasta 600:sta 900:an. Koulurakennukseen tulee lisäksi tilat noin 250 aikuislukiolaiselle, eli yhteensä opiskelijoita on lähes 1200.

Monikerroksisen rakennuksen piha aiotaan toteuttaa rakennuksen katolle tai terassille.

– Sinne tulee viherpiha. Tuleva tontti on niin pieni, että maan tasalle ulkoilupihan rakentaminen ei onnistuisi, Manner sanoo.

Tavoitteena on, että lukio aloittaisi toimintansa uudessa sijainnissa Myllypurossa elokuussa 2023. Mahdolliselle lukion laajennukselle löytyy tilaa viereiseltä viheralueelta.