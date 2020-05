S-ryhmä ilmoitti poliisille vastaanottokeskuksen asukkaista – Turvapaikanhakijat ovat rikkoneet koronakaranteenia Espoossa

Vastaanottokeskuksen asukkaista on tehty havintoja S-marketissa sekä kauppakeskus Sellossa.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen asukkaista on tehty havaintoja mm. ruokakaupassa. Yksikössä on 101 koronatartuntaa.

Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksessa on todettu kaikkiaan 101 koronavirustartuntaa.

Nihtisillan vastaanottokeskus on ollut karanteenissa vappuaatosta lähtien.

Viikonlopun aikana vastaanottokeskuksen asukkaista kuitenkin tehtiin havaintoja Sellon kauppakeskuksessa Espoossa sekä Nihtisillan S-marketissa.

Ensimmäinen havainto karanteenirikkurista tehtiin asiakasomistajapalveluissa, kauppakeskus Sellossa, kertoo S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen.

– Siinä kun omistajapalveluissa käydään henkilötietoja läpi, selvisi, että asiakas on vastaanottokeskuksesta.

Koska vastaanottokeskuksen karanteeni oli S-ryhmän henkilökunnan tiedossa, henkilöä ei palveltu ja asiasta ilmoitettiin eteenpäin viranomaisille.

– Olimme yhteydessä kunnan tartuntatautilääkäriin, Länsi-Uudenmaan poliisiin ja maahanmuuttovirastoon.

Kauppakeskus Sellon lisäksi riskienhallintayksikön päällikkö Koskinen kertoo, että heillä on havaintoja vastaanottokeskuksen asukkaista myös S-market Nihtisillasta. Nämä oletukset perustuvat näköhavaintoon.

Koskisen mukaan henkilökunta on tietoinen, ettei karanteeniin määrättyjä palvella ja asiakkaita pyydetään palaamaan ohjeistuksen mukaan karanteeniin tai alueelle, jossa he voivat liikkua.

“Haasteita on ollut karanteenin suorittamisen osalta”

Nihtisillan vastaanottokeskuksesta vastaavan Luona Oy:n liiketoimintajohtaja Suvi Salonen myöntää, että karanteenin suorittamisessa on ollut haasteita.

– Osa ihmisistä kokee olevansa oireettomia, ja heidän on vaikea ymmärtää miksi heidän pitäisi olla karanteenissa.

Vastaanottokeskuksen asukkaita on havaittu mm. läheisessä marketissa.

Ensi hätään vastaanottoyksikössä on lisätty ohjaustyötä. Asiakkaille on täsmennetty, miksi on tärkeää suorittaa karanteeni ohjeiden mukaisesti.

Salonen kertoo, että karanteenirikkureista on keskusteltu myös tartuntatautiyksikön sekä poliisin kanssa. Päätöstä mahdollisista toimenpiteistä ei toistaiseksi ole tehty.

Kaikki Nihtisillan vastaanottokeskuksen asukkaat ovat täysi-ikäisiä. Karanteenia on rikkonut noin kymmenen henkilöä, pääasiassa keski-ikäisiä miehiä.

Nihtisillan yksikkö asetettiin karanteeniin vappuaattona 30.4. ja sen on tällä tietoa määrä kestää 15.5. asti.

Asukkaat saavat liikkua ulkona vastaanottokeskuksen alueella. Vastuu karanteenin noudattamisesta on ihmisillä itsellään, eikä vastaanottokeskuksella ole valtuuksia estää heitä poistumasta alueelta.

Nihtisillan vastaanottokeskus Espoossa on koronakaranteenissa 15.5.2020 asti. Henrietta Hassinen / Yle

Komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, että asiasta on keskusteltu S-ryhmän ja terveysviranomaisten kanssa.

Poliisi on ohjeistanut S-ryhmää olemaan yhteydessä terveysviranomaisiin.

– He pyytävät poliisilta virka-apua, jos tarvitsevat poliisin toimivaltuuksia avukseen.

Komisario Väänänen alleviivaa, että karanteeniasiat ovat ensisijaisesti terveysviranomaisten tehtäväkenttään kuuluvia.

– Ensimäiseksi yhteys terveysviranomaiseen, joka on antanut ohjeet, koska kyseessä on yksittäisten henkilöiden terveydentilasta.

