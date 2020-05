Teräsyhtiö Outokumpu odottaa koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden jatkuvan koko vuoden – yhtiö ei ohjeista toisen neljänneksen tavoitteesta

Tornion terästehdas on maailman suurin ruostumattoman teräksen integroitu tuotantolaitos.

Outokummun alkuvuoden liiketulos on 45 miljoonaa euroa voitollinen, kun vuotta aiemmin se oli tappiolla.

Teräsyhtiö Outokumpu odottaa koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden jatkuvan koko kuluvan vuoden. Yhtiön ennakoi ruostumattoman teräksen kysynnän laskevan teollisen tuotannon ja kulutuksen hiipumisen seurauksena.

Yhtiö arvioi, että ruostumattoman teräksen toimitukset laskevat kaikilla toimialoilla 10–20 prosentilla vuoden toisella neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna.

Koronapandemiasta johtuvan epävarmuuden vuoksi yhtiö ei anna ohjeistusta toisen neljänneksen käyttökatteesta.

Yhtiö pitää tärkeänä, että Euroopan unioni vahvistaa suojaustoimia, kun vientiin keskittyvät maat hakevat aggressiivisesti markkinoita.

– Tuontikiintiöiden lasku teräksen kysynnän laskun mukaisesti on välttämätöntä muuttuneiden kauppavirtojen ohjaamiseksi toisaalle, kirjoitetaan yhtiön tiedotteessa.

Alkuvuonna tuli voittoa

Yhtiön alkuvuoden oikaistu käyttökate on 106 miljoona euroa, mikä on yhtiön ohjeistuksen mukainen. Vuosi sitten se oli 54 miljoonaa euroa.

Yhtiön vuoden ensimmäisen neljänneksen oikaistu liiketulos on 45 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli kolme miljoonaa euroa miinuksella.

Outokummun liikevaihto ja ruostumattoman teräksen toimitukset kuitenkin laskivat alkuvuonna vuoden takaisesta.

– Kannattavuutta kuitenkin tukivat raaka-ainetehokkuuden merkittävä parannus ja matalammat kustannukset, kirjoitetaan yhtiön tiedotteessa.

Menestystä yhtiö on saavuttanut Americas liiketoiminta-alueella. Sen alkuvuoden oikaistu käyttökate on 20 miljoonaa euroa, mikä on lähes 40 miljoona euroa vuodentakaista korkeampi.