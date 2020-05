Koronakevät räjäytti avoimien korkeakouluopintojen suosion – Marika Rauhansalo: “Haluan ymmärtää ajan ilmiöitä”

Jyväskyläläinen työelämäkoordinaattori Marika Rauhansalo aloittaa tällä viikolla opinnot Jyväskylän yliopiston Avoimessa yliopistossa. Hän ei ole lomautettuna, mutta etätyöt ovat tuoneet lisää vapaata aikaa. Koronasta johtuva poikkeusaika kypsytti ajatuksen, että nyt on opiskeltava uutta.

– Nyt vapautui aikaa ja oli hyvä hetki. Halusin merkitystä elämääni ja samalla ymmärtää ympärillä olevia ajan ilmiöitä.

Rauhansalo on filosofian maisteri, jolla uuden oppiminen kulkee verissä. Jo aiemmin hän on suorittanut avoimessa yliopistossa erityispedagogiikan perusopinnot. Rauhansalon ajattelussa oppiminen on ihmiselle nykyään arkea, jossa täytyy jatkuvasti kerätä lisää omaa osaamispankkia.

Rauhansalo ei ole ajatuksineen yksin. Avoimet korkeakouluopinnot ovat nousseet huippusuosituiksi.

Avoimet korkeakoulut suosionsa huipulla

Esimerkiksi Jyväskylässä avoimen yliopiston ilmoittautumiset nousivat tänä keväänä 76 prosenttia viime vuoden lukemista. Uusia opiskelijoita tuli nyt vajaat 7400, kun vuotta aiemmin ilmoittautui reilut 4200.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston suosion kasvu on samaa luokkaa. Maaliskuun alusta huhtikuun puoleen väliin ilmoittautuneita oli 14200, kun vuotta aiemmin luku oli 8200.

Syitä opiskelun suosioon on useita.

– Opiskeluinnossa voi olla työhön liittyvän osaamisen kehittämisen tarvetta tai sitten halutaan tutkinto hyödyntämällä avoimen väylän opintoja, kertoo Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen.

Lerkkanen näkee, että poikkeusaika on saanut ihmiset näkemään uuden mahdollisuuden muutokseen. Jos on ollut ajatus uran vaihtamisesta, pysähtyminen ja vapaan ajan lisääntyminen on saattanut sysätä prosessin liikkeelle.

Avoimien korkeakouluopintojen suosiota selittää myös se, että ne on nopea aloittaa ilman pääsykokeita.

Maksuttomuus näkyy opintomäärissä

Avoimien opintojen suosio näkyy muuallakin kuin yliopistoissa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu teki jo viime kesänä päätöksen tarjota lomautetuille ja työttömille työnhakijoille maksuttoman opiskelun avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Tämän kevään opintosuoritukset ovat kasvaneet yli 60 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

– Kysyntää opinnoille on paljon, koska koronatilanne lisää lomautettujen ja työttömien opiskelun tarvetta, sanoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen.

Ikosen mukaan ammattikorkeakoulun avoin toiminta sopii työelämälle ja yrityksille hyvin, koska yhteys työmarkkinoihin on ennestäänkin tiivis. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoista 60 prosenttia käy töissä samaan aikaan.

Suosikkiaineet kertovat ajan ilmiöistä

Yksittäisten oppiaineiden kasvaneesta suosiosta voi vetää myös johtopäätöksiä.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston ilmoittautumisissa henkilöstöjohtamisen suosio kasvoi tänä keväänä kolminkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna, lähes 500 opiskelijaan.

Marika Rauhansalo opiskelee avoimessa yliopistossa nimenomaan henkilöstöjohtamista. Hän myöntää, että ympäröivä maailmantilanne vaikutti valintaan. Se sama, joka vyöryy joka päivä uutisista.

– Haluan tietää, miten muutosta johdetaan ja kriisiviestintää toteutetaan henkilöstön kanssa.

Myös Helsingin yliopistossa kriisiviestinnän ja johtamisen opinnot ovat suuria nousijoita.

Muita paljon suosiota kasvattaneita tieteenaloja ovat tänä keväänä muun muassa taloustiede, tietojenkäsittelytiede, kestävä kehitys, perheopinnot ja kestosuosikki psykologia. Jyväskylässä suosionsa kaksinkertaisti myös liikuntapsykologia.

Tämän hetkinen opintojen suuri suosio kertoo suomalaisten arvostuksesta koulutukseen, mutta myös muutoksen halusta.

Marika Rauhansalo uskoo, että meneillään oleva poikkeusaika saa ihmiset unelmoimaan paremmasta.

– Olen nyt tajunnut kuinka paljon asioista on omissa käsissä. Samalla mietin, mitä haluan oikeasti tehdä tällä rajatulla ajalla, joka on jäljellä.

Rauhansalo haluaa mennä kohti uutta ilman pelkoa. Maailman on osoittanut nyt haurautensa. Aikaa ei ole tuhlattavaksi tiellä kohti omia unelmia.