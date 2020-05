Moni maatalousyrittäjä pitää lapsensa pois koulusta koronan pelossa: "Jos tauti iskee kevättöiden aikaan, se on taloudellinen katastrofi"

Pelkona on, että lomittajia tai apuvoimaa ei riitä kaikille, jos moni sairastuu. Myös sairastumisen taloudellinen seuraus hirvittää.

Moni maatalousyrittäjä ei halua laittaa lapsiaan kouluun loppukevääksi koronaviruksen pelossa. Vaikka lähiopetus alkaa peruskouluissa 14. toukokuuta, on jo moni tilallinen kirjoittanut poissaoloanomuksen rehtorille.

Myös maataloustuottajajärjestöt ympäri maata ovat saaneet yhteydenottoja huolestuneilta viljelijöiltä.

Halsualaiset tilalliset Tiina ja Kari Hautakoski ovat päättäneet pitää kolme peruskouluikäistä lastaan kotona lukukauden viimeiset kaksi viikkoa.

– Jos meistä jompikumpi sairastuu, on se ankara isku taloudellisestikin. Uhkana on, että kauden tärkeimmät työt jäävät tekemättä. Meneillään on jo kylvöt ja lannan levitykset 150 hehtaarille. Rehut pitää saada tehtyä ja eläimet pidettyä terveenä. Muuten ei saada tuloja, summaa Tiina Hautakoski.

Yhtenä suurimmista peloista alalla on, että lomittajia tai apuvoimaa ei riitä joka tilalle, jos moni sairastuu.

250 eläimen lypsy- ja lihakarjatilalla ei haluta ottaa riskiä, että sairastapauksessa eläimiä jäisi hoitamatta, mikä voisi johtaa osan lopettamiseen.

– Ei ole varaa sairastua. Siitä koituisi vielä paljon vakavampia seurauksia, jos joudutaan työkyvyttömäksi. Ja ymmärrän täysin, että joillakin tilanne on täysin toinen ja lasten kouluun meno on helpotus, pohtii Hautakoski.

Hautakoski ei ole ajatuksineen yksin. Maitotilan emäntien noin 1 000 jäsenen facebook-ryhmässä laaja joukko on kommentoinut samansuuntaisesti eli koululaiset pidetään mieluiten kotona.

Tilat varovat sairastumista viimeiseen asti

Hautakosket ovat vedonneet lastensa poissaoloanomuksessa siihen, että he työskentelevät hallituksen määritelmällä kriittisellä alalla eli alkutuotannossa.

– Vankka toivo on, että meidän tilanne ymmärretään. Tämän kahden viikon loppuspurtti ei ole niin merkittävä lapsille, että meidän kannattaisi riskeerata kevään ja kesän työt.

Sairastuminen kesken tärkeimmän työsesongin tietäisi taloudellista katastrofia jo valmiiksi ahdingossa oleville tiloille. Pohjalaisissa maataloustuottajajärjestöissä jaetaan tilallisten huoli.

– Pelko kumpuaa varmasti pitkään jatkuneesta maatalouden ahdingosta. Yrittäjät ovat liian lujilla ja työllistettyjä. Monella tilalla tietotaito voi olla yhden ihmisen varassa, kertoo MTK Etelä-Pohjanmaan kenttäpäällikkö Ari Perälä.

Tuottajajärjestöihin on kantautunut myös päinvastaisia näkemyksiä. Pohjalaismaakunnissa on saatu viestiä tilallisilta, jotka ovat huojentuneita koulujen avaamisesta.

– Perheet ovat erilaisia: osalla on niin paljon töitä tilalle, ettei heillä riitä välttämättä paukkuja vielä ohjata lasten opiskelua kotona, sanoo MTK Keski-Pohjanmaan Jouni Ingalsuo.

Virukseen varauduttu tiloilla

Koronapandemiaan on tiloilla varauduttu, ja osa on perehdyttänyt varahenkilön myös kriittisiin tehtäviin. Toistaiseksi pohjalaismaakunnissa ei ole tiedossa, että maatalousyrittäjiä olisi sairastunut koronaan.

Jos karanteeni iskee tautiepäilyn vuoksi, silloin tila voi Melan mukaan ottaa vuosilomaa tai maksullista lomitusapua.

Erilaisten apuvoimien saanti vaihtelee suuresti maakunnittain. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla on hyvin saatavilla koneurakoitsijoita, jotka hoitavatkin ison osan peltotöistä maakunnassa.

Vaikka kirjalliset ohjeet eläinten ruokinnasta ja hoidosta ovat olemassa, silti huoli työt ja paikat tuntevan työntekijän saamisesta on suuri.

Hautakosken tilalla kaikki työt ovat kahden ihmisen varassa, ulkopuolisia työntekijöitä ei ole.

– Jos sairastutaan, niin onko tuttuja lomittajia saatavilla? Vai joudutaanko uusia ihmisiä opettaa etänä? Ei ole helppoa mennä uudelle tilalle, vaikka olisi kuinka hyvät ohjeet, pohtii Hautakoski poikkeustilannetta.

Yksi tuttu naapuri pystyisi valmistamaan Hautakosken eläimille ruuat. Mutta eläinten muu hoito, poikimiset ja lypsyrobotin käyttö ovat vakiolomittajien ja yrittäjäpariskunnan harteilla.

– Meidän paras tuuraaja on oma 15-vuotias tytär. Hän taitaa kaikki maatilan työt, mutta ei voi kaikkea yksin hoitaa.

