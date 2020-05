Valkoiseen taloon tähyävä Joe Biden hakee naista rinnalleen – sukupuolen lisäksi vaa'assa painaa ehdokkaan etnisyys

Yhdysvaltain demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on perustanut työryhmän (siirryt toiseen palveluun), joka etsii hänelle varapresidenttiehdokasta. Vain yksi asia on selvää: sen on oltava nainen.

Bidenilla on valittavanaan monta pätevää ehdokasta, mutta kyse on pitkälti myös ehdokkaan taustasta. Vähemmistöedustajien mielestä paikalle olisi valittava musta kandidaatti, liberaalit vannovat yhtä lailla omiensa nimeen.

Tässä kolme ehdokasta, jotka ovat vahvoilla.

KAMALA HARRIS

Kalifornialainen senaattori Kamala Harris, 55, pyrki itsekin vielä viime vuonna demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Lupaavasti alkanut kampanja hyytyi lopulta joulukuussa kannatuksen ja rahan puutteeseen (siirryt toiseen palveluun).

Harrisin vetäytymisen jälkeen Biden kehui julkisesti kilpakumppaniaan. Bidenin mukaan Harris on "presidenttiainesta, jota hän on valmis harkitsemaan mihin tahansa tehtävään, myös varapresidentiksi".

Kamala Harris, Washington tammmikuu 2020. Shawn Thew / EPA

Harris lukeutuu demokraattien liberaaliin siipeen. Hän puhuu sukupuolten tasa-arvoisuudenpuolesta, vaatii nopeita toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi ja esittää tiukennuksia Yhdysvaltain aselakeihin.

Kamala Harris on koulutukseltaan juristi. Ennen politiikkaan siirtymistään hän työskenteli San Franciscon piirisyyttäjänä ja Kalifornian oikeusministerinä.

Kaliforniassa syntyneen ja kasvaneen Harrisin isä on lähtöisin Jamaikalta ja äiti Intiasta. Kamala itse sanoo mieltävänsä itsensä ensisijaisesti amerikkalaiseksi.

ELIZABETH WARREN

Vielä viime kesänä näytti siltä, että Massachusettsin kuvernööri Elizabeth Warrensaattaisi hyvinkin itse nousta demokraattien presidenttiehdokkaaksi. 70-vuotiaan juristin ajama räväkkä uudistusohjelma muun muassa terveydenhuoltoon ei sittenkään lopulta purrut demokraattiäänestäjiin.

Senaattori Elizabeth Warren kampanjatilaisuudessa New Yorkissa tammikuussa 2020. Justin Lane / EPA

Warren tunnetaan vahvana talouden osaajana. Hän edustaa Harrisin tavoin etnistä vähemmistöä, tosin Warrenin kuuluminen Yhdysvaltain alkuperäisväestöön, cherokee-intiaaneihin, on DNA-testien perusteella kyseenalaista (siirryt toiseen palveluun).

Warrenin henkilökohtaista suhdetta Bideniin pidetään jännitteisenä, mutta sen ei tarvitse olla este valinnalle.

SUSAN RICE

Presidentti Barack Obaman entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja ja entinen Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Susan Rice on myös vahva nimi varapresidenttiehdokkaaksi.

Afroamerikkalainen, 55-vuotias Rice toisi Valkoiseen taloon roimasti ulkopoliittista osaamista.

Ricen miinukseksi lasketaan hänen toimintansa syyskuussa 2012, kun islamistit olivat hyökänneet Yhdysvaltain suurlähetystöön Libyan Benghazissa. Iskussa kuoli kaksi amerikkalaista virkailijaa.

Susan Rice keskusteluissa Pekingissä presidentti Xi Jinpingin kanssa kesällä 2016. How Hwee Young / EPA

Rice arvioi tuolloin, että terroristien tekemä hyökkäys alkoi alun perin spontaanisti. Republikaanit syyttivät häntä terroristijärjestön osuuden peittelemisestä.

Tilanne täysin auki

Ylläolevien nimien lisäksi Bidenille on tarjolla toistakymmentä muutakin mitat täyttävää ehdokasta.

Valituksi voi yhtä hyvin tulla myös esimerkiksi Stacey Abrams, Amy Klobuchar, Catherine Cortez Masto tai Keisha Lance Bottoms.

Ennen lopullista nimitystä moni asia voi vielä muuttua. Biden arvelee, että ehdokkaita kartoittava nelihenkinen työryhmä saa tehtävänsä päätökseen heinäkuussa.

