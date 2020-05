Bluegrasstaituri Casey Driessen jäi Kaustiselle koronakaranteeniin ja keräsi ympärilleen suomalaisen nykykansanmusiikin huippunimet

Koronakaranteeniin Kaustiselle jäänyt yhdysvaltalainen bluegrassviulisti Casey Driessen soittaa ainutkertaisen keikan suomalaisten kansanmusiikkiammattilaisten kanssa Seinäjoella.

Kokoonpanoon kuuluvat Driessenin lisäksi muusikot Antti Järvelä (kitara), Esko Järvelä (viulu) ja Maija Pokela (kantele, laulu).

Konsertin järjestävät kulttuurikeskus Kalevan Navetan Hugo-salissa yhteistyössä Yle Pohjanmaa ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö. Se nähdään Yle Areenassa suorana lähetyksenä. Koronatilanteesta johtuen yleisöä ei ole paikalla.

Maija Pokelalla on jo kokemusta striimikonserteista.

– Treeneissä nauroimme, että jäämme odottamaan aplodeja joita ei koskaan tule. Uskon että tulee mukava jamihengessä toteutettu soittohetki. Soittaessa tuntee yleisön lämmön vaikka se ei olekaan paikalla, jos tietää että siellä kotikatsomossa on tuki kunnossa.

Alkusysäys yhteistyölle Shetlannin kansanmusiikkifestivaalilla

Casey Driessenin instrumentti on viisikielinen viulu. Torstain konsertti Seinäjoella kulkee nimellä The Otherlands Session. Driessen on kiertänyt viime vuoden lokakuusta alkaen Espanjan, Irlannin, Skotlannin, Intian ja Japanin kautta Suomeen ja Kaustiselle.

Matkaa oli tarkoitus jatkaa huhtikuussa Ruotsiin ja Norjaan, mutta koronapandemia muutti suunnitelmat.

Matkoillaan Driessen on koonnut ympärilleen paikallisia muusikoita ja sessioita on nauhoitettu Driessenin YouTube-kanavalle (siirryt toiseen palveluun).

– Casey on Eskon ja Antin kanssa jamitellut polskia Shetlannin kansanmusiikkifestivaaleilla monta vuotta sitten. Casey on käynyt Kaustisella ja olemme tavanneet siellä, Pokela sanoo.

Yhdessä soittaminen on jatkunut keväällä. Vakituisesta kokoonpanosta ei kuitenkaan ole kyse, vaan konsertti on ainutlaatuinen.

Pohjalaista kansanmusiikkiperinnettä bluegrassilla höystettynä

Maija ja Antti ovat pariskunta ja asuvat Härmässä. Järvelän serkuksilla on kaustislaisina väkevä yhteys alueen keskipohjalaiseen kansanmusiikkiperinteeseen.

Pokelan mukaan erityisesti Perhonjokilaakson kanteleensoittoperinne kuuluu hänen soitossaan. Kalevan Navetan konsertissa kuullaan alueen perinnemusiikkia, mutta perinteeseen ei ole kahlehdittu.

– Keskipohjalaista perinnemusiikkia, Otto Hotakaisen sävellyksiä. Etelä-Pohjanmaalta on pari laulua tulossa. Caseyltä tulee sikermä, jossa on ensin suomalaista ja sitten siirrytään amerikanmaalle.

Setti on kuitenkin Suomi-painotteinen. Pokelan mukaan kansanmusiikkia arvostetaan ja se voi Suomessa hyvin.

– Jos sanon jollekin kansanmusiikkiskeneä tuntemattomalle, että olen kansanmuusikko niin reaktio on positiivinen. Perinnettä arvostetaan ja käytetään rohkeasti, mutta vaikutteita otetaan nykypäivästä eikä soiteta arkistonauhameiningillä.