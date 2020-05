Herätys: SDP:n kannatuksessa poikkeuksellinen nousu, yli 60-vuotiaat tyytyväisimpiä elämäänsä, koronaviruksesta tuli suurvaltakamppailu

SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset putosi kolmanneksi

Pääministeripuolue SDP on noussut Suomen suosituimmaksi puolueeksi, kertoo Ylen kannatusmittaus. SDP ohitti kärkipaikkaa pitäneet perussuomalaiset, jotka putosivat kolmanneksi SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo SDP:n viime kuukausien kannatusnousua poikkeukselliseksi.

Kysely: Ainekset onneen ovat terveys, tasainen elämä ja itsensä hyväksyminen

Rovaniemeläinen Inkeri Johansson kuuluu kaikkein onnellisimpiin suomalaisiin: Ylen teettämän tutkimuksen perusteella tyytyväisimpiä elämäänsä ovat yli 60-vuotiaat. Annu Passoja / Yle

Yle kysyi suomalaisilta, mitkä ovat hyvän elämän edellytykset ja kuinka tyytyväisiä olemme elämäämme. Tutkimuksen perusteella kaikkein tyytyväisimpiä ovat yli kuusikymppiset. Työpaineiden helpottaminen, terveys ja ylipäätään tasapainoinen elämä ovat asioita, joita kuusikymppiset arvostavat.

Kiina ja Yhdysvallat esittävät koronapandemiasta vastakkaisia väitteitä – vertailimme maiden toimintaa

Totuus ei voisi olla kauempana korona-aikakauden humoristisista kuvista. Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet ovat kiristyneet koronavirusepidemian takia äärimmilleen. Kuva on Berliinistä. David Heerde / AOP

Mistä koronavirus on lähtöisin? Miten maat ovat onnistuneet toimissaan? Nämä kysymykset ja toimet koronaepidemiaa vastaan jakavat Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Molemmat maat pyrkivät korostamaan omien toimenpiteidensä erinomaisuutta ja etsimään syntipukkeja epäonnistumisiin muualta. Pandemian katsotaan heikentävän maiden suhteita.

WHO: Koronasta parantuneiden positiiviset testit eivät ole uusia tartuntoja

Koronatartunnan saaneet alkavat kehittää vasta-aineita noin viikkoa tartunnan tai oireiden alkamisen jälkeen. Joédson Alves / EPA

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että koronaviruksesta parantuneiden potilaiden positiiviset testitulokset eivät ole merkkejä uudesta tartunnasta, vaan seurausta siitä, että koronan sairastaneiden keuhkoista irtoaa kuolleita soluja. WHO:n mukaan vielä ei ole varmaa tietoa, miten immuniteetti koronavirusta vastaan syntyy ja kauanko se säilyy.

Luoteesta virtaa kylmää ilmaa

Joonas Koskela / Yle

Torstaiaamu on aurinkoinen, mutta päivällä kumpupilvisyys lisääntyy ja sadekuuroja tulee maan paikoin maan keskivaiheilla. Illaksi kuurosateet siirtyvät maan itäosaan ja vähenevät. Perjantaiyö on kylmä, ja pakkasta on lähes koko maassa.

