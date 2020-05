Ministeri Haatainen ravintoloiden tukipaketista: "Aivan uusi instrumentti neljässä viikossa" – tarkoitus suojella pieniä yrityksiä

Hallitus julkisti tänään 120 miljoonan euron tukipakettinsa yhteensä noin kaksi kuukautta suljettuina oleville ravintoloille. Keskiviikon A-studiossa vieraillut työministeri Tuula Haatainen (sd.) totesi, että paketti saatiin aikaiseksi ennätysajassa.

– Voin sanoa oman pitkän ministerikokemukseni pohjalta, että tavallisen lainsäädännön säätäminen vaatii vähintään vuoden tai puolitoista. Ravintola-alalle on rakennettu aivan uusi instrumentti neljässä viikossa.

Hallitus on kuitenkin saanut kritiikkiä hitaasta toiminnasta ravintoloiden kohdalla. Haataisen mukaan paketin perusperiaatteet ovat olleet selvillä jo aiemmin, mutta yksityiskohtia on täytynyt viilata. Hallitus on sovittanut pakettia yhteen muiden tukien kanssa ja pyrkinyt varmistamaan sen kohdentumisen oikein.

"Eikö jokaisen työntekijän pitäisi olla yhtä tärkeä?"

Tuesta 40 miljoonaa on työllistämiseen ja noin 83 miljoonaa juokseviin kuluihin. Ravintolayhtiö NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström ihmetteli A-studiossa yrityskohtaista kattoa, joka työllisyysosuudessa on. NoHo Partners työllistää Suomessa noin 3 000 henkilöä. Haataisen mukaan työllisyystukea maksetaan korkeintaan 800 työntekijästä.

– Eikö jokaisen työpaikan ja työntekijän pitäisi olla yhtä tärkeitä riippumatta siitä, kuinka monta työntekijää yritys työllistää? Vikström kysyi ministeriltä.

– On rakennettu leikkuri, joka leikkaa tukea kaikkein suurimmilta yrityksiltä, mutta nekin saavat kohtuullisen korvauksen, Haatainen vastasi.

Ministerin mukaan tukikatto suojelee pieniä yrityksiä, jotka ovat suuria yrityksiä heikommassa asemassa.

– Ajatus on se, että yritykset, joissa on paljon työntekijöitä, ovat liikevaihdoltaan suurempia. Ne ovat huomattavasti vahvempia. Ne ovat myös paljon vahvemmassa asemassa muiden kulujen osalta.

Kova kesä ja syksy edessä

Haatainen kertoi uskovansa, että työttömyysluvut tulevat tukikeinoista huolimatta nousemaan.

– Meillä tulee olemaan kova kesä ja syksy edessä.

Haataisen mukaan yritystuilla pyritään auttamaan yrityksiä kriisissä estämällä turhia konkursseja, mutta hän toivoi myös inhimillistä otetta exit-strategiaan.

– Kaikki paukut pitää laittaa siihen, että saamme nuorilla säilymään uskon tulevaisuuteen. Satsataan koulutukseen, eikä lähdetä säästämään väärästä paikasta.