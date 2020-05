WHO: Koronasta parantuneiden positiiviset testit eivät ole uusia tartuntoja

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että koronaviruksesta parantuneiden potilaiden positiiviset testitulokset eivät ole merkkejä uudesta tartunnasta.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan testitulokset ovat todennäköisesti seurausta siitä, että koronan poteneiden keuhkoista irtoaa kuolleita soluja, WHO kertoo.

Etelä-Korea kertoi viime kuussa, että sata taudista parantunutta potilasta sai myöhemmin uuden positiivisen testituloksen. Tieto herätti pelkoa, että taudista kertaalleen parantuneet voivat sairastua uudelleen.

WHO:n mukaan vielä ei ole varmaa tietoa, miten immuniteetti koronavirusta vastaan syntyy ja kauanko se säilyy.

Koronatartunnan saaneet alkavat kehittää vasta-aineita noin viikkoa tartunnan tai oireiden alkamisen jälkeen. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, syntyykö taudista parantuneiden kehossa riittävästi vasta-aineita torjumaan viruksen uusi hyökkäys ja jos, niin kauanko vastustuskyky säilyy.

Joissakin tapauksissa parantuneet potilaat ovat ensin antaneet negatiivisen testituloksen ja viikkoja myöhemmin uudelleen positiivisen. WHO:n mukaan näitä tapauksia on tutkittava tarkemmin.

– Meidän on kerättävä näytteita parantuneista potilaista ymmärtääksemme, kuinka kauan he erittävät elävää virusta. Meidän täytyy selvittää, tarkoittaako tämä, että he voivat levittää virusta toisille.

Virustautien vastustuskyky kehittyy eri tavoin taudista riippuen. Tuhkarokon sairastaneet saavat elinikäisen vastustuskyvyn, mutta sarsin vastainen immuniteetti kestää muutaman kuukauden tai vuoden.

Lähteet: AFP