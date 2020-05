Donald Trump kutsuu koronaepidemiaa hyökkäykseksi ja syyttää Kiinaa: "Pahempi kuin Pearl Harbor, pahempi kuin World Trade Center"

Rex Features/All Over Press

Yhdysvallat ja Kiina ovat kiistelleet viime aikoina siitä, mikä on Kiinan vastuu viruksen leviämisessä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt jälleen Kiinaa koronavirusepidemiasta. Hänen mukaansa epidemia on pahin hyökkäys, jonka Yhdysvallat on kokenut.

– Se on pahempi kuin Pearl Harbor. Se on pahempi kuin World Trade Center. Tällaista hyökkäystä ei ole koskaan ollut, eikä sitä olisi koskaan pitänyt tapahtua. Se olisi voitu pysäyttää sen alkulähteillä, se olisi voitu pysäyttää Kiinassa, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Presidentti viittasi Japanin tekemään yllätyshyökkäykseen Pearl Harborin laivastotukikohtaan vuonna 1941 sekä syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin vuonna 2001.

Yhdysvaltain ja Kiinan välejä ovat kiristäneet viime aikoina syytökset viruksen leviämisestä. Yhdysvallat syyttää Kiinaa viruksen päästämisestä valloilleen.

Kiina taas on puolustautunut sanomalla, että se toimi tehokkaasti viruksen pysäyttämiseksi ja sanoo, että Trumpin hallinto pyrkii siirtämään huomiota pois sen omasta hitaasta reagoinnista viruksen leviämiseen.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on väittänyt Yhdysvalloilla olevan todisteita siitä, että virus oli päässyt karkaamaan Kiinan Wuhanissa viruslaboratoriosta.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelut eivät kuitenkaan ole vahvistaneet väitettä. Kiinan mukaan epidemia lähti liikkeelle Wuhanin eläintorilta.

