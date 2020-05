Analyysi: Pääministeripuolue SDP:lle kasvoi siivet selkään koronakriisin keskellä

Miksi Antti Rinteen (sd.) kuva komeilee edelleen Ylen kannatusmittausjutussa, vaikka Sanna Marin on SDP:n puheenjohtaja?

Tällaisista kyselyistä täyttyi viime kuussa toimituksemme palautejärjestelmä.

Demareiden suosion rakettimainen nousu ja koronavirustilanteen poliittinen johtaminen ovat henkilöityneet niin voimakkaasti pääministeriin, ettei moni edes muista Rinteen johtavan puoluetta vielä syksyn puoluekokoukseen saakka.

Huhtikuussa tehdyssä, Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa SDP otti jälleen yli kahden prosenttiyksikön loikan ylöspäin. Puolueen kannatus on nyt samalla tasolla kuin marraskuussa 2018. Se on jälleen suosituin eduskuntapuolue, ja sitä äänestäisi noin 22 prosenttia suomalaisista.

Vielä viime kuussa ykköspaikkaa pitänyt perussuomalaiset on pudonnut mittauksen kolmannelle sijalle.

Muutokset perussuomalaisten ja SDP:n kannatuksissa ovat ylivoimaisesti kannatuskyselyn merkittävimmät muutokset.

Ne ovat myös ainoat liikkeet, jotka ylittävät virhemarginaalin ja samalla jatkavat aiemmin alkanutta trendiä eli kehityssuuntaa. Suunnan tarkastelu antaa usein kokonaisvaltaisemman kuvan puolueen kannatuksesta kuin yksittäisten pomppujen seuraaminen.

Koronapandemia koskettaa monia maita, ja yhtä lailla monessa maassa se myös nostaa vallassa olevien puolueiden suosiota. Rally ‘round the flag -ilmiöstä on kirjoitettu viime kuukausina maailmalla ja meilläkin paljon. Ilmeisesti kriisi yhdistää kansaa valtaapitävien ympärille.

Pääministeri Mariniin luotetaan ja hän kerää kiitosta. Myös hallituksen toimet kokonaisuudessaan saavat tuoreissa kyselyissä suomalaisilta myönteisen vastaanoton.

Silmiinpistävää on, etteivät muut hallituspuolueet pääse nauttimaan ilmiöstä – edes pienellä viiveellä. Vihreiden kannatus on valunut alaspäin, vasemmistoliitto polkee kutakuinkin paikoillaan.

Lintilä sai lopulta selittää, miksi Business Finland jakoi satoja tuhansia euroja yrityksille, jotka eivät olleet kärsineet koronavirustilanteesta.

Paikallaan polkee myös keskusta. Sen ministereille kulunut kuukausi on ollut epäonninen.

SDP:n työministeri Tuula Haatainen kärsi aikansa Huoltovarmuuskeskuksen maskijupakasta, mutta elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) kohdalle kosahtanut yritystukien kimurantti ongelma ei ole vieläkään ratkennut.

Lintilä lähetti omien sanojensa mukaan ”palokunnan paikalle”, mutta sai lopulta selittää, miksi Business Finland jakoi satoja tuhansia euroja yrityksille, jotka eivät olleet kärsineet koronavirustilanteesta.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni on joutunut puolestaan vastaamaan siihen, vastustaako keskusta periaatteellisesti esimerkiksi ravintoloiden tukemista. Ravintoloiden tukipaketti saatiin kuitenkin lopulta aikaiseksi.

Muuten Kulmuni on ollut puoluejohtajista vähemmän esillä, kun sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ja opetusministeri Li Anderssonin (vas.) tonteille kuuluvia kokoontumisiin ja kouluihin liittyviä asioita on käsitelty julkisuudessa.

Opposition ja hallituksen välinen kädenvääntö tai hallituksen sisäiset ristiriidat ovat olleet, jos eivät täysin piilossa, niin ainakin sivussa.

Poikkeusaika Suomessa on poikkeusaikaa myös politiikassa. Opposition ja hallituksen välinen kädenvääntö tai hallituksen sisäiset ristiriidat ovat olleet, jos eivät täysin piilossa, niin ainakin sivussa.

Hallituksen koetinkivet eivät kuitenkaan lopu silloinkaan, kun edessä on hiljalleen paluu normaaliin tai ainakin normaalimpaan arkeen.

Jos tänä keväänä väännetään tuista ja koronarajoituksista, väännetään syksyllä todennäköisesti koko hallitusohjelmasta ja sen pohjasta. Se koettelee myös SDP:n ja keskustan yhteistyötä. Tämä tiedetään keskustassa jo, ja puolueesta mielellään muistutetaan, ettei hallitus pysy pystyssä ilman heitä.

Haluaako keskusta nostaa syksyllä profiiliaan?

Paikkaa profiilin nostamiselle hakevat myös vasemmistoliitto ja vihreät. Jos koronakevät ei tuo kannatukseen vahvistusta, puolueet pyrkivät todennäköisesti pitämään syksyisissä neuvotteluissa entistä kovemmin kiinni tärkeistä teemoistaan.

Oppivelvollisuusiästä ja ilmastosta tullaan vielä debatoimaan.

Kokoomus on selvästi koettanut päästä esille aina, kun se suinkin on ollut mahdollista.

Konkaritoimittaja Unto Hämäläinen arvioi Ylen haastattelussa, että opposition kritiikki on ollut hiljaista kriisin keskellä.

Hiljaista ehkä, mutta ei olematonta.

Tuoreimmassa mittauksessa oppositiopuolue kokoomuksen kannatus on hieman noussut. Nousu on maltillinen, eikä siitä kannata tehdä siksi kovin suuria johtopäätöksiä. Kokoomus on selvästi koettanut päästä esille aina, kun se suinkin on ollut mahdollista. Siitäkin huolimatta, että kriisin keskellä oppositio jää herkästi sivurooliin.

Kokoomus on myös perinteinen puolue. Ehkä sellaisiin tunnetaan vetoa epävarmoina aikoina?

Viime viikkojen keskusteluissa Petteri Orpo (kok.) on ollut toisinaan äänekkäämpi hallituksen arvostelija kuin Jussi Halla-aho. Syksyllä asetelma voi olla toisinkin.

