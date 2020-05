Kuopiolainen hammaslääkäri laittoi klinikan kiinni heti, kun korona tuli, ja lähti Kuusamoon: "Olen ollut eri mieltä hallituksen kanssa"

Kuopiolainen Lasse Linkoneva selvittelee kalaverkkojaan kesäasuntonsa varastolla ja tuskailee hidasta kesäntuloa. Kuusamossa on lunta vapun jälkeisellä viikolla vielä reilut puoli metriä. Jäät ovat kesämökin edustalla Kuusamojärvessä vielä hyvinkin hevosen kantavat.

– Se on parasta mökkeilyssä, kun pääsee heittämään verkot järveen, Linkoneva huokaisee.

Mikäli korona-viruksen eteneminen ei heikkene lähiviikkoina, voi Lasse Linkoneva kalastella kesämökillään vielä pitkälle syksyyn. Mökkipäiviä kuopiolaiselle on kertynyt kalenteriin 7. toukokuuta jo 44.

Lasse Linkoneva tunnustaa lähteneensä Kuusamoon toista kuukautta sitten pakoon koronaa, tuolloisia matkustamissuosituksia uhmaten.

– Olen ollut eri mieltä hallituksen kanssa siitä, kun se aiemmin keväällä kehotti ihmisiä pysymään kotonaan ja välttämään matkustamista mökeille. Jos mökeille tullaan hallitusti ja tehdään ruokaostokset verkkokaupan kautta, on mökki turvallisin paikka kaikkien kannalta, Linkoneva väittää.

Lasse Linkoneva kertoo sulkeneensa hammasklinikkansa Kuopiossa nimenomaan koronan vuoksi. Töiden seisahtuminen toi mahdollisuuden siirtyä Savosta Kuusamoon.

Ruoka lastataan marketin pihalle

Lasse Linkoneva kertoo, ettei ole käynyt puolentoista kuukauden aikana Kuusamossa ruokakauppojen sisätiloissa kertaakaan. Hän tekee ostokset netissä ja hakee ruokatilauksen marketin pihalta.

– Näin toimien en voisi tartuttaa kuusamolaisia, Linkoneva toteaa.

Lasse Linkoneva tapaa Kuusamossa vain koiraansa, vaimoaan ja paria paikallista tuttua ja heitäkin metsässä.

Kuusamossa on käyty kipakkaa keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa Kuusamon ulkopuolelta tulevista loma-asujista. Osa kuusamolaisista pelkää mökkiläisten tuovan mukanaan viruksen pitäjään, joka on yksi Suomen tiheimmin rakennetuista mökkikunnista. Kuusamossa on lähes 7 000 loma-asuntoa.

Pelkoa on perusteltu muun muassa sillä, että Kuusamon terveyskeskuksen voimavarat eivät riittäisi koronaviruksen iskiessä hoitaa kunnolla sairastuneita. Toistaiseksi Kuusamossa ei ole todennettu yhtään koronatartuntaa.

– Jos minä sairastun, siirryn sairastamaan Kuopioon, Lasse Linkoneva vakuuttaa.

Monet muut mökkiläiset käyvät kaupoilla

Toisin kuin Linkoneva, huomattava osa Kuusamossa aikaansa viettävistä mökkiläisistä käy kuitenkin normaaliin tapaan kaupoissa ruokaostoksilla, kertoo Kuusamon Prisman johtaja Mari Vartiainen.

– Meillä on kauppa käynyt koronasta huolimatta todella hyvin. Olemme myynnissä tällä hetkellä edellisvuotta edellä. Ostoskäyttäytyminen on tosin muuttunut niin, että mökkiläiset käyvät harvemmin kaupassa ja ostavat isoja määriä kerrallaan, Vartiainen kertoo.

Loma-asujien merkitys Kuusamon kaupoille on merkittävä.

– Kuusamon Prisman tuloista vuositasolla yli 30 prosenttia muodostuu muualta tulevien ostoista, Vartiainen kertoo.

Hän myös toivottaa mökkiläiset tervetulleiksi.

– En näe riskiä mökkiasujissa, jotka ovat Kuusamossa pidempään. Kyllä he ovat osanneet käyttäytyä kaupoissa hyvin ja varovasti, Vartiainen sanoo.

