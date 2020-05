Analyysi: Rikesakko jää eläkkeelle kesäkuussa – valtaosa liikennerikkomuksista on niin vähäpätöisiä, ettei niiden haluta olevan enää rikoksia

Rikesakossa sakon saajan on täytynyt suostua sakkomenettelyyn. Rikosasia on käsitelty joko sakkomenettelyssä tai tuomioistuimessa. Liikennevirhemaksumenettelyssä tämä muuttuu, koska kyse ei ole enää sakosta. Liikennevirhemaksu on hallintopäätös, joka tehdään hallintomenettelyssä. Markku Pitkänen / Yle