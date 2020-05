Koronakevään kotoiluseksi tuplasi välinekaupan verkossa – Onko seksi nyt erilaista? Katri ja Niko Sipilä kertovat

– Jos hymy on mittari, niin kaupassa näkee ihmisiä, jotka eivät ole saaneet pitkään aikaan, Niko Sipilä kommentoi vaimolleen Katrille.

– Jos hymy on mittari, niin kaupassa näkee ihmisiä, jotka eivät ole saaneet pitkään aikaan, Niko Sipilä kommentoi vaimolleen Katrille. Johanna Manu / Yle

Monen pitkäaikaisenkin parisuhteen seksielämä on saanut piristysruiskeen, kun kalenteri tyhjeni ja karanteeni eristi.

KaarinaKatri Sipilä on juuri paistamassa munkkeja, kun Niko Sipilä tulee kotiin.

Kahvikuppi kädessä seisovalta puolisolta irtoaa vaivattomasti neuvoja, miten munkit pitäisi paistaa.

– En minä mitään neuvo, vaan kommentoin lämpötilaa. Öljy kuulostaa turhan kuumalta, huomauttaa Niko Sipilä.

– Minä sinulle kuuman näytän, kuuluu vaimon vastaus.

Aivan yhtä luontevasti kuin munkkien paistamisesta kahden lapsen vanhemmat puhuvat seksielämästään.

"Tylsyys tahtoo levitä joka asiaan"

Kaarinalainen Niko Sipilä pohtii korona-ajan ainaista kotona olemista. Ei saa mennä mihinkään, ei tehdä mitään eikä koskea mihinkään. Hänelle on syntynyt tunne, että kun kerran ollaan varuillaan, ollaan sitten seksissäkin pidättyväisiä.

– Maailma on kiinni. Itsekin haluaisin illalla vain pistää silmät kiinni ja nukkua mahdollisimman pitkään. Niin että koko korona menisi pian ohi.

Katri Sipilä muistelee, että varsinkin korona-ajan alussa tuli olo, ettei halua yhtään seksuaalista läheisyyttä.

– Korkeintaan silitin vähän Nikon päätä ja ajattelin, että kyllä me tästä selviämme.

Ei Sipilöiden peitto ole silti koronan takia kokonaan lakannut heilumasta. Pikkuhiljaa kiinnostus on palannut.

– On pitänyt keksiä uusia juttuja, jotta voi leikkiä. Kun on tylsää, tylsyys tahtoo levitä joka asiaan, Niko Sipilä sanoo.

Sipilät kertovat olevansa luonteeltaan sosiaalisia sekä kaipaavansa tapaamisia ja keskusteluja.

– Elämän sulkeutuminen muuttaa kaikkea ajattelua, jos ainut kontakti kodin ulkopuolelle on puhelin, Sipilä jatkaa.

Seksilelujen verkkokaupan kulta-aika

Koronavirus on lyönyt polvilleen monia aloja. Toisia se taas on siivittänyt huikeaan nousuun. Voittajia ovat muun muassa seksivälineiden verkkokaupat.

Tamperelaisesta Eros Sex -liikkeestä ja turkulaisesta Bella Cosasta sen sijaan kerrotaan, että kivijalkakauppojen asiakasmäärät ovat vähentyneet paljon ja myynti pudonnut puoleen. Liikkeissä vierailleiden asiakkaiden puheista on silti paljastunut, mitä kotoiluseksille kuuluu.

– Pariskunnilla on aikaa puuhastella sängyssä. Virtaa on enemmän, sillä nyt on aikaa levätä.

Yllättäin vapautunutta aikaa käytetään seksiin – joko puolisoiden väliseen tai sinkkuseksiin, kerrotaan Kaalimato.comista. Johanna Manu / Yle

Seksivälineiden verkkokaupan markkinajohtaja on Suomessa Kaalimato.com. Sen Keravalla sijaitsevissa varastotiloissa on paiskittu viime ajat töitä kahdessa vuorossa ja lisätyövoimaa on palkattu.

Kaalimato.comin taustalla on Kentonec-niminen yritys. Sen toimitusjohtaja Mika Nousiainen vastaa miettimättä kysymykseen, miten Kaalimadolla menee.

– Myynti on tuplaantunut verrattuna aikaan ennen koronaa tai viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sitä en osaa sanoa, paljonko tulokseen vaikuttaa korona ja paljonko aktiivinen markkinointimme.

Myynnin kasvu koskee Nousiaisen mukaan kaikkia tuoteryhmiä. Luvut ovat erityisen huikeat suosituimman klitoriskiihottimen kohdalla. Kaalimato.com myi sitä koko viime vuoden aikana 40 000 kappaletta, ja tänä vuonna sitä on myyty jo 35 000.

"Nyt ei ole juostu harrastuksissa eikä vieraissa"

Kaalimato.comin yrittäjäparin toinen puolisko Nina Nousiainen vastaa tuotetilauksista, mutta hän on myös auktorisoitu seksuaalineuvoja. Hän vastailee asiakkaiden kysymyksiin, jotka liittyvät kehoon ja seksuaalisuuteen.

Siltä pohjalta hänelle on syntynyt käsitys, että korona-aika todellakin heijastuu seksivälineiden kysyntään.

– Ihmiset joutuvat olemaan neljän seinän sisällä. Nyt ei ole juostu harrastuksissa eikä vieraissa. Jopa sosiaalisen median käyttö on vähentynyt, koska sielläkin ihmiset ovat törmänneet uuvuttavaan koronauutisointiin.

Vapautunutta aikaa käytetään seksiin – joko puolisoiden väliseen tai sinkkuseksiin.

Nina Nousiaiselle tulleet kysymykset todistavat vahvasti kotoiluseksin vilkastumista.

– Ne liittyvät tuotteiden käyttöön ja esimerkiksi liukuvoiteiden sopivuuteen. Niistä tunnistaa, että kyse on uusista asiakkaista, jotka eivät ole aikaisemmin tutustuneet seksivälineisiin.

Nousiainen kertoo, että asiakkaissa on ihmisiä, joita ei ennen ole lainkaan kiinnostanut masturbointi, mutta turvavälien ja karanteenien vuoksi sooloseksillekin on ilmaantunut enemmän tarvetta.

Kama Sutralle olisi nyt aikaa

Katri ja Niko Sipilä ovat huomanneet, että koronakevät on nostanut seksielämässäkin uusia innostuksen aiheita pintaan.

– Ennen määrä korvasi laadun, nyt laatu on tärkeämpää, toteaa Niko Sipilä.

Miehensä sanat kuullessaan Katri Sipilä hyppii ilosta.

– Olen niin innoissani, kun on taas aikaa toisillemme ja toiveista puhumiselle. Olemme kokeilleet jopa ihanaa tantraseksiä, jota meillä oli tavatessamme.

Niko Sipilän mielestä seksistä puhuminen menee kavereiden kanssa helposti vain kehumiseksi. Kerrotaan, miten oli kova hoito tai penetroiduttiin pesukoneen päällä. Mutta oliko hauskaa? Johanna Manu / Yle

Kun on ollut kohta 15 vuotta naimisissa, tuntee toisen jo liki sentti sentiltä. Vai tunteeko?

– Koko ajan löytyy uusia asioita, mistä toinen tykkää. Tai sitten nousee uudestaan pintaan asioita, jotka ovat päässeet unohtumaan matkan varrella, kertoo Niko Sipilä.

Hän uskoo kommunikaation voimaan. Jos seksistä ei puhu, se on sama kuin soittaisi puhelimella, mutta ei puhuisi siihen mitään.

– Välillä meillä on tarkoitus harrastaa seksiä, mutta rupeammekin juttelemaan. Saatamme keskustella vartin. Sitten molemmat ovat sitä mieltä, että aletaan vain nukkua.

Niko Sipilän mukaan he ovat olleet aina avoimia toisilleen. Ei ole asiaa, jota ei uskaltaisi sanoa ääneen.

– Seksistä puhuminen ei ole meille syy kikertää. Voimme rohkeasti sanoa: Tuosta tykkään, tee niin!

Ovatko he koskaan kieltäytyneet jostain tempusta tai jutusta?

– Emme kai ole kieltäytyneet, joskus on otettu aikaa. Sanomme: Ei nyt, mutta joku toinen kerta kyllä, muistelee Katri Sipilä.

Niko Sipilä on 37-vuotias ja vaimoaan kolme vuotta nuorempi. Hän sanoo pilke silmäkulmassa menettäneensä notkeutta sen verran, ettei enää taivu kaikkiin Kama Sutran asentoihin – vaikka haluaisikin.

– Olisihan se tällaisena aikana, kun on koko ajan kotona, kiva käydä koko kirja läpi, mutta ensimmäisillä sivuilla jo huomaa, että eihän siitä mitään tule.

"Pitää sanoa, mitä miettii"

Kun puhutaan seksuaalisesta aktiivisuudesta, päädytään yleensä laskeskelemaan, montako kertaa viikossa, kuukaudessa tai vuodessa.

Sipilöiden asteikko on viikkotasolla.

– Yksi–kaksi kertaa viikossa. Arjen pyörittämisessä lasten kanssa on hirveästi tekemistä ja hässäkkää. Tärkeintä on kuitenkin läheisyys ja yhdessäolo, arvioi Katri Sipilä.

Niko Sipilä selittää tahtia sillä, että kaksi esiteiniä nukkuu vanhempien makuuhuoneen alapuolella.

– Joskus joutuu säästelemään, kun kuulee, että alakerrassa räplätään vielä puhelinta. Se on silloin saletisti “no let’s go”. Ei viitsi paukuttaa sängyn päätyä seinään.

– Pitäisi voida puhua seksistä samalla tavalla kuin ruoanlaitosta. Sekin on yksi osa elämää, muistuttavat Niko ja Katri Sipilä. Johanna Manu / Yle

Vaikka tämän katon alla puhutaankin avoimesti seksistä, se ei liene laajemmin suomalaisille kovin yleistä.

– Täällä Varsinais-Suomessa on varmaan eniten mitattu asfalttia, kun ihmiset kulkevat katse maassa. Onko ihme, jos se syö haluja. Jengi on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että seksiasiat ovat pelottavia, Niko Sipilä sanoo.

Ratkaisukin hänellä olisi: pitää sanoa, mitä miettii. Välillä vaikka turhiakin asioita.

Onko hänellä jotain käsitystä siitä, miten muilla suomalaisilla sujuu seksi korona-aikana?

– Jos hymy on mittari, niin kaupassa kyllä näkee ihmisiä, jotka eivät varmaan ole saaneet pitkään aikaan, Niko Sipilä toteaa.

Miten sujuu poikkeuskevään kotoiluseksi? Veikö korona halut vai nytkö vasta onkin aikaa seksille? Keskustelu on auki sunnuntai-iltaan klo 23:een asti. Osallistuminen vaatii Yle-tunnuksen.

Lue lisää:

Alkaako puolison naama ärsyttää? Pakotettu yhdessäolo kiristää parisuhdetta – asiantuntija: "Välttäisin nyt isoja ihmissuhdepäätöksiä"