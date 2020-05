Isä ei ole tavannut muutaman kilometrin päässä asuvaa tytärtään viikkoihin – Norja suunnittelee pitää rajat suljettuina elokuulle saakka

Norjan ja Suomen välinen raja on ollut kiinni melkein kaksi kuukautta. Norja on suunnitellut pitävänsä Suomen vastaisen rajan kiinni elokuun puoliväliin (siirryt toiseen palveluun) saakka, estääkseen koronaviruksen leviämisen.

Koronavirus ja yhtäkkiä suljetut valtionrajat erottavat yhä monia perheitä Suomessa. Utsjoen Nuorgamissa asuva Arvi Länsman kaipaa tytärtään, joka asuu Norjan Pulmangissa, vain muutaman kilometrin päässä Länsmanin kotoa.

– Siitä on noin seitsemän viikkoa, kun olen viimeksi nähnyt tyttöä. Se on aika pitkä aika.

– Jos tyttö tulee Suomen puolelle, se tarkoittaa heti kahden viikon karanteenia. Tilanne on nyt sellainen, siksi emme ole nähneet muutamaan kuukauteen, kertoo Länsman.

Yhteys ulkoasiainministeriöön

Suomen ja Norjan rajalla asuvien perheenjäsenten tapaamisoikeudet kiinnostavat sekä Suomessa että Norjassa paikallisviranomaisia.

Pohjois-Norjassa, Finnmarkin läänissä sijaitsevan Tenon kunnan puheenjohtaja Helga Pedersen on ollut asian tiimoilta yhteydessä Norjan lapsi- ja perheministeriöön,kirjoittaa iFinnmark (siirryt toiseen palveluun).

Ministeriön vastauksessa sanottiin, että Norjan säännöksissä on poikkeuksia rajanylityksessä, jotta perheet pystyvät olemaan yhdessä.

– Ymmärrykseni mukaan 16-vuotiaalla ei pitäisi olla vaikeuksia matkustaa Suomeen. Myös Suomessa on kulkemista koskevissa määräyksissä poikkeus tapaamisoikeuden suhteen, sanoo Pedersen iFinnmarkille.

Tanan kunnan puheenjohtaja Helga Pedersen on ollut eri tahoihin yhteydessä Länsmanien tapauksen vuoksi. Nrk

Pedersen otti yhteyttä myös Tromssan ja Finnmarkin läänin maaherraan, jotta asia ratkeaisi. Sieltä oltiin yhteydessä Norjan Helsingin suurlähetystöön. Nyt asia on Norjassa laitettu eteenpäin ulkoasiainministeriöön, kertoo Pedersen iFinnmarkille (siirryt toiseen palveluun).

– Toivomme, että asiaa käsitellään konsulaattitasolla Suomen kanssa.

Suomessa sisäministeriö on ohjannut kyselyt Rajavartiolaitokselle.

Rajavartiolaitoksella arvioinnin taustalla laki tapaamisoikeudesta

Suomen rajaviranomaiset (siirryt toiseen palveluun)sallivat sisärajoilla eli Suomen ja toisen Schengen-valtion välisessä liikenteessä työmatkaliikenteen ja muun välttämättömän liikenteen, kuten välttämättömissä perheasioissa matkustavat henkilöt. Välttämättömäksi perheasiaksi katsotaan esimerkiksi lähiomaisen tapaaminen.

Lapin rajavartioston rajatarkastusasiantuntija Antti Saarinen sanoo, ettei voi ottaa kantaa yksittäistapauksiin.

Hän muistuttaa, että perheasioissa matkustamiselle on välttämättömyysedellytyksen lisäksi määritelty, että perheasian on oltava pakottava.

– Matkustamisen välttämättömissä perheasioissa on tarkoitus taata lapsen oikeus hoitoon ja vanhempiensa tapaamiseen.

Saarinen kertoo, että rajavartiolaitoksella arvioinnin taustalla on laki tapaamisoikeudesta, jonka mukaan lapsella on oikeus myös tavata sitä vanhempaa, jonka luona ei asu. Tällöin harkinnassa tulee kysymykseen muun muassa lapsen ikä, kehitystaso, perheolosuhteet ja mahdolliset erityistarpeet.

– Missään tapauksessa lapsen oikeutta tavata vanhempaa ei kokonaan kielletä, mutta se ei voi tapahtua tavalliseen tapaan. Mahdollisuus tavata molempia vanhempia on taattu, ja mitä riippuvaisemmassa asemassa lapsi on vanhemmasta, sitä matalampi kynnys on matkustamisen sallimiselle.

Pitää kuitenkin huomioida, että hallitus on edellyttänyt asettua karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi. Eli mikäli lapsi matkustaa toiseen maahan, karanteeniedellytys tulee huomioida, muistuttaa Saarinen.

Jos lapsen hyvinvointi ja välitön etu vaatii, niin matkustus sallitaan.

– Perus- ja ihmisoikeudet turvataan kokonaisharkinnassa. Harkinta tapahtuu aina paikan päällä rajanylityspaikalla, kertoo Saarinen.

Rajat eivät ole täysin kiinni – perustuslaillinen oikeus rajanylitykseen on voimassa

Rajojen ylittäminen on vaikeuttanut myös monien muiden arkea. Rajavartiosto on käännyttänyt länsirajan yli pyrkiviä suomalaisia vastoin perustuslakia. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Rajalta myönnetään, että Suomen kansalaisilla on perustuslaillinen oikeus ylittää raja halutessaan. Viranomaiset eivät ole kovin halukkaasti rajanylitysoikeudesta tiedottaneet.

Perustuslaillinen oikeus tulla maahan ja lähteä maasta kerrottiin hallituksen toimesta ääneen vasta 5. toukokuuta.

– Juridisesti on niin, että Suomen kansalainen saa aina lähteä maasta ja saa aina tulla maahan takaisin, me emme tätä hallituksena tietenkään voi kieltää, sisäministeri Maria Ohisalo (virh.) sanoi.

Valtioneuvostolta uusia ohjeita koskien sisärajaliikennettä

Valtioneuvosto (siirryt toiseen palveluun) ilmoitti torstaina 7.5. jatkavansa väliaikaisia Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14.6.2020 asti.

Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5. alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia, kerrotaan sisäministeriön tiedotteessa.

– Sisärajavalvonnan palauttamista koskevalla päätöksellä ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti estetty.

Maahan saapuvan henkilön tulee 14 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia, tiedottaa sisäministeriö.