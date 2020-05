Tarkat ohjeet kynästä ja kumista: Koulunkäyntiohjaajat kertovat 11 vinkkiä, miten käytännössä koronavirusta ehkäistään ensi viikolla

Kävimme suuressa ja pienessä koulussa katsomassa, miten ja millaisin ohjein koululaisten tuloon on varauduttu.

Peruskoululaiset palaavat ensi viikolla takaisin lähiopetukseen kouluihin.

Osa opettajista ja vanhemmista huolestui viime viikolla, miten koulut pystytään järjestämään niin, että mahdolliset koronavirustartunnat eivät leviäisi. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisivat vasta tarkempia ohjeita kouluissa ja päiväkodeissa työskentelystä ja olemisesta. Ohjeiden mukaan koulua käydään väljemmin ja käsiä pestään useammin.

Miten käsien pesu järjestetään, jos luokassa on vain yksi lavuaari? Entä miten väljyys käytännössä varmistetaan?

Kävimme pienessä Leppälän koulussa Valkeakoskella ja 800 oppilaan Naistenmatkan koulussa Pirkkalassa katsomassa varautumista.

Koulunkäyntiohjaajat Paula Perhola ja Anniina Sierimo kertovat, miten käytännössä koronaviruksen ehkäisemistä ehkäistään heidän kouluissaan heille annettujen ohjeiden mukaan.

Leppälän koulun koulunkäynnin ohjaaja Paula Perhola sanoo, että suurin muutos entiseen on lähikontaktien välttäminen.

1. Porrastaminen

– Kouluun tullaan eri aikaan, syödään eri aikaan, ollaan välitunnilla eri aikaan ja lähdetään kotiin eri aikaan, Perhola avaa.

Valkeakosken Leppälän koulun koulunkäyntiohjaaja Paula Perhola odottaa jo ensi viikon torstaita innoissaan. Miikka Varila / Yle

Koulussa on yli 50 oppilasta, joten oppilaat saadaan hajautettua hyvin. Suurin ongelma tulee koulunkäyntiohjaajan mukaan varmasti ensimmäisenä päivänä jälleennäkemisestä.

– Oppilaat tulevat niin innoissaan kouluun ja ongelma on, kun ei saa halata toista, Perhola miettii.

2. Kaksi sisäänkäyntiä

Luokat eivät saisi kohdata koulussa. Tämä on Leppälän koulussa ratkottu kahdella sisäänkäynnillä. Myös Pirkkalassa kaikki sisäänkäynnit ovat käytössä.

3. Luokissa omat vessat ja käsipisteet

Valtakunnallisten ohjeiden mukaan kouluun tullessa ja kotiin lähtiessä pestään kädet. Samoin aina kun tullaan ulkoa, ennen syömistä ja aivastamisen jälkeen. Jos käsien pesua on hankala järjestää, kädet voi putsata käsidesillä. Aikuiset valvovat lasten käsidesin käyttöä.

Leppälän koko koulussa on kolme vessaa ja lisäksi lavuaarit luokissa.

Naistenmatkan koulussa voi olla kaksi käsienpesuallasta osassa luokkia, mikä nopeuttaa urakkaa. Miikka Varila / Yle

Naistenmatkan koulussa lavuaareja voi olla osassa luokkia kaksi. Anniina Sierimo sanoo, että koulunkäyntiohjaajat valvovat käsienpesua.

– Olemme lapsille turvallisia aikuisia ja niitä, jotka valvovat eniten käsienpesua, että opettaja pystyvät keskittymään pedagogiseen tehtävään, Sierimo sanoo.

4. Yhteiset tarvikkeet laitetaan pois

Kunnat ovat antaneet tarkkoja ohjeita myös yhteiskäytössä olevien tarvikkeiden, kuten kynien, saksien, kumien ja liimojen käytöstä.

Näiden yhteiskäyttöä vältetään toukokuussa, etteivät välineet kulje kädestä käteen ja tartuta koronavirusta.

Koulutarvikkeita ei enää lainata toiselle. Miikka Varila / Yle

5. Jokainen saa oman kynän ja kumin, eikä lainaa sitä muille

Kynään laitetaan Leppälän koulussa nimi, ettei se huku.

6. Liikuntasalia käytetään ruokailuihin

Naistenmatkan koulussa Pirkkalassa ruokasalin lisäksi ruokailun käyttöön otetaan liikuntasali. Rehtorit kertoivat Ylelle aiemmin, että ruokailu on yksi kriittinen asia, jossa väljyyttä pitää hakea. Joissakin kouluissa mennään ulos pihalle syömään.

Naistenmatkan koulussa osa syö liikuntasalissa. Miikka Varila / Yle

7. Iltapäivähoito eri paikassa

Pirkkalassa Naistenmatkan koulun iltapäivähoito on vapaa-aikakeskuksella. Näin tiloja on hajautettu. Samaa hajauttamista on myös muualla Suomessa, kun esimerkiksi lukioiden ja ammattioppilaitosten tiloja otetaan peruskoulun käyttöön.

8. Ruokailussa ei vieruskaveria

Anniina Sierimo kertoo, että ruokailussa kukaan ei istu todennäköisesti vieressä eikä edessä istu toista henkilöä. Näin saadaan väljyyttä myös ruokailuun.

9. Oppilaan saattamista rajoitetaan

Jotta kontakteja voidaan vähentää, saattajien määrää voidaan rajoittaa. Pirkkalan Naistenmatkan koululla esikoululaisia saa olla saattamassa sisällä viisi vanhempaa kerrallaan. Saattamiseen tulee tavallaan samanlainen odotus kuin kaupan kassalla.

Koululaisia ei saa saattaa sisälle kouluun Naistenmatkan koulussa.

Pulpetteja ei laiteta vierekkäin. Miikka Varila / Yle

10. Istumajärjestykset uusiksi

Myös luokassa istumajärjestykset voivat mennä uusiksi. Naistenmatkan koulussa oppilaat istuvat yksittäin, eivät ryhmissä.

Virallisten ohjeiden mukaan tarkkaan mitattua turvaväliä kouluihin ei ole tulossa, eikä luokkia tarvitse jakaa.

11. Retket

Koulut hyödyntävät retkien mahdollisuutta. Yksi luokka voi olla esimerkiksi retkellä tiettynä viikonpäivänä.

Koulunkäyntiohjaajat uskovat, että maalaisjärkeä käyttämällä väljyys voidaan saavuttaa kouluissa.

– Olen aika levollisin mielin, koska olen ollut lähiopetuksessa 40 oppilaan kanssa ja jakamassa ruokakasseja. En ota paineita, tämä menee hyvin, Anniina Sierimo sanoo.

