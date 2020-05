Kauppa ilmoitti koronakaranteenin rikkoneista turvapaikanhakijoista poliisille Espoossa – osa onkin terveitä ja saa käydä ostoksilla

Yle kertoi eilen keskiviikkona, että S-ryhmä on ilmoittanut poliisille Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksen asukkaista, sillä osa turvapaikanhakijoista on rikkonut koronakaranteenia.

Espoon tartuntatautilääkäri määräsi vastaanottokeskuksen 410 asukasta karanteeniin vappuaattona. Tällä tietoa se kestää toukokuun 15. päivään saakka.

Asukkaita on kuitenkin havaittu läheisessä Nihtisillan S-marketissa ja kauppakeskus Sellossa.

Vastaanottokeskusta pyörittävän Luona Oy:n liiketoimintajohtaja Suvi Salonen on myöntänyt, että karanteenin noudattamisessa on ollut haasteita, koska kaikki oireettomat asukkaat eivät ymmärrä karanteenin merkitystä.

Tänään torstaina Espoon sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso kertoo Ylelle, että kaikki keskuksen asukkaat testataan.

– Tämä on Migrin alaista toimintaa, jota Luona pyörittää. Toiminta on niiden vastuulla. Espoon tartuntatautilääkäri toimii siellä tartuntatautilain mukaan ja päättää karanteenista ja eristyksestä, Metso sanoo.

Luonan liiketoimintajohtaja Salonen täsmentää lukuja asukkaiden koronatilanteen osalta tänään seuraavasti: noin 300 asukasta on testattu, 101 asukasta on todettu koronapositiivisiksi, heistä 55 asukasta on eristyksessä ja 46 on parantunut koronasta.

Loput 309 asukasta ovat vielä karanteenissa.

– Karanteenissa oleva saa ulkoilla, mutta hän ei saa käydä esimerkiksi ruokakaupassa, Metso sanoo.

– Pyrimme siihen, että nämä asukkaat ovat mahdollisimman paljon huoneissa. Ulkona saa käydä, mutta ulos siirtyminen tulisi tehdä niin, että ollaan mahdollisimman vähän ihmiskontaktissa, Salonen kertoo.

Eristyksessä olevat asukkaat joutuvat pysymään sisätiloissa siten, etteivät he tartuta muita.

Ei ole mitään hihamerkkiä. Espoon sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso

46:llä koronasta parantuneella asukkaalla on siis oikeus liikkua ja asioida normaalisti vastaanottokeskuksen ulkopuolella.

– Kaupassa ja kylillä ei voi tunnistaa, ovatko he luvattomasti liikkeellä vai kuuluvatko he siihen ryhmään, joka saa liikkua. Se tieto on Luonan työntekijöillä ja siitä heidän täytyy pitää tiukasti kiinni, Metso sanoo.

Kauppakeskus Sellon S-ryhmän asiakasomistajapalveluissa on kieltäydytty palvelemasta vastaanottokeskuksen asukasta. S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikön Mikko Koskisen mukaan henkilökunta ei palvele karanteeniin määrättyjä.

Metso luonnehtii tilannetta pulmalliseksi. Hän ymmärtää S-ryhmän työntekijöiden huolen, koska nämä eivät voi tietää, ketkä vastaanottokeskuksen asiakkaista ovat mahdollisia karanteenirikkureita.

– Ei ole mitään hihamerkkiä. Se on mahdoton tilanne, että koronakaranteenissa olevat pystyisi kadulla erottamaan. Tässä on vaan se ero, että vastaanottokeskuksen asukkaat erottuvat kantasuomalaisista ulkonäkönsä perusteella.

Metson mukaan valtaosa keskuksen asukkaista on ollut oireettomia tai vähäoireisia. Hänen tietääkseen kukaan ei ole joutunut sairaalahoitoon.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen kirjoilla on lisäksi 350 asukasta, jotka asuvat muualla kuin keskuksessa, esimerkiksi itse hankkimissaan asunnoissa tai ystävien luona. Heitä ei ole asetettu karanteeniin samassa yhteydessä, kun Espoo teki päätöksen vastaanottokeskuksen asukkaiden osalta.

