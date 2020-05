Toinen pidätys epäillyssä turvapaikanhakijan kuolemahuijauksessa – KRP:n mukaan epäilty on elossa

Kuvassa vasemmalla "Ali", jonka väitetty kuolema poiki Suomelle tuomion Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta. Kuva on saatu Alin Suomessa asuvilta läheisiltä.

Poliisi on ottanut kiinni miehen Espoossa tiistana. Miestä epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä.

Esitutkinta liittyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) Suomelle antamaan langettavaan päätökseen.

Keskusrikospoliisi vaatii miestä vangittavaksi rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.

Asiaa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina 8.5.

Aiemmin tutkinnassa on otettu kiinni nainen samoista rikoksista epäiltynä. Hän on ollut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä vangittuna 24. huhtikuuta lähtien.

Poliisi epäilee suunnitelmallista huijausta, jossa useita tekijöitä

Epäiltyjä on tällä hetkellä ainakin kolme, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan AarnisaloKeskusrikospoliisista Krp.:n tiedotteessa.

– Muun muassa todistajien kuulemisten sekä muun esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että kyseessä on ollut suunnitelmallinen teko, josta useampi henkilö on ollut tietoinen.

Rikosepäily liittyy siihen, onko EIT:lle annettu väärää tietoa Irakin kansalaisesta.

EIT:lle kerrottiin, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö olisi surmattu kotimaassaan Irakissa pian paluunsa jälkeen.

Poliisi kertoo tiedotteessaan saaneensa vahvistuksen, että marraskuussa 2019 annettuun langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että kantajan lähiomainen olisi elossa.

– Esitutkinnassa on noussut esiin seikkoja, jotka tukevat arviota siitä, että Suomen viranomaiset ovat toimineet asianmukaisesti kyseisessä turvapaikkamenettelyssä. Tehdyt riskiarviot ja niistä tehdyt johtopäätökset näyttävät olleen tässä tapauksessa oikeita, Aarnisalo sanoo tiedotteen mukaan.

Esitutkinnassa ja sitä edeltäneessä esiselvittelyssä on tehty viranomaisyhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti esimerkiksi ulkoministeriön, valtakunnansyyttäjän toimiston, Suomen Bagdadin-suurlähetystön ja Irakin viranomaisten kanssa.

