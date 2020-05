5 kysymystä yli 70-vuotiaiden uusista ohjeista: ystävän tai lapsenlapsen voi pian tavata, mutta uimahalliin ei saa mennä

Vireidenkin yli 70-vuotiaiden kunto on heikentynyt, koska he eivät liiku tarpeeksi.

Suomessa on 880 000 yli 70-vuotiasta. Monelle ohjeet karanteeninomaisesta elämästä ovat olleet rankkoja: puolison lisäksi muita ihmisiä ei ole saanut tavata.

Nyt tilanteeseen on luvassa helpotusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ikäihmisille uusia ohjeistuksia. Työn alla olevista ohjeista kertoi keskiviikkona Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Hallitus päätti maanantaina, että ulkoliikuntapaikat avataan toukokuun puolessa välissä. Julkisia sisätiloja kuten uimahalleja ja muita harrastustiloja ryhdytään avaamaan asteittain kesäkuun alussa. Mutta koskevatko koronarajoitusten purkamiset yli 70-vuotiaita?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut, että riskiryhmiä pitää suojella, mutta terveet yli 70-vuotiaat voivat käyttää myös omaa harkintaa. (siirryt toiseen palveluun)

Vireätkin ihmiset menneet huonoon kuntoon

Vanhuksia vuosikymmeniä tutkinut emeritaprofessori Marja Vaarama toivottaa uudet ohjeet tervetulleiksi. On selvä asia, että yli 70-vuotiailla on tarve tavata läheisiään.

– Hoivakodit ovat asia erikseen, mutta eiköhän yli 70-vuotias ymmärrä, miten pitää käyttäytyä sisällä ja ulkona, Vaarama sanoo.

Vaarama on huomannut, että hänen lähipiirissään ennen niin vireät ihmiset ovat menneet huonoon kuntoon.

– Minun linjani on se, että yli 70-vuotiaille pitää olla samanlaiset ohjeet kuin muillekin ihmisille. Ymmärrän, että ikäihmiset haluavat tietoon perustuvaa ohjeistusta, joka luo turvallisuuden tunnetta.

Uusista ohjeista vastaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen. Karppanen sanoo, että ohjeet julkaistaan heti, kun ne saadaan valmiiksi.

Vaikka ohjeet eivät ole valmiit, Yle sai Karppaselta ja Vaaramalta vastaukset viiteen monia askarruttavaan kysymykseen.

1. Voivatko yli 70-vuotiaat tavata tulevaisuudessa muita ihmisiä esimerkiksi lapsenlapsiaan tai muuta sukua?

Hallituksen linjaus tässä on edelleen, että yli 70-vuotiaiden suositellaan välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan.

Tähän on tulossa kuitenkin lievennyksiä. Ulkotiloissa voi pian tavata ystävän tai lapsenlapsen. Tapaamisissa pitää kuitenkin huolehtia kahden metrin turvavälistä ja käsihygieniasta.

2. Pitääkö näitä tapaamisia varten luoda uudet säännöt ja millaisia ne ovat?

Kyläily on yhä kielletty. Tapaaminen on mahdollista sellaisissa ulkotiloissa, joissa on mahdollisuus riittävään etäisyyteen. Riittävä turvaetäisyys on siis noin kaksi metriä.

Kokoontumisrajoituksiin on tulossa muutoksia kesäkuun alussa. Nykyinen kymmenen henkilön rajoitus kasvaa viiteenkymmeneen henkilöön. Suuria sukujuhlia ei pidä nyt järjestää, eikä väkijoukkoja suositella yli seitsemänkymppisille.

3. Vanhusten hoivakodeissa on vierailukielto. Moni vanhus kaipaa omaisiaan. Miten tapaamiset voitaisiin toteuttaa niin, että tartuntavaaraa ei ole?

Siihen löytyy varmasti moniakin erilaisia tapoja ja toimintayksiköissä on arvioitava, mikä on juuri heidän yksikölleen sopiva ja mahdollinen. Joissain yksiköissä on hankittu erillisiä tapaamiskontteja, joissakin taas tehty yksikön aulaan tapaamistiloja.

Yle vieraili tapaamiskontissa vappuviikonloppuna. Tällä viikolla samanlainen kontti avattiin myös Ikaalisissa.

Myös hoivakodeissa vanhukset voivat ulkoilla, kun muistaa riittävän etäisyyden.

Emeritaprofessori Marja Vaarama ehdottaa yhdeksi vaihtoehdoksi puutarhakalusteita. Ne voisi sijoitella hoivakodin pihalle tai terassille parin metrin päähän toisistaan. Tapaamiskonttejakin voi käyttää, mutta Vaaraman mukaan niistä voi tulla muistisairaalle vankilamainen vaikutelma.

Tarvittaessa omainen voisi hankkia suojavarusteet itse. Ongelmana on, että niitä on huonosti saatavilla.

4. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on kehottanut vanhustenhuollon yksiköitä kehittelemään erilaisia ideoita, miten tapaamiset voisi toteuttaa halvalla?

Kaikkien yksiköiden ei ole mahdollista tai tarpeen investoida erillisiin kontteihin. Asian voi ratkaista muillakin tavoilla ja THL kerää parhaillaan tähän liittyviä hyviä käytäntöjä yksiköiden käytettäväksi.

Konttien ongelma on se, ettei niissä voi koskettaa. Pitää vain jutella ikkunan läpi.

Vaarama ehdottaa, että vanhukset puettaisin hoitokodeissa ja tuotaisiin ulos voimistelemaan. Kesä antaa enemmän vapauksia. Italiassa saa tavata puistoissa ja jopa halata lapsenlapsia.

5. Nyt kun ulkoharrastukset esimerkiksi uimahallit avataan 14.5. voivatko hyväkuntoiset yli 70-vuotiaat lähteä niihin mukaan?

Nyt suositellaan ulkoilua. Uiminen ei sinänsä ole vaarallista, varsinkin jos on riittävät turvavälit, mutta uimahalleissa pukeutumis- ja peseytymistilat ovat usein ahtaita ja niissä riittävää suojautumista on vaikea toteuttaa.

– Emme siten tässä vaiheessa suosittele uimahalleja yli 70-vuotiaalle väestölle, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Satu Karppanen.

Professori Marja Vaarama uskoo, että metrin etäisyyteen on jo totuttu, mutta kahden metrin turvaväli vaatii vielä opettelemista.