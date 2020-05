Suorat tuet pian jakoon: Maatilayrittäjä voisi saada jopa 100 000 euron kriisiavustuksen

Ravintoloille saatiin pitkän väännön jälkeen sorvattua 120 miljoonan euron tuki koronarajoitusten tappioiden paikkaamiseksi. Yrittäjien tileille rahat kuitenkin ehtinevät aikaisintaan toukokuun loppupuolella.

Koronakriisistä kärsineille yrityksille suunnatusta yleistuesta neuvotellaan edelleen.

Kaikessa hiljaisuudessa on kuitenkin edennyt maa- ja kalatalouden yrityksille suunnattu valtion suora tuki.

Hallituksen lisätalousarviossa huhtikuussa päätettiin, että maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä tuetaan 30 miljoonalla eurolla ja kalatalouden yrityksiä 10 miljoonalla koronatappioiden korvaamiseksi.

Tukiohjelma on nyt käynyt läpi EU:n komission tarkastuksen ja komissio katsoo sen täyttävän valtiontuelta vaaditut ehdot.

Hakemaan tukea pääsee Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmän kautta ehkä jo runsaan viikon kuluttua.

– Yrittäjät pääsevät hakemaan tukea pian. Valmistelut ovat jo pitkällä, kertoo osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tuki myönnetään yrityksille suorina avustuksina ja sillä voida maksaa palkka-, vuokra- ja muita kiinteitä kuluja. Komissio sallisi, että tukea voisi enimmillään maksaa maatalouden alkutuotannossa toimiville yrityksille 100 000 euroa ja kalatalousalan yrityksille 120 000 euroa. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.

– Mikä se enimmäismäärä sitten tulee lopulta olemaan, niin sitä ei ole vielä päätetty. On kuitenkin selvää, että noin suurta tukea ei yhdellekkään yritykselle pystytä maksamaan, kertoo Kaila.

Toisin sanoen maa- ja kalatalousyrittäjien tuki on juuri sellaista tukea mitä ravintolayrittäjät ja muutkin kassakriisiin joutuneet yritykset ovat alusta asti toivoneet ja nopeasti.

Miten suoran tuen järjestäminen sitten onnistui puolessatoista kuukaudessa maataloudessa, jossa myös lähdettiin liikkeelle puhtaalta pöydältä eli vastaavaan tilanteeseen sopivaa tukimuotoa ei ollut olemassa?

– Emme ole ensimmäistä kertaa luomassa kriisirahoitusta eli meillä on kokemusta tukijärjestelmien rakentamisesta. Meillä on myös hyvä tuntuma tukea mahdollisesti tarvitsevasta joukosta, Kaila sanoo.

Kaila ei kuitenkaan osaa sanoa onko työ- ja elinkeinoministeriöstä kysytty heiltä neuvoa kriisirahoitusmallien luomiseksi.

Arvioitu tuen piirissä olevien maatalousyrittäjien joukko on alle kymmenen tuhatta. Kalataloustoimialalla tuen edellytykset täyttäviä yrittäjiä on reilu tuhat.

Kaupan alan yritykset saaneet eniten kehittämisavustusta

Business Finlandillle ja Ely-keskuksiin on puolestaan tullut jo lähes 50 000 kehittämistukihakemusta, vaikka rahoitusta on paljon arvosteltukin väärästä kohdentumisesta.

Business Finlandin lähes 25 000 hakemuksesta on käsitelty reilut 40 prosenttia ja niistä valtaosa on hyväksytty. Hankkeille on myönnetty yhteensä noin 313 miljoonaa euroa ja maksettu tähän mennessä noin 187 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustussumma on esiselvitysten osalta 9 885 euroa ja kehittämisrahoituksen osalta 35 135 euroa.

Yli tuhat myönteistä rahoituspäätöstä ovat saaneet toimialoista kaupan alat, matkailu ja muut palvelut. Euromääräisesti eniten tukea Business Finlandilta ovat saaneet kaupan ala, ohjelmistot ja pelit sekä matkailu- ja ravintola-alat.

Samuli Huttunen / Yle

ELY-keskusten noin 24 000 hakemuksesta on käsitelty lähes 9000 kappaletta ja niistäkin suurin osa on hyväksytty. Hyväksyttyjen hakemusten yhteissumma on 78,5 miljoonaa euroa.

Suurimpina tuen saajina toimialoista ELY-keskuksen myöntämissä tuissa ovat ravitsemistoiminta, vähittäiskauppa ja maaliikenne.

Keskimääräinen avustussumma on tilanneanalyysin osalta 6 280 euroa ja kehittämistoimenpiteiden osalta 33 845 euroa.

Samuli Huttunen / Yle

