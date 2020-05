Valkoiset fasaanit ihmetyttävät Ähtärissä – valkoinen lintu on harvinaisuus, mutta vielä harvinaisempaa on se, että niitä on monta

Valkoisia fasaaneja on asustanut Ähtärissä jo kauemman aikaa.

Valkoisia fasaaneja on asustanut Ähtärissä jo kauemman aikaa. Aleksi Pihlaja

Valkoiset fasaanit ovat helpompia saaliita petoeläimille ja metsästäjille. Siksi onkin ihme, että näitä yksilöitä on luonnossa useampia.

Etelä-Pohjanmaalla Ähtärissä on tänä keväänä ihmetelty valkoisia fasaaneja.

Poikkeuksellisen värisiä lintuja on liikkunut aivan keskustan alueella, missä niistä on tehty useita havaintoja. Myös Ähtärin Eläinpuisto on julkaissut facebook-sivuillaan videon (siirryt toiseen palveluun) alueellaan liikkuneista valkoisista fasaaneista.

Ähtäriläinen pitkänlinjan lintuharrastaja Jussi Ryssy on nähnyt linnut ja kertoo, että valkoisia fasaaneja on asustanut Ähtärissä jo kauemman aikaa.

– Ensimmäisen kuvan valkoisesta linnusta olen saanut jo neljä-viisi talvea sitten, Ryssy kertoo.

Valkoinen väritys voi suojella lintuja lumisena aikana, lumettomana aikana ne erottuvat erityisen hyvin maastosta. Elina Vasikkaniemi

Harvinaista, että useita yksilöitä

Valkoisten fasaanien arvellaan olevan maatilalla tarhattuja yksilöitä, jotka on vapautettu syksyllä metsästystä varten. Metsästykseen vapautetuista linnuista osa pääsee karkuun ja alkaa lisääntyä luonnossa.

Ähtärissä tehdyt havainnot useammasta valkoisesta fasaaniyksilöstä ovat erittäin harvinaisia, sillä valkoisia lintuja tavataan luonnossa vain muutamia yksilöitä vuodessa.

– Nämä yksilöt karsiutuvat yleensä nopeammin kuin normaalin väriset yksilöt. Esimerkiksi pedot havaitsevat valkoiset yksilöt helpommin, kertoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

Vaikka valkoinen väritys voi suojella lintuja lumisena aikana, lumettomana aikana ne erottuvat erityisen hyvin maastosta.

Leukistisia tai albiinoja

Jan Södersvedin mukaan valkoisten yksilöiden väripigmentti ei ole muodostunut normaalisti. Valkoisen värin syynä voi olla esimerkiksi leukismi tai albinismi.

Leukistiset ja albiinofasaanit päätyvät aina silloin tällöin esiin mediassa. Ylellä tälläisestä linnusta oli artikkeli kaksi vuotta sitten.

– Albiinoyksilöillä ei muodostu melaniinia, eli tummaa väriainetta. Ääritapauksessä albiinolla ei muodostu minkäänlaisia pigmenttejä, jolloin myös höyhenten lisäksi kaikki paljaat osat jäävät pinkiksi, Södersved sanoo.

Leukismissa tummat väriaineet eivät muodostu normaalisti. Lintu jää täten valkoiseksi tai on haalistuneen värinen.

Yksi tunnistuskeino on lintujen silmien väri. Albiinolinnuilla silmät ovat punaiset.

Jussi Ryssy ei ole nähnyt Ähtärin lintuja niin läheltä, että pystyisi sanomaan, kumpia ne ovat. Muutaman kuvan perusteella osa linnuista voi olla leukistisia.

Yksi tunnistuskeino on lintujen silmien väri. Tämä Ähtärin yksilö on leukistinen. Joni Syrjälä

Pesintä alkamassa – lisää valkoisia yksilöitä?

Ähtärissä pohditaan nyt, voivatko valkoiset linnut saada valkoisia poikasia. Södersvedin mukaan se on hyvin mahdollista, sillä lisääntymiskykyyn leukismi tai albinismi ei vaikuta.

On myös mahdollista, että poikkeuksellinen väri periytyy.

– Esimerkiksi albinismi on kuitenkin väistyvä ominaisuus. Jos esimerkiksi toinen lisääntyvän pariskunnan linnuista on väritykseltään tavallinen, myös poikaset ovat todennäköisesti tyypillisen värisiä fasaaneja, Jan Södersved sanoo.

Valkoisten fasaanien pariutumisessa voi olla kuitenkin myös haasteita, sillä valkoinen uros tai naaras ei välttämättä löydä kumppania erikoisen värityksensä vuoksi.

Aika näyttää, lisääntyvät valkoiset fasaanit Ähtärissä, vai koituuko lintujen kohtaloksi niiden poikkeuksellinen väri. Kaupunkialueella niitä uhkaavat useat viholliset.

Vieras riistaeläin

Aasialaista alkuperää oleva fasaani on ensimmäinen maahamme pysyvästi istutettu vieras riistaeläin. Makeistehtailija Karl Fazer teki pioneerityötä fasaanin istutustoimissa jo 1900-luvun alussa. Sittemmin fasaani on levinnyt riistanhoito- ja istutustoimien ansiosta lähes kautta Suomen.

Fasaaninaaraat ovat normaalilta pääväritykseltään vaaleanruskeita. Koiras on puolestaan hyvin värikkäitä: punainen heltta, kiiltävän violetti-vihreä pää ja ruskea monivärinen vartalo.

Fasaaneja kasvatetaan Suomessa pääasiassa metsästystä ja lintukoirien koulutusta varten. Metsään vapautetuista linnuista noin 40–50 prosenttia päätyy saaliiksi. Loput jatkavat elämäänsä tai päätyvät petojen suuhun. Lue lisää fasaanien metsästyksestä.