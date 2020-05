Ministerit mahdollisesti altistuneet koronavirukselle, hallitus varotoimenpiteenä siirretty etätöihin – puhemies Vanhanen: koko eduskunta ei joudu eristykseen

Hallitus on mahdollisesti altistunut koronavirukselle. Kaikki ministerit on nyt siirretty etätöihin ja tälle päivälle suunniteltu kyselytunti on peruttu. Altistuminen on tapahtunut keskiviikkona hallituksen neuvotteluissa Säätytalossa.

Tapahtumaketju on lähtenyt liikkeelle tiistaina, kun sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) ovat olleet samassa tilassa henkilön kanssa, jolla epäillään koronavirustartuntaa.

Henkilö on nyt testattu ja testitulos pitäisi valmistua kahdessa päivässä.

Altistumisen jälkeen ministerit Pekonen ja Haatainen ovat osallistuneet hallituksen neuvotteluihin.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan neuvottelut on järjestetty Säätytalon eri huoneissa ja ministerit ovat keskustelleet etäyhteydellä toistensa kanssa.

Neuvotteluiden ulkopuolella on ollut yksittäisiä kohtaamisia ministereiden välillä.

Hallituksen etätyöskentelyssä on kyse varotoimenpiteestä.

– Pääministeri on tehnyt päätöksen, että varotoimena kaikki ministerit siirtyvät etätöihin toistaiseksi ainakin kuluvan viikon loppuun asti. Valtioneuvosto jatkaa työskentelyään normaalisti etäyhteyksien avulla, valtioneuvoston tiedotteessa sanotaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) joutui jo kerran johtamaan hallitusta etäyhteyksien avulla huhtikuun lopussa. Tuolloin pääministerin virka-asunnon Kesärannan työntekijän lähipiirissä oli todettu koronavirustartunta.

Marin palasi töihin, kun hänen testistään ei löytynyt merkkejä koronaviruksesta.

Puhemies Vanhanen: Jäljitys alkaa, jos tulos positiivinen

Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) mukaan eduskunnassa on jo aiemmin varauduttu tilanteeseen, jossa koronavirustartunta leviäisi kansanedustajien joukkoon.

– Koko eduskunta ei joudu eristykseen. Jos ministereihin yhteydessä olleen henkilön koronavirustestin tulos on positiivinen, niin THL ja eduskunta aloittavat heti yhdessä tartuntaketjun jäljittämisen, Vanhanen kertoo toimintasuunnitelmasta.

Vanhanen korostaa, että ministerien osallistuminen esimerkiksi keskiviikon täysistuntoon ei merkitse, että kaikki täysistuntoon osallistuneet kansanedustajat eristettäisiin.

– Mahdollinen tartuntaketjun jäljitys käydään läpi yksittäisten kansanedustajien kautta. Tiedän esimerkiksi omalta osaltani, että en ole ollut läheisessä kontaktissa yhdenkään ministerin kanssa, Vanhanen toteaa.

