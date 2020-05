Suurtulvan uhkaama Lapin maakuntamuseo varautuu evakuoimaan arvokokoelmansa – Äärettömän harvinainen lintukokoelma suojaan

Lapin maakuntamuseon arkistoissa olevia ja tulvan uhkaamia arvokkaita kokoelmia on alettu pakkaamaan siirtoa varten.

Rovaniemellä varaudutaan ennustettuun suurtulvaan eri puolilla kaupunkia. Kaupunki on täyttänyt hiekkasäkkejä valmiiksi esimerkiksi Saarenkylän tulvasuojausta varten. Hyvässä vauhdissa on myös keskustan kupeessa sijaitsevan Arktikumin suojaaminen tulvalta.

Arktikumin pohjoispäässä olevan betoniterassin reunaa suojataan vedenpitäväksi, koska paikka on rakennuksen kannalta kriittisin. Suurtulvaan varautuminen on aloitettu myös rakennuksen sisällä, sillä Lapin maakuntamuseon kallisarvoisten kokoelmien säilyminen halutaan varmistaa myös tulevien sukupolvien iloksi.

Opasvalvoja Ami Kallo ja amanuenssi Heidi Pelkonen pakkaavat arkistokokoelmia. Raimo Torikka / Yle

Kokoelmat olivat vaarassa heti avajaisvuotena

Suurtulvat ovat rakennuksen harmina, koska Arktikum on rakennettu aivan Ounasjoen partaalle. Rakennus joutui yllättäen tulvavaaraan heti avautumisen jälkeen ensimmäisenä keväänä vuonna 1993. Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto kertoo muistavansa hyvin kevään, koska tuolloin näyttelyitä tai aineistoja ei ehditty purkaa tulvan varalta.

– Meillä oli kyllä olemassa suunnitelma, mistä päästä aletaan nostella esineitä turvaan, mutta siihen pisteeseen ei koskaan sitten jouduttu, sanoo Suvilehto.

Viileäksi muuttunut sää pysäytti ajoissa veden nousun ja vahingoilta vältyttiin. Sään ennustaminen on tarkentunut 1990-luvulta, joten nyt ollaan liikkellä hyvissä ajoin.

Arktikumin tulvasuojausta vuoden 1993 tulvan aikana. Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo

Ensin turvaan viedään arkistojen aarteet

Kaikki työntekijät on kutsuttu takaisin työpaikalle. Osa työntekijöistä on ollut poikkeusolojen aikana uudelleen sijoitettuna tai heidän työnsä oli keskeytynyt. Va. museonjohtajan Hanna Kyläniemen mukaan kaikki 11 työntekijää ovat päässeet nyt pakkaushommiin.

– Tällä hetkellä pakkaamme kokoelmia ja arkistoja, jotka sijaitsevat kerroksessa, johon vesi voisi tulla sisälle ensimmäisenä. Tarkoituksena on saada nämä pakattua mahdollisia evakuointeja varten, sanoo Hanna Kyläniemi.

Jukka Salmela ja Anni Arvio pakkaavat Lapin maakuntamuseon lintukokoelmaa suojaan tulvalta. Raimo Torikka / Yle

Äärettömän harvinainen lintukokoelma suojaan

Lapin maakuntamuseon yksi erikoisuuksista on eläin- ja lintukokoelma. Niistä pidetään erityistä huolta, sillä kyse on todella arvokkaasta ja erityisestä kokoelmasta.

– Kokoelma on mittaamattoman arvokas, sillä täällä on melkein kaikki Suomessa pesivät linnut sekä muutamia muita harvinaisuuksia. Suurin osa on rauhoitettuja lajeja eli nykypäivänä olisi erittäin vaikea saada koottua vastaavaa kokoelmaa, jos tämä tuhoutuisi, kuvailee luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela.

Lapin maakuntamuseon lintukokoelman yksi erityisistä harvinaisuuksista on mustahaikara. Raimo Torikka / Yle

Perusnäyttely puretaan vasta pakon edessä

Maakuntamuseon henkilökunta siirtää pakatut kokoelmat lähipäivinä rakennuksen ylempään kerrokseen. Sen jälkeen on vuorossa kiinteän perusnäyttelyn siirtäminen turvaan, jos tulva äityy pahaksi.

Va. museonjohtaja Hanna Kyläniemen mukaan kokoelmien pakkaamisen on nyt aikaa viikon verran. Sen jälkeen aletaan suunnitella perusnäyttelyn siirtämistä.

– Pitää tehdä tarkka suunnitelma, hankkia pakkausmateriaalit ja kun vedenpinta nousee tietylle tasolle, niin sitten ruvetaan purkamaan ja pakkaamaan näyttelyä turvaan.