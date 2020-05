Matkat, mökki ja huvipuistot jäävät tänä kesänä väliin – näin 7-henkinen perhe lomailee kotipihalla

Saara Leiri raottaa piharakennuksen ovea. Valo siivilöityy verkosta tehtyjen seinien läpi. Aiemmin rakennuksessa asui kaneja, mutta tänä kesänä siellä majailee hieman toisenlaisia eläimiä – keppihevosia.

Kuusivuotias Saima pujahtaa äitinsä ohitse sisään talliin.

– Tähän oveen voisi vaihtaa vähän kevyemmän säpin. Nämä hevoset eivät varmaan karkaa, Saara Leiri sanoo tyttärelleen.

Saimaa ajatus naurattaa.

Hiljattain keppihevostalliksi muutettu kanihäkki tulee olemaan iso osa tytön kesää, sillä perheen lomasuunnitelmat menivät uusiksi koronaviruksen takia.

Tallissa asuu kaksi keppihevosta. Saimalla on myös yksisarvinen, jota hän ei kuitenkaan kelpuuttanut tallin asukkaaksi. Juulia Tillaeus / Yle

Mökkireissut jäävät väliin

Tavallisena kesänä kotkalaisen Saara Leirin viisilapsinen perhe viettää aikaa suvun mökillä Keski-Suomessa ja käy ahkerasti huvipuistoissa. Tänä vuonna tutut kesäpuuhat uhkaavat kuitenkin jäädä väliin.

Leirin iäkäs isä näet asuu suvun mökillä.

– Isä on muuttanut mökille jo varmaan 20 vuotta sitten, ja asuu siellä ihan ympärivuotisesti. Hän on riskiryhmäläinen, joten se varmaan estää meidän ison perheemme menon sinne, Saara Leiri sanoo.

Keppihevoset ovat kuusivuotiaalle Saimalle mieleisiä. Juulia Tillaeus / Yle

Myös perheelle tärkeät huvipuistoreissut ovat vielä kysymysmerkki.

– Mietityttää, että oltaisiinko siellä sitten maskit kasvoilla, tai olisiko aina ennen jokaista laitetta laitettava käsidesiä. Ajatus on vähän hassu. En tiedä, miten välimatkat ja muut käytännössä toteutetaan huvipuistoissa. Seuraamme varmaan, millaista se tulee olemaan.

Leirin oli myös tarkoitus lähteä tänä kesänä ulkomaanmatkalle yhdessä 15-vuotiaan Aino-tyttärensä kanssa. Reissu jää kuitenkin koronatilanteen takia väliin.

– Se oli ihan pakko siirtää. Yritämme tehdä jotain muuta yhdessä, Saara Leiri kertoo.

Tänä kesänä huvipuiston virkaa toimittaa perheen iso trampoliini. Juulia Tillaeus / Yle

Mökkireissujen jääminen väliin harmittaa Leiriä – ei niinkään hänen itsensä, vaan oman isänsä takia.

– Hän on hyvin sosiaalinen ihminen, ja kaipaa sinne ympäri vuoden ihmisiä. Hänelle voi olla aika rankkaa huomata, että yksinäisyys jatkuu vielä kesällä. Ilman muuta kaipaamme myös sukulaisia. On aika hurja ajatus, että olisimme kesän kotona keskenämme.

Uusperheen vanhimmat lapset ovat tavallisesti matkustelleet isänsä kanssa kesäisin, mutta nyt matkat jäävät väliin.

– He ovat käyneet usein ulkomailla tai Ruotsin-laivalla. Eiväthän ne matkat toteudu tänä kesänä. Heidän yhdessäoloaikansa tulee olemaan aika erilaista, Leiri pohtii.

Leirin mukaan perheen lapset ovat ottaneet muuttuneet kesäsuunnitelmat hyvin vastaan. Lapset odottavat kesän tuloa joka tapauksessa.

– Ihan vähän harmittaa, jos mökille ei pääse. Tykkään uida siellä kivassa järvessä, Saima Leiri sanoo.

Perheen pihassa on tilaa leikkiä. Juulia Tillaeus / Yle

Uimareissuja ja luontoretkiä

Perhe aikoo käydä uimarannalla koronatilanteesta huolimatta, mutta tarkoituksena on noudattaa uimareissuilla erityistä varovaisuutta. Uiminen tulee jäämään vähemmälle kuin tavallisena kesänä.

– Mökillä pystyy uimaan pitkin päivää, mutta nyt uimaan pitää lähteä erikseen. Onhan se iso juttu. Ei rannalle tästä kotoa vain hilpaista, Saara Leiri toteaa.

Lisäksi suunnitelmissa on ainakin luontoretkiä ja ajanviettoa omassa pihassa.

– Kotimme on vähän sellainen mökin ja kodin yhdistelmä. Teemme täällä sellaista, mitä monet tekevät mökillä. Meillä on joku pihaprojekti aina menossa. Tänä kesänä varmasti on jotain projektia taas, Leiri sanoo.

Leiri hakee kottikärryt ja työntää ne pihan halki pienen puun juurelle. Siellä hän nostelee talven ajan puuta lämmittäneet havut kärryihin. Saima-tyttö juoksee äitinsä luo pihatietä pitkin postit sylissään.

Veeti-kilpikonna on viettänyt kesän sisällä. Lämpimänä päivänä se pääsi ulkoilemaan. Juulia Tillaeus / Yle

12-vuotias Oiva tuo Veeti-kilpikonnan ulkoilemaan – ensimmäistä kertaa talven jälkeen. Kilpikonna alkaa rouskuttaa vihreää ruohoa pihasta. 14-vuotias Niilo tulee ulos seuraamaan pihan tapahtumia.

Perheen villakoirat Aku ja Tomi kirmaavat pihalla ja tuovat Oivalle kepin heitettäväksi.

Villakoirat Aku ja Tomi ovat tavallisesti perheen kesäreissuilla mukana. Juulia Tillaeus / Yle

Saima potkaisee kengät jalastaan ja kipuaa trampoliinille. Se pompauttaa tytön ylös ilmaan. Saima hyppii ja temppuilee, kunnes ei enää jaksa.

Vaikka omassakin pihassa tekemistä riittää, Leirin lapset saavat tänäkin kesänä viettää aikaa myös kavereidensa kanssa.

– He varmaan pääasiassa ulkoilevat, esimerkiksi pyöräilevät. En näe siinä riskiä, Saara Leiri sanoo.

Perhe laittaa mielellään pihaansa, ja yleensä kesäisin on meneillään jokin projekti. Juulia Tillaeus / Yle

Korona tuli lähelle

Koronavirus on tullut lähelle perhettä, sillä Saara Leirin jo omilleen muuttanut 23-vuotias esikoispoika on parhaillaan koronakaranteenissa toisessa kaupungissa. Hän oli työharjoittelussa Tukholmassa ja palasi vapun aikaan Suomeen.

– Hän on ehkä jopa sairastanut koronan pääsiäisen aikaan. Hän oli silloin eristyksessä Tukholmassa, ja nyt sitten uudestaan. Silloin kyllä huolestutti, kun hän kertoi oireistaan. Pelkäsin, meneekö se pahaksi ja mitä sitten, kun en pysty auttamaan täältä käsin. Hyvin se sitten meni ja tauti tuli aika lievänä, Saara Leiri sanoo.

Koronavirus on tullut lähelle Saara Leirin perhettä. Esikoispoika on saattanut sairastaa viruksen aiheuttaman taudin. Juulia Tillaeus / Yle

Poika on kertonut äidilleen, ettei koronavirus näkynyt Tukholmassa oikein millään tavalla.

– Ravintoloissa piti istua vähän harvemmin, mutta kaikki kävivät ulkona, puistoissa, työpaikoilla, ravintoloissa ja terasseilla, Leiri kertoo.

Suomessa hallitus on alkanut purkaa koronarajoituksia, ja esimerkiksi kymmenen hengen kokoontumisrajoitusta höllennetään kesäkuun alussa 50 henkilöön. Saara Leirin huolta koronaviruksesta rajoitusten purku ei kuitenkaan poista.

– Kyllä se helpottaa mieltä, mutta ei se sairastumisen riskiä pienennä. Jos menemme joihinkin tapahtumiin, valitsemme varmaan sellaisia, joissa voi pitää muihin vähän välimatkaa.

Sekä Saara että Saima Leiri uskovat, että kesästä tulee mukava, vaikkakin erilainen kuin tavallisesti. Juulia Tillaeus / Yle

Leiri uskoo, että perhe tulee nauttimaan kesästä, vaikka koronatilanne rajoittaakin tekemistä.

– Päällimmäisenä on kuitenkin ilo siitä, että kesä tulee ja lasten lomat alkavat. Uskon, ettei korona siihen iloon vaikuta.