Kilpisjärvellä kaupan myynti putosi 95 prosenttia, kun Norjan raja sulkeutui – Kauppakamarijohtaja: "On työsarkaa, että pohjoisten alueiden erityispiirteitä ymmärrettäisiin paremmin"

Rajojen sulkeminen on iskenyt rajan pinnassa olevien kauppojen toimintaan. Erityisen kova isku on ollut pohjoisrajalla, jossa norjalaiset ovat merkittävin asiakasryhmä.

– Myynti on pudonnut 90–95 prosenttia, Kilpishallin kauppias Mikko Rousu Kilpisjärveltä kertoo.

Muuttunut tilanne on tarkoittanut henkilökunnan lomauttamista. Myös kaupan varastot on pidetty mahdollisimman pieninä ja tilaukset on tehty tarpeen mukaan. Valtiovaltaa Rousu ei huuda apuun.

– Varmastikin valtio voisi jotain tehdä, mutta en osaa sanoa mitä. Tärkeintä olisi, että rajaliikenne avautuisi molemmilta puolin rajaa, hän toteaa.

"Pahinta mitä rajakaupassa voi käydä, on että rajat suljetaan"

Pohjoisrajan sulkeutuminen on tarkoittanut, että myös Kilpishallin kanssa samassa kiinteistössä olevan ravintolan ovet ovat menneet säppiin.

– Vähissä näyttävät olevan asiakkaat myös viereisessä Alkon myymälässä. Kylä on ollut tosi hiljainen parin kuukauden ajan, lisää Rousu.

Kovan kolauksen Kilpisjärvellä ovat saaneet myös matkailu-, ravitsemus- ja kuljetusalan yritykset. Kilpisjärvellä paikallinen kauppias on henkisesti valmistautunut, että tilanne jatkuu loppukesään saakka.

– Tällä hetkellä tilanne on niin huono, että ei tässä osaa edes oikein murehtia, Rousu sanoo.

– Sitä on aina miettinyt, että pahinta mitä rajakaupassa voi käydä, on että rajat suljetaan. Nyt se on sitten tapahtunut ja tältä se tuntuu, Rousu toteaa.

Torniossa neljännes myynnistä katosi

Rajojen sulkemisesta aiheutuva isku ei ole Torniossa ollut yhtä kova kuin pohjoisrajalla, mutta tuntuva kuitenkin.

– Vaikutukset ovat olleet huomattavat, kaupasta on nyt lähtenyt 25 pinnaa pois, Tornion K-Citymarketin kauppias Marko Nurkkala kertoo.

Aivan rajan pinnassa kauppakeskuksessa on haaparantalaisten lähikauppa, jossa ei nyt rajan sulkeuduttua ole ruotsalaisilla ollut mahdollisuutta asioida.

– Verkkokaupan kautta olemme pystyneet toimittamaan tuotteita Ruotsin puolelle, Nurkkala sanoo.

Torniossa raja-aita kulkee Rajalla-På Gränsen -kauppakeskuksen Ruotsin puoleisen sisäänkäynnin edessä. Juuso Stoor / Yle

Poikkeustilanteessa verkkokaupasta on tullut pelastusrengas, jonka ansiosta nokka on pysynyt veden pinnan yläpuolella.

–Tällä hetkellä vähintään kolmannes myynnistä tulee verkkokaupasta. Ilman sitä olisi myynnistä kadonnut varmaan aika lailla puolet, Nurkkala arvioi.

Rajaneuvonta on auttanut yrittäjiä

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki uskoo, että valtakunnan tason päättäjille on tullut yllätyksenä rajan ylittävän yhteistyön syvyys. Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset päätökset ovat heijastuneet pohjoisessa naapurimaihin.

– Meillä on vielä jatkossa työsarkaa, jotta pohjoisia alueita ja niiden erityispiirteitä ymmärrettäisiin nykyistä paremmin, sanoo Rautajoki, jolla on kokemusta kalottialueen yhteistyöstä neljän vuosikymmenen ajalta.

Olemassa olevasta yhteistyöstä on Rautajoen mukaan ollut paljon apua.

– Rajaneuvonta on pystynyt auttamaan ja ratkomaan monia yrittäjien kohtaamia rajaesteisiin liittyviä ongelmia, esimerkiksi ottamalla tarvittaessa yhteyttä esimerkiksi tulliin, kiittelee Rautajoki.

Länsirajalla nykyistä tiukkaa ohjeistusta ollaan lieventämässä, sillä muukin kuin välttämätön työmatkaliikenne ollaan sallimassa 14. toukokuuta alkaen.

