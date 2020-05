Näin lähes 900 oppilaan peruskoulu palaa lähiopetukseen: oppitunteja ulkona ja ohjattua välituntitoimintaa – OAJ kritisoi epäselviä ohjeistuksia

Lahtelaisessa Mukkulan koulussa on vielä maanantaina hiljaista, kun työpaikalle ensimmäisten joukossa ovat saapuneet rehtorin lisäksi koulusihteerit, lähiopetusta hoitavat opettajat, keittiön väki ja siistijät. Torstaina tilanne on kuitenkin toinen, kun lähes 900 oppilasta ja yli 80 opettajaa palaavat etäopetuksesta takaisin koulun pulpetteihin.

Monenlaisia ongelmia on jo ratkottu, mutta rehtori Hanna Saarisen mukaan kaikkeen ei voida varautua, vaan tarkoitus onkin ratkaista asia kerrallaan.

– Katsotaan tilanteen mukaan, mikä toimii ja mikä ei, ja otetaan niistä opiksi. Tämä on iso harjoitus.

Eniten kouluun paluussa ovat huolestuttaneet turvavälit ja riittävä hygienia. Mukkulan koulussa on peruskoulun kaikki luokat, ja käytännössä ryhmien kohtaamiset on minimoitava.

– Yritetään vähentää kontakteja niin paljon kuin vain ikinä voi. Porrastamme välitunteja, kouluuntuloaikoja, ruokailuja ja oppitunteja, jotta kohtaamisia tulisi mahdollisimman vähän.

Esimerkiksi välitunneilla on lisätty valvontaa, ja oppitunteja pyritään pitämään mahdollisimman paljon ulkona. Tämän jutun lopusta voi lukea enemmän käytännön järjestelyistä koulussa.

Mukkulan koulun rehtori Hanna Saarinen sanoo, että koulussa on varauduttu monenlaisiin tilanteisiin, mutta seuraavien viikkojen aikana saattaa silti tulla eteen tilanteita, joihin ei olla pystytty varautumaan.

Opetusalan ammattiliitto OAJ kritisoi (siirryt toiseen palveluun), että viranomaisten antamat valtakunnalliset turvallisuusohjeet jättävät liikaa tulkinnan varaa, ja kunnat ja koulut joutuvat tekemään paikallisia ohjeistuksia.

– Pyörä keksitään joka paikassa uudelleen ja paikallisissa ohjeissa on varmasti paljon vaihtelua, sanoo OAJ:n koulutuspäällikkö Jaakko Salo.

Salon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön olisi pitänyt ohjeistaa tarkemmin, miten huolehtia esimerkiksi hygieniasta, miten tilaratkaisut tulisi hoitaa tai miten väljyys määritellään. Nyt ohjeistukset jäivät Salon mukaan ympäripyöreiksi.

Myös opettajilta on Salon mukaan tullut huolestunutta palautetta. Opettajat ovat olleet jo etäopetuksen aikana kuormittuneita, ja työhön kuluva aika on lisääntynyt, sanoo Salo.

– Osa opettajista voi olla iäkkäitä ja heillä on erilaisia sairauksia. Työnantajilla on suuri vastuu huolehtia riskiryhmäläisistä, ja paikoin tähän ei ole suhtauduttu vakavasti. Riski pitää arvioida yksilökohtaisesti.

Esimerkiksi hengityssuojainten epäselvä ohjeistus ihmetyttää Saloa. Viranomaisten ohjeissa (siirryt toiseen palveluun) maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.

Salon mielestä tätä ohjetta on paikoin tulkittu ehdottomaksi käyttökielloksi. OAJ:n mielestä koulun ja päiväkodin henkilöstöllä on halutessaan oikeus käyttää tarvittavia suojaimia, esimerkiksi maskia ja hanskoja.

– Mahdollisuus käyttöön pitää olla. On työnantajan vastuu tarjota sellainen sitä tarvitsevalle.

Mukkulan koulussa on kaksi ruokalaa. Torstaista alkaen yhteen ruokalaan otetaan noin 25 oppilasta kerrallaan. Osa oppilaista saa ateriapakkaukset luokkiinsa ja syö siellä.

Mukkulassa rehtori Hanna Saarinen on saanut kymmeniä poissaolohakemuksia huolestuneiden oppilaiden huoltajilta. Saarisen mukaan jokainen hakemus katsotaan tapauskohtaisesti, mutta jonkin verran poissaoloja on myös myönnetty.

– Koululle voi soitella ja kysellä. Muutamat huoltajat ovatkin olleet yhteydessä, kun on ollut huolta.

Koululaisia pyritään auttamaan muutaman viikon aikana mahdollisimman paljon, jos opiskelussa on ilmennyt vaikeuksia etäkoulun aikana. Rehtori Hanna Saarisen mukaan koulussa panostetaan nyt myös keskusteluun.

– On tärkeää, että jutellaan lasten kanssa ja käydään kokemuksia läpi, mietitään miten tilanteessa toimitaan ja käydään myös yhteiskunnallisia asioita läpi.

Saarisen mukaan tulevat pari viikkoa ovat koululle kuin mini-harjoitus, jotta osataan paremmin varautua myös syksyyn.

– Kun on päästy tämän kahden viikon yli ja saatu lähiopetus käyntiin, on hyvä arvioida sitä, mikä toimii ja ei toimi, mitä kannattaa syksyllä tehdä. Että voidaan varautua siihen, mitä mahtaa olla silloin tulossa.

Näin isossa koulussa järjestetään...

ruokailu: Ruokailu on porrastettu, jotta oppilaat eivät syö samaan aikaan ruokalassa. Osa vanhemmista oppilaista syövät luokissa; heille tuodaan ruokalaatikot ja kertakäyttöastiat ruokailua varten. Mukkulan koulussa ruokala on jaettu kahteen osaan.

oppitunnit: Opettajien kanssa on suunniteltu, että tunteja pidettäisiin mahdollisimman paljon ulkona. Oppilaiden kanssa käydään paljon keskusteluja, ja yritetään myös kerrata, mikäli etäopiskelun aikana on ollut ongelmia oppimisen suhteen esimerkiksi matematiikassa tai äidinkielessä.

hygienia: Käsidesiä on tarjolla kaikilla sisäänkäynneillä ja myös luokkatiloissa. Luokissa on myös mahdollista pestä kädet, ja opettajat neuvovat ja muistuttavat käsienpesun tärkeydestä. Rehtori Hanna Saarisen mukaan pienetkin oppilaat ovat hyviä käsinpesijöitä, ja taitoa on harjoiteltu jo aiemmin.

välitunnit: Välitunteja on porrastettu. Välitunneille yritetään saada mahdollisimman paljon aikuisia, esimerkiksi koulunkäyntiavustajia, jotka katsovat, että oppilaat eivät kerääntyisi samoihin paikkoihin. Välitunneille yritetään saada ohjattua toimintaa.

koulukuljetukset: Kuljetuksiin on tulossa pieniä muutoksia, mutta alkuun yritetään päästä lukujärjestyksen mukaan. Oppilaat siirtyvät koulukuljetuksesta suoraan sisätiloihin, jotta ulos ei pääse muodostumaan joukkoja.

kasvojen suojaus: Lahden kaupunki ei suosittele kasvomaskin käyttöä koulussa. Mikäli huoltajat ovat yhteydessä kouluun, kasvomaskien käyttöä voidaan harkita tapauskohtaisesti.

kevätjuhlat: Luokissa pyritään järjestämään juhlallinen tilaisuus. 6.- ja 9.-luokkalaisille on tilattu ruusut.