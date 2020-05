Lapinlahden historialliselle sairaala-alueelle kaavailtu korjaussuunnitelma on kaatumassa: SDP tyrmää rakennusten myynnin sijoittajille

Lapinlahden sairaala on 1800-luvulta.

Henrietta Hassinen / Yle

Näyttää selvältä, että Helsingin kaupungin suunnitelma kehittää Lapinlahden alueen toimintaa kaupungin ideakilpailun voittaneen kiinteistösijoitusyhtiö NREPin suunnitelman pohjalta on kaatumassa.

Lapinlahden sairaala-alueen kohtalo on helsinkiläispoliitikkojen käsittelyssä ensi viikon tiistaina kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma kertoo Ylelle, että demarien valtuustoryhmä päätti keskiviikon kokouksessaan, että se vastustaa rakennusten myyntiä sijoittajille.

Heinäluoman mukaan SDP:n valtuustoryhmä katsoo, että historiallisten rakennusten on vastakin oltava julkisessa omistuksessa.

– Valtuustoryhmässä vierastettiin ajatusta rakennusten myynnistä ja alueelle kaavailtua laajaa uudisrakentamista.

SDP:n Heinäluoma: kaupunki voisi perustaa kiinteistöyhtiön

Heinäluoma sanoo, että rakennusten kunnostamiseksi ja niistä huolehtimiseksi olisi selvitettävä erilaisia vaihtoehtoja.

– Yksi vaihtoehto voisi olla kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön perustaminen. Yhtiö kunnostaisi rakennukset ja huolehtisi niistä.

Heinäluoman mukaan remontoinnin kustannusten kattamiseksi alueelle olisi syytä varata tilaa myös mahdolliselle uudisrakentamiselle.

– Muutoin taloudellinen yhtälö arvokkaiden rakennusten kunnostamiseksi ei oikein toimi, Heinäluoma sanoo.

Lapinlahden rakennuksille haettiin uutta omistajaa ja käyttötarkoitusta ideakilpailulla vuonna 2019. Kaupunki on suunnitellut sairaala-alueen rakennusten myyntiä, koska sillä ei ole siellä omaa toimintaa eikä käyttöä.

Voittaneen, ja lopulta ainoan ehdotuksen, mukaan sairaalan päärakennukseen tulisi Tove Janssonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä palveluja. Puiston pohjoispuolella oleva vanha sauna kunnostettaisiin ja avattaisiin laajemmin kaupunkilaisille.

Rantaan tulisi venelaituri ja pohjoispuolella sijaitseva punainen tiilirakennus muutettaisiin ravintolaksi ja kokoustilaksi. Uudisrakennukset nousisivat alueen eteläreunalle, minne tulisi hotelli Länsiväylän meluaidaksi sekä kaksi palveluasuntorakennusta.

Ideakilpailun voittaneen kiinteistösijoitusyhtiö NREPin suunnitelman mukaan uudisrakennukset ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat taloudellisesti nykyisten, suojeltujen rakennusten peruskorjaamisen ja alueen kehittämisen.

Vasemmistoliitto on jo aiemmin ilmoittanut, ettei se kannata kiinteistösijoitusyhtiö NREPin suunnitelman eteenpäin viemistä.

Vihreiden Vanhanen: kulttuuriympäristö huomioitava paremmin

Nyt myös vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen kertoo Ylelle, että NREPin ehdotus ei kelpaa sellaisenaan vihreillekään.

– Tällaisenaan emme kannata pöydällä olevaa suunnitelmaehdotusta, vaan ratkaisun tulee olla monipuolisempi ja huomioida paremmin kulttuuriympäristön säilyminen, puiston luontoarvot ja mielenterveystyön jatkuminen, Vanhanen summaa.

Näin ollen näyttää selvältä, että historiallisen Lapinlahden alueen toimintaa ei tulla kehittämään kiinteistösijoitusyhtiö NREPin suunnitelman pohjalta, vaan hanke sellaisenaan on nyt kaatumassa.

Kokoomus näyttää jääneen yksin NREPin ehdotuksen taakse. Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Risto Rautava on kertonut kokoomuksen valtuustoryhmän olevan NREPin suunnitelman takana.

Rautava on todennut, että kaupungin uskottavuus kärsii, jos avoimen ideakilpailun voittajalle tehdään yllättäen oharit. Rautava muistuttaa, että kilpailun arviointiraati valitsi NREPin ehdotuksen voittajaksi yksimielisesti.

Lapinlahden kohtaloa on pohdittu pitkään ja historiallisen 1800-luvulta olevan sairaalan myynnistä sijoittajille on syntynyt iso kiista. Kiistellyimmät asiat ovat liittyneet juuri alueen rakennusten mahdolliseen myyntiin sijoittajille ja alueelle suunniteltuun uudisrakentamiseen. Museoviraston osastonjohtaja Mikko Härö on luonnehtinut NREPin suunnitelmassa meluesteenä olevaa hotellia vedätykseksi.

NREPin johtaja: rakennusten kunnostus vaatii uudisrakentamista

NREPin johtaja Joonas Lemström on todennut, että vanha sairaalarakennus on huonokuntoinen ja ilman täydennysrakentamista vanhan sairaalarakennuksen kattavaa kunnostusta olisi mahdoton toteuttaa. Lemström arvioi korjauskustannusten olevan ainakin 20 miljoonaa euroa.

Voittajaehdotuksen takana ovat kiinteistösijoitusyhtiö NREP, yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen konsulttiyhtiö Oaklins Merasco sekä kolme arkkitehtitoimistoa: Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto OPUS ja Arkkitehdit Soini & Horto.

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala. Sekä C. L. Engelin suunnittelema päärakennus, että ympäröivä puisto ovat suojeltuja.

