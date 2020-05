Herätys: Suomessa voitaisiin valmistaa omat rokotteet, valmiuslakia rikottu monista syistä, opiskelijavalintojen muutokset yllättivät

Suomi voisi tuottaa itse omat koronarokotteensa

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty jo pitkälle nenäsuihkeena annettava koronarokote. Tutkijoiden mukaan olisi järkevää ja täysin mahdollista, että myös rokotteen valmistaminen hoidettaisiin omin voimin, ilman kansainvälisiä lääkejättejä. Virusprofessorin mukaan päättäjät voisivat edistää asiaa nykyistä aktiivisemmin. Vaarana on, että Suomi ei saa riittävän paljon ja nopeasti rokotetta, jos jäämme jonottamaan valmista tuotetta kansainvälisiltä markkinoilta.

Näin suomalaiset ovat rikkoneet valmiuslakia

Iso osa valmiuslakirikkomuksista liittyy Uudenmaan eristykseen. Uudenmaan rajavalvontaan valmistauduttiin 27. maaliskuuta tuomalla maakunnan rajalle muun muassa bajamajoja valvojien käyttöön. Silja Viitala / Yle

Yle tutki valmiuslakirikkomuksista tehtyjä sakkopäätöksiä. Tekojen joukossa on eristysrajan uhmaamisia ja silkkaa pelleilyä. Moni on myös koetellut rajoituksia uteliaisuudesta. Alaikäistä tyttöä puolestaan sakotettiin bileiden järjestämisestä.

Voitto fasismista 75 vuotta sitten ei enää yhdistä Venäjää ja EU:ta

Viisi vuotta sitten, päivä varsinaisen voitonpäivän jälkeen Saksan liittokansleri Angela Merkel laski seppeleen tuntemattoman sotilaan haudalle Moskovassa. Sergei Chirikov / EPA

Natsi-Saksa antautui tasan 75 vuotta sitten. Voittoa juhlitaan lauantaina silti tavallista vaimeammin, koska esimerkiksi Moskovan suuri voitonpäivän paraati on peruttu koronapandemian takia. Tilanne symboloi hyvin myös EU:n ja Venäjän suhdetta, joka on jännitteinen. Venäjä pyrkii talouden sakatessa pääsemään eroon pakotteista, mutta EU:lle Krimin valtaus on yhä ylitsepääsemätön ongelma.

Opiskelupaikkaa hakeva, tunnetko oikeutesi?

Turun yliopiston psykologian opintoihin hakee yli 17 opiskelijaa yhtä opiskelupaikkaa kohti. Philip Stenkula / Yle

Viime viikolla yliopistot ilmoittivat, millä tavoin opiskelijavalinnat tänä keväänä järjestetään. Turun yliopistoon hakevalle Janika Sirénille tuli kuitenkin yllätyksenä, että psykologiassa käytetään ammattikorkeakoulun etänä tehtävää valintakoetta. Nyt koe ei ole psykologiaa, vaan esimerkiksi englantia, äidinkieltä ja päätöksentekotaitoja. Jos opiskelupaikka jää saamatta, voi muutosta vaatia kaksivaiheisen prosessin kautta. Lue jutusta, mitä oikeuksia hakijoilla on.

Maastopalojen ilmavalvonta on nyt entistä tehokkaampaa

Rajavartiolaitoksen Helsingin vartiolentolaivue valokuvasi maastopalon Espoon Malminmetsässä heinäkuun lopulla vuonna 2014. Rajavartiolaitos

Valvontalennot metsäpalojen havaitsemiseksi ovat alkaneet eri puolilla Suomea. Viime vuonna pienkoneista havaittiin runsaat 170 metsäpaloa. Tänä kesänä valvontalentokoneista pystytään lähettämään videokuvaa pelastuslaitoksen johtoautoon.

Pohjoisessa tulee lunta

Joonas Koskela / Yle Sää

Aamu on aurinkoinen, mutta lännestä alkaen pilvistyy, tuuli voimistuu ja vähitellen leviää sateita. Sateet siirtyvät kohti koillista. Pohjoisessa olomuoto muuttuu osittain lumeksi. Pohjois-Pohjanmaalla ja Itä-Lapissa lunta voi kertyä yli 5 senttiä.

