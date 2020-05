THL:n asiantuntijalääkäri: Nuhaisen tai aivastelevan ei pidä mennä kouluun, vaikka oireilu johtuisikin siitepölyallergiasta

Kouluissa on näyttänyt pari kuukautta tältä. Torstaina tuolit asetetaan maahan, mutta kuinka tiiviisti tai väljästi riippuu koulujen tiloista ja järjestelymahdollisuuksista.

Lapset palaavat opinahjoihinsa torstaina käytyään kaksi kuukautta etäkoulua. Tosin 1-3–luokkalaiset ovat voineet osallistua tänäkin aikana lähiopetukseen.

THL:n asiantuntijalääkärin Emmi Sarvikiven mukaan päätökset paluusta lähiopetukseen on tehty sen tiedon perusteella, mikä viranomaisilla on tällä hetkellä käytettävissä.

– Koronaviruksen suhteen on paljon asioita, joita emme tiedä ikäryhmästä riippumatta. Esimerkiksi immuniteetin muodostumiseen liittyviä kysymyksiä on paljon.

Ajatus lasten vähäisemmästä tartuttavuudesta perustuu Sarvikiven mukaan siihen, että lapset sairastavat usein oireetonta tautia ja sairastuessaankin ovat lieväoireisempia kuin aikuiset.

THL:n asiantuntijalääkärin Emmi Sarvikiven mukaan tartuntariskin vähentämiseksi on erittäin tärkeää, että oireiset henkilöt välttävät kontaktia muihin. Yle

– Nuhaisen tai aivastelevan ei pidä mennä kouluun, vaikka oireilu johtuisikin todennäköisimmin siitepölyallergiasta, Sarvikivi sanoo.

Ruotsin ja Islannin tietojen varassa kouluun paluu ei tuo suurta riskiä epidemian pahentumisesta

Monessa maassa koulut suljettiin varhaisessa vaiheessa epidemiaa, joten sulun vaikutuksista ei ole kovin vahvaa tietoa. Tämän vuoksi ei pystytä luotettavasti arvioimaan, mikä sulkemispäätösten vaikutus on epidemian leviämisen kannalta ollut, sanoo lastentautiopin professori Mika Rämet Oulun yliopistosta.

– Ruotsissa ja Islannissa kouluja ei ole suljettu lainkaan ja alustavissa arvioissa kouluikäisten virukselle altistuneiden määrä ei poikkea näissä maissa merkittävästi muusta väestöstä, hän kertoo.

Lasten osalta tartuntaketjuja tai erityistä sairastumista ei ole Ruotsissa tai Islannissa myöskään laajalti havaittu. Tässä mielessä professorin mukaan on perusteita olettaa, että kouluihin paluu on Suomessakin turvallista.

– Lohdullista on se, että lapsilla tauti on tyypillisesti lievempi kuin aikuisilla. Jos tauti olisi lapsilla vielä vaikeampi kuin aikuisilla, tilannehan olisi aivan hirveä, hän korostaa.

Syytä siihen, miksi tauti on yleensä lieväoireisempi lapsilla kuin aikuisilla, ei tiedetä.

“Koulutyön alkaessa parhaaseen mahdolliseen tulee pyrkiä”

Professorin mielestä on ymmärrettävää, että koulujen avautuminen huolettaa varsinkin henkilökuntaa, koska monella on läheisinään riskiryhmään kuuluvia.

Mika Rämet korostaa, että kouluihin palattaesssa pitää pyrkiä löytämään keinot, joiden avulla tilanne olisi kaikkien kannalta paras mahdollinen. Timo Heikkala / Lehtikuva

Rämet ei usko, että täydellisyyttä etäisyyksien osalta tullaan kouluissa ja päiväkodeissa saavuttamaan, mutta eipä sitä saavuteta aina julkisissa kulkuvälineissä tai kaupoissakaan.

– Ei ole absoluuttisia etäisyyksiä, milloin voi saada tartunnan ja milloin ei, mutta mitä suurempi etäisyys, sitä epätodennäköisemmin tartunnan saa, Rämet toteaa.

Rämet painottaa, että koulussa kannattaa käyttää harkintaa siten, että ainakin suuria massatapahtumia vältetään.

– Luokan sisällä kontaktien välttäminen täysin on varmasti vaikeaa, mutta kouluryhmät ja –luokat voidaan helpommin rajata erilleen toisistaan.

Laumasuoja saadaan vasta rokotteen kautta

Rämet korostaa, että vaikka koulut nyt avautuvat, silti pyrkimyksenä tulee olla epidemian hillitseminen ja on muistettava, että kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti.

– Samaan aikaan täytyy löytää keinot jatkaa mahdollisimman normaalia elämää epidemiatilannetta pahentamatta, niin kouluissa kuin muuallakin.

– Eli niin pitkään, kuin meillä on rajalliset hoitomahdollisuudet, ovat rajaustoimet välttämättömiä. Lähikontaktien rajaaminen ja mahdollisimman hyvä hygienia ovat tärkeitä koulujen avauduttua, professori muistuttaa.

Laumasuojaa ei Rämetin mukaan synny, ennen kuin mahdollinen rokote on kehitetty.

– Kauneusvirheitä on varmasti matkalla tullut, mutta mielestäni Suomi on onnistunut rajaamisessa hyvin, koska tartuntojen määrää kuvaava R0-luku on Suomessa saatu painumaan alle yhden, hän sanoo.

Kun R0-luku on alle yhden, tartunnat vähenevät, kun se on yli yhden, tartunnat lisääntyvät.

Rämet painottaa, etteivät epidemiat ole aina arvattavissa.

– Jälkeenpäin varmasti pystytään löytämään selittäviä tekijöitä sille, miksi esimerkiksi Virossa ja Australiassa epidemia näyttää tukahtuvan ja Italiassa taas tukahtuminen on hidasta, vaikka voimakasta rajaamista on tehty, hän pohtii.

Tiedelehti Nature arvioi (siirryt toiseen palveluun) tuoreessa artikkelissaan maailmalta tähän mennessä kerättyä dataa koulujen avaamisen kannalta. Artikkelissa haastatellut tutkijat eivät ole yhtä mieltä siitä, minkälaiset mahdollisuudet lapsilla on levittää virusta aikuisiin verrattuna.

