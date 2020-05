Aasiassa koronavirukseen on vahvistetusti kuollut yli 10 000 ihmistä

Kiinan jälkeen Aasian maista pahiten kärsinyt on Intia, jossa tauti on surmannut lähes 1 800 ihmistä.

Tartuntatapauksia Aasian maissa on todettu lähes 270 000.

Aasian maissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on nyt tiettävästi kuollut yli 10 000 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP:n laskuri. Tartuntatapauksia Aasian maissa on todettu lähes 270 000.

Kiinasta alkunsa saanut pandemia on vahvistettujen arvioiden mukaan surmannut moninkertaisesti suuremman määrän ihmisiä Aasian ulkopuolella kuin syntysijoillaan. Euroopassa kuolonuhreja on kertynyt yli 150 000 ja Yhdysvalloissa sekä Kanadassa lähes 80 000.

Kiinassa vahvistettuja kuolonuhreja on alle 5 000. Kiinan viranomaisten antamien lukujen paikkansapitävyyttä on myös epäilty. Kiina on kertonut vain yhdestä uudesta koronakuolemasta viimeisen kolmen viikon ajalta.

Kiinan jälkeen Aasian maista pahiten kärsineitä ovat Intia, jossa tauti on surmannut lähes 1 800 ihmistä, ja Indonesia, jossa kuolonuhreja on 930. Globaalisti koronavirus on tappanut yli neljännesmiljoona ihmistä.

Lähteet: AFP