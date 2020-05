Pääkaupungissa eniten koronatartuntoja Itä-Helsingin alueella – vähemmistöjen tilanne on tasoittunut

Suurin osa helsinkiläisistä tartunnan saaneista on jo parantunut.

Helsingin kaupungin uusimpien tietojen mukaan covid-19-tartuntoja on keskimäärin kolme tuhatta asukasta kohden.

Helsingin kaupungin verkkosivuilla julkaistun tartuntatilastokartan näet täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Kaikkiaan 2 127 helsinkiläistä on sairastunut tautiin. Kuolleita on 132. Heistä 80 on ollut hoivapalvelujen asiakkaita.

Tartuntoja on kaikkialla Helsingissä erilaisilla asuinalueilla. Useilla alueilla tartuntamäärät ovat pieniä. Toisilla alueilla tartuntamääriin voi vaikuttaa alueella sijaitseva ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksikkö.

Alueellisissa luvuissa ovat mukana kaikki tähän asti tartunnan saaneet ja myös parantuneet.

Kaupungin tilastojen mukaan helsinkiläiset käyvät kaikilla alueilla hyvin testeissä. Vähemmistöjen tilanne on nyt tasoittunut.

Tartunnat painottuvat kuitenkin edelleen Itä-Helsingin alueelle.