Business Finlandin kehittämistukien jaosta löytyi virheitä - tarkastusraportti julki

– Päähavainto tarkastuksen perusteella on se, että Business Finland on myöntänyt koronatukea säädösten mukaisesti. Tarkastuksessa on löytynyt yksittäistapauksia, joissa tuen myöntämisen kriteerit eivät ole täyttyneet. Näihin tietenkin puututaan. Kokonaiskuva kuitenkin on se, että tuki on saavuttanut hakijat kriteerit täyttäen ja lainsäädännön mukaisesti, kertoo johtaja Antti Joensuu työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Tarkastuksen perusteella Business Finland ei ole tiedotteen mukaan rahoittanut sellaista yhtiötä, joka rahoituspäätöksen ajankohtana olisi asetettu konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi, tai jolla olisi ulosotossa verovelkaa, tai joka olisi menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

Tarkastuksessa on tullut esille yksittäisiä tapauksia, joissa kommandiittiyhtiön oman pääoman riittävyyttä ei ole dokumentoidusti varmennettu. Havaitut puutteet eivät ole kuitenkaan tiedotteen mukaan merkityksellisiä, kun ottaa huomioon rahoitettujen avustusten kappale- ja euromäärät.

Tarkastuksen on tehnyt ulkopuolinen tilintarkastusyhtiö BDO audiator.

Raportin sisällöstä ja seurauksista lisää myöhemmin.

Epäilyt tukien valumisesta vääriin kohteisiin käynnistivät tarkastuksen

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti Business Finlandin koronatukien tarkastuksen 23.4. Tarkastuksen kohteena oli Business Finlandin myöntämä esiselvitys- ja kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

Tarkastuksen tavoitteena on ollut selvittää ovatko rahoituskriteerit selkeät ja hyvin viestitty. Tarkastuksen kohteena ovat olleet myös käsittelyprosessin asianmukaisuus ja päätösten säädöstenmukaisuus, myöntö- ja hylkäysperusteet, hakemusmäärät ja käsittelyajat sekä myönnetyn rahoituksen aiottujen käyttökohteiden sääntöjenmukaisuus.

Business Finlandin rahoitusohjeissa kerrotaan, että esiselvitysrahoitus on enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Kehittämisrahoitus on enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 prosenttia projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Häiriötilannerahoitus on avustusta, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta saa käyttää vain hankkeen palkkoihin ja ostettaviin asiantuntijapalveluihin. Esimerkiksi vuokrakulut eivät ole hyväksytty kustannuslaji.

Business Finlandin toimien tarkastuksen käynnisti keskustelu siitä onko tukea mennyt vääriin kohteisiin ja onko kehittämistuki ylipäätään toimiva tukimuoto, kun yritysten kassat tyhjenivät koronarajoitusten myötä.

