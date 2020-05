Kulkeeko kyydissäsi alle 135-senttisiä lapsia ilman turvakoroketta? Pian se on laitonta

Jos lomareissulla alle 3-vuotiaan lapsen kanssa tarvitsee taksia, on parasta pitää oma turvaistuin mukana. Uusi tieliikennelaki parantaa pikkulasten asemaa autossa.

1.6.2020 voimaan tuleva uusi tieliikennelaki (siirryt toiseen palveluun) selventää lasten turvaistuimien ja turvalaitteiden käyttöä autossa. Nykylaissa on olemassa muutamia poikkeuksia, joista suurin osa poistuu.

Selvin muutos on, että alle 3-vuotias lapsi ei enää saa olla ajoneuvon kyydissä ilman turvalaitetta.

Nykyisin alle 3-vuotiaan on voinut kuljettaa taksissa ilman turvakaukaloa tai turvaistuinta, mutta kesäkuun alusta alkaen se on alle 3-vuotiaille aina pakollinen.

Ainoa poikkeus sääntöön on linja-auto. Siellä alle 3-vuotiaan voi laittaa turvavöihin, jos turvaistuinta ei ole. Paikallisliikenteen linja-autoissa, joissa yleensä ei ole lainkaan turvavöitä, tulee aikuisen huolehtia pienen lapsen turvallisuudesta.

Taksiliitto: Hankaluuksia tulee

Jos lomareissulla alle 3-vuotiaan lapsen kanssa tarvitsee taksia, on jatkossa parasta pitää oma turvaistuin mukana. Takseissa nimittäin harvoin on lasten turvaistuimia mukana.

Taksiliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Andersson uskookin, että turvaistuinten osalta tieliikennelain uudistus voi tuoda hankaluuksia.

– Takseilla ei ole mahdollista kuljettaa turvaistuimia tai turvakaukaloita. Niille ei autossa ole tilaa.

Reissuun kannattaa ottaa lapselle kannattaa ottaa turvakaukalo mukaan. Ville Toijonen / Yle

Andersson suositteleekin tilaamaan taksin etukäteen. Silloin on mahdollista saada sellainen auto, jossa olisi lapsen turvaistuin.

– Siitä huolimatta tilanne tulee olemaan haastava. Maaseudulla on taksikoppeja, joissa kaukaloita voidaan säilyttää, mutta kaupungeissa sellaisia harvoin on, kertoo Andersson.

Hän muistuttaa, että vastuu alle 15-vuotiaista matkustajista on huoltajilla. Siksi huoltaja ottaa vastuun, jos alle 3-vuotias on ilman turvalaitetta taksissa.

Yli 3-vuotias, mutta alle 135 senttimetriä pitkä lapsi voi taksissa jatkossakin olla pelkästään turvavöissä, jos istuu muualla kuin etuistuimella.

Lapsen harrastuskaverillekin turvaistuin

Vielä toukokuun loppuun saakka voimassa oleva tieliikennelaki on sallinut kuljettaa lasta tilapäisesti ilman turvalaitteita. Se on tarkoittanut, että yli 3-vuotiasta, mutta alle 135 senttimetriä pitkää lasta on voinut satunnaisesti kuljettaa pelkissä turvavöissä.

Tällainen tilanne on tyypillisesti syntynyt silloin, kun aikuinen on kuljettanut lasten kavereita harrastuksesta kotiin.

Uusi tieliikennelaki ei enää puhu satunnaisuudesta, vaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa alle 135 senttimetriä pitkä lapsi on aina kuljetettava turvalaitteessa.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että keskimäärin vielä tokaluokkalaisen on käytettävä turvalaitetta autossa, kertoo koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara Liikenneturvasta.

Isokokoiset turvavyöistuimet ovat korvaamassa aiemmin käytettyjä turvakorokkeita. Ville Toijonen / Yle

Selkä menosuuntaan

Pienimmät lapset käyttävät turvakaukaloa, sen jälkeen turvaistuinta ja viimeisenä turvavyöistuinta tai turvakoroketta.

Istuimien yhteydessä on mainittu, minkä painoiselle ja kokoiselle tai ikäiselle lapselle se on tarkoitettu.

– Erityisesti internetin kautta tilattaessa kannattaa olla tarkkana, että tulee oikeanlainen istuin ja että sen saa varmasti hyvin sopimaan autoon, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Lapsen paikka on Elovaaran mukaan takapenkillä. Se on hänen mukaansa kolaritilanteessa yleensä turvallisin paikka, koska rajut kolarit tulevat pääsääntöisesti edestä.

Takapenkillä lasta tulee pitää selkä menosuuntaan, koska se on lapsen kannalta turvallisinta. Vasta sitten, kun lapsi ei enää mahdu näin olemaan, voi suunnan Elovaaran mukaan vaihtaa.

Lapsen tulee autossa olla turvallisuuden takia selkä menosuuntaan niin kauan kuin lapsi vain mahtuu niin olemaan. Ville Toijonen / Yle

Elovaaran muistuttaa, että jos takapenkillä oleva lapsi alkaa itkeä tai kaipaa hoitoa, pitää auto pysäyttää. Etupenkiltä ei saa ruveta lasta rauhoittelemaan, sillä muuten on vaarana, että kuljettajan katse ja keskittyminen eivät ole liikenteessä. Se taas nostaa riskiä joutua onnettomuuteen.

Isokokoisin lasten turvalaite on turvavyöistuin. Se on tarkoitettu 15–36-kiloisille lapsille.

– Sen tarkoitus on nostaa lasta ylemmäksi ja asettaa turvavyö kohdalleen. Se myös suojaa lasta, koska niissä on päänsuojat ja turvavyön ohjaimet, kertoo Elovaara.

Turvavyöistuimen asemesta voi edelleen käyttää myös turvakoroketta.

Turvatyynyn vaarat

Lapsen paikkaa autossa uusi tieliikennelaki ei määrää muuten kuin siten, että lasta ei saa laittaa etupenkille selkä menosuuntaan, jos autossa on käytössä turvatyyny.

– Minä en laittaisi pientä lasta ollenkaan etupenkille, koska toimintakyvyttömäksikin tehty turvatyyny saattaa laueta, kertoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Turvatyynyn saa useimmissa automalleissa kytkettyä pois päältä. Ongelma on kuitenkin se, että sitä ei välttämättä muista kuljettamisen jälkeen kytkeä takaisin päälle.

Kun lapsi on 135 senttimetriä pitkä, voi hän olla ilman turvaistuinta autossa. Toki senkin jälkeen sitä voi käyttää. Ville Toijonen / Yle

Turvatyyny laukeaa kolaritilanteessa. Jos etupenkillä on pieni lapsi turvavöissä, osuu turvatyyny Elovaaran mukaan lapseen väärässä asennossa ja voi aiheuttaa vakaviakin vammoja.

– Siksi kannattaa ottaa tosissaan se, ettei liian lyhyttä lasta etupenkille laita. Minusta lapsi saisi olla ainakin 140 senttimetriä pitkä, ennen kuin etupenkille voi tulla.

Entäs linja-autossa?

Tieliikennelain mukaan linja-autossa on kaikkien käytettävä turvavöitä, jos sellaiset linja-autossa on. Uusi tieliikennelaki täsmentää sitä lasten osalta niin, että alle 135 senttimetriä pitkän lapsen on käytettävä linja-autossa turvavyötä tai turvalaitetta.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara suosittelee oman turvaistuimen tai -kaukalon ottamista mukaan linja-autoon, vaikka sen asentaminen paikalleen voi olla hankalaa.

– Se on kuitenkin parempi kuin ei ollenkaan turvaistuinta, sanoo Elovaara.

Elovaaran mukaan turvaistuin kannattaa yrittää saada linja-auton turvavöihin edes jollain tavalla kiinni. Jos linja-auto tekee äkkijarrutuksen, voi kaukalo ilman turvavöitä lähteä liikkeelle. Silloin lapsi herkästi tipahtaa lattialle ja mahdollisesti loukkaa itsensä.

– Jos turvakaukaloa ei saa linja-autossa kiinni turvavyöhön, suojaa jo pelkkä kaukalokin lasta, kertoo Elovaara.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara muistuttaa, että uusien lakien tarkoitus on ajatella lapsen parasta.

– Alle 3-vuotias lapsi on haavoittuvainen. Lyhyelläkin matkalla voi sattua vaikka minkälainen haaveri, eivätkä pelkät turvavyöt riitä samalla tavalla kuin aikuiselle. Siksi autossa pitää olla hyvät turvalaitteet.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Lue tästä uutta lakia koskevia juttuja:

Monen autoilijan toive toteutuu – peräkärryn kanssa saa kohta ajaa satasta

Korttelirallin hinnaksi 100 euroa – uusi tieliikennelaki kieltää tarpeettoman ja metelöivän ajon koko Suomessa

Autoilijan pysähdyttävä suojatien eteen aina, jos näkyvyys on heikko

Taajamapysäköintiin iso muutos – auton saa pian pysäköidä kaksisuuntaisella kadulla menosuuntaan nähden vasemmalle