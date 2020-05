Työryhmä ehdottaa miljardin euron pakettia viherelvytykseen – Eroon öljylämmityksestä, lisää pyöräteitä, sähkö- ja kaasuautoille latausasemia

Työryhmä ehdottaa elvytystoimiksi esimerkiksi uusien pyöräteiden rakentamista. Koronavirusepidemia on saanut suomalaiset ulkoilemaan ahkerasti. Kuva on Helsingistä maaliskuun lopulta.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä esittää Suomelle miljardin euron arvoista kestävän elvytyksen pakettia.

Työryhmän mukaan tukipaketti auttaisi Suomen taloutta toipumaan koronakriisistä. Samalla se torjuisi ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä.

Ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan johtama työryhmä suuntaisi elvytysrahaa esimerkiksi kotitalouksille ja kunnille, jotta nämä voisivat nopeuttaa öljylämmityksestä luopumista.

Työryhmä edistäisi rakennusten energiaremontteja myös korottamalla kotitalousvähennystä.

Liikenteen puolella työryhmä panostaisi kevyen liikenteen väyliin, kuten pyöräteiden rakentamiseen. Lisärahalla voitaisiin rakentaa myös sähköautojen latauspisteitä ja kaasuautojen tankkausasemia.

Työryhmä ehdottaa myös tukipakettia lähivirkistyskohteiden, kuten luontopolkujen ja muiden ulkoilualueiden kunnostukseen ja hoitoon.

– Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden kato eivät ole kadonneet. Koska yhden euron tai miljardin voi käyttää vain kerran, on järkevää suunnata elvytysvarat useamman kriisin ratkaisemiseen samanaikaisesti, sanoo työryhmän puheenjohtajana toimiva Pokka tiedotteessa.

Työryhmän mukaan kaikkia valtion elvytystoimia olisi tarkasteltava myös niiden ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta. Arvioinnin tueksi työryhmä on laatinut kestävän elvytyksen kriteerit.

"Nopea vaikutus työllisyyteen"

Työryhmä laskee, että miljardin euron elvytyspaketin vaikutus työllisyyteen olisi vuositasolla noin 44 200–46 000 henkilötyövuotta.

Toimet jakautuisivat tälle ja ensi vuodelle. Työryhmän mukaan toimista pitäisi päättää jo toukokuun lisätalousarvion yhteydessä ensi viikolla.

Työryhmä luovutti tänään alustavat ehdotuksensa Martti Hetemäen johtamalle työryhmälle, joka laatii suunnitelmaa siitä, kuinka Suomi pääsee ulos koronakriisistä.

Koronakriisi on iskenyt vakavasti Suomen talouteen. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koronaepidemian myötä Suomessa on alkanut yli 190 000 uutta lomautusjaksoa. Uusia työttömiä on lähes 20 000.

