Norjalaismiljardöörin kadonneen vaimon tapauksessa uusi käänne: 30-vuotias mies pidätetty, oikeuden mukaan todisteet Hagenia vastaan eivät ole riittäviä

Poliisi on tehnyt uuden pidätyksen miljardööri Tom Hagenin vaimon tapauksessa, kertovat Norjan mediat. Anne-Elisabeth Hagen katosi lokakuussa 2018, ja poliisi epäilee, että hänet on murhattu.

Tom Hagen vangittiin epäiltynä vaimonsa murhasta tai avunannosta siihen noin viikko sitten.

68-vuotias Anne-Elisabeth Falkevik Hagen katosi kodistaan Oslon ulkopuolella lokakuun lopussa. Hänen miehensä löysi sieppaamiseen liittyvän viestin asunnosta. Norjan poliisi

Eilen torstaina poliisi pidätti 30-vuotiaan miehen, joka asuu Norjan itäosissa. Myös häntä epäillään Anne-Elisabeth Hagenin murhasta tai avunannosta siihen.

– Pidätetyllä miehellä on yhteys Tom Hageniin, ja poliisin tiedossa on, että hänellä on tietotekniikka- ja kryptovaluutta-asiantuntemusta, poliisi kertoi lehdistötiedotteessa.

Mies on kiistänyt syyllisyytensä, kertoo sanomalehti VG (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan mies pidätettiin Oslossa ja hänen Østlandetin alueella sijaitsevassa asunnossaan tehtiin kotietsintä.

Hovioikeus: Hagen vapautettava

Poliisi joutui kiirehtimään miehen pidätystä hovioikeuden päätöksen vuoksi. Oikeus linjasi eilen torstaina, että poliisin todisteet Tom Hagenia vastaan eivät ole riittäviä ja hänet tulee vapauttaa tutkintavankeudesta. Asia etenee nyt korkeimman oikeuden ratkaistavaksi.

Poliisi ei sulje pois uusien pidätyksien mahdollisuutta. Se ilmoittaa kommentoivansa juttua lisää korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Poliisi teki teknistä tutkintaa Tom ja Anne-Elisabeth Hagenin kodissa 5. toukokuuta. Tore Meek / EPA

Tom Hagenin puolustusasianajaja, Svein Holden, väittää poliisin todisteita päämiestään vastaan heikoiksi. Hän kertoo yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun), ettei Tom Hagen ole huolissaan siitä, miten häntä vastaan nostettu juttu päättyy.

Asianajajan mukaan Hagen kommentoi syytteitä häntä vastaan keskiviikkona näin: "Olen syytön, joten poliisi ei löydä todisteita minut vastaan. Mutta mitä tapahtuu, kun he saavat selville, että olen syytön? Tarkoittaako se sitä, että poliisi on käyttänyt niin paljon aikaa minuun, etteivät he ehdi ratkaista juttua ja löytää Anne-Elisabethia?"

Myös pariskunnan lapsien kerrotaan uskovan isänsä syyttömyyteen.

Kun Ann-Elisabeth Hagen katosi, pariskunnan kotoa löytyi viesti, jossa tämän ilmoitettiin olevan siepattu ja vaadittiin lunnaita. Miljoonien eurojen lunnaat olisi pitänyt maksaa kryptovaluutalla.

