Nyt vaihtui marssijärjestys Suomen pelialalla – Small Giant on Roviota ja Angry Birdsejä suurempi

Suomalainen Small Giant Games on myynnillä mitaten Suomen toiseksi suurin peliyhtiö. Small Giant

Suomen pelialan marssijärjestys on ollut jo pitkään sama. Ylivoimaisesti suurin yhtiö on ollut miljardiliikevaihtoa tekevä Supercell, ja selvänä kakkosena on liihotellut vihaisilla linnuillaan maailmanmaineeseen noussut Rovio.

Muut ovat tulleet kaukana perässä.

Nyt tähän väliin on kiilannut uusi yhtiö, Small Giant Games.

Juuri julkaistujen tietojen mukaan yhtiö on viime vuonna kaksinkertaistanut myyntinsä ja kolminkertaistanut voittonsa. Noin 330 miljoonan euron bruttomyynti on kymmeniä miljoonia euroja suurempi kuin Rovion.

– Kyllähän se siltä näyttää, kun vertailukelpoisilla luvuilla arvioi, Small Giant Gamesin toimitusjohtaja Timo Soininen sanoo.

Empires & Puzzles on yhdistelmä miekkaa, magiaa ja pulmia. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Miekkaa, magiaa ja pulmia Small Giant Gamesin ensimmäinen iso hittipeli on kolme vuotta sitten julkaistu Empires and Puzzles. Peli on eräänlainen roolipulmapeli. Tutkimusyhtiö SensorTower arvioi, että Empires and Puuzles ylitti puolen miljardin dollarin myyntituotot jo viime syksynä (siirryt toiseen palveluun). Liiketoimintamalli on sama kuin useimmilla muillakin – peli ladataan ilmaiseksi, etenemistä voi nopeuttaa ostamalla virtuaalitimantteja.

Suomalaiset tekivät fiksun diilin

Alle 60 työntekijän Small Giant Games on kuitenkin valinnut täysin toisen tien kuin Rovio. Siinä missä Rovio on tänään Helsingin pörssiin listattu itsenäinen yhtiö, Small Giant Games myytiin vuoden 2018 lopulla yhdysvaltalaiselle Zyngalle.

Zynga muistetaan parhaiten takavuosien Facebook-hitti Farmvillestä.

Suomalaiset tekivät pelijätin kanssa mainion diilin. Small Giant Gamesin perustajat, työtekijät ja sijoittajat saivat 80 prosentin osuudesta yli puoli mijardia euroa – ja kuten kohta kerromme, jäljelle jäänyt viidenneksen siivu on osoittautumassa entistä arvokkaammaksi.

Saimme pitää ketteryytemme

Timo Soinisen mukaan suomalaiset ovat saaneet säilyttää jättiläisen syleilyssä nimensä, itsenäisyytensä ja ketterät toimintatapansa.

– Ei minkäänlaisia negatiivisia yllätyksiä, hän sanoo.

– Kun valitsimme Zyngan kumppaniksemme, yksi syy oli se, että he tarvitsivat meitä. Halusimme olla rakentamassa jotain isoa, jossa meillä olisi suuri merkitys. Ja se meni juuri kuten olimme yhdessä suunnitelleet.

Small Giant Gamesin työntekijöitä vuonna 2018. Small Giant Games -pelistudio

Kaikki näyttää käyneen jopa vähän paremmin kuin ostaja suunnitteli. Zynga kertoi juuri tehneensä tammi-maaliskuussa historiansa parhaat myyntiluvut, ja suuri kiitos siitä meni sen suomalaiselle studiolle.

Erikoinen yksityiskohta on se, että suomalaisille maksetut bonukset painavat nyt emoyhtiötä tappiolle.

Käytännössä kyse on siitä jäljelle jääneestä viidenneksestä. Kaupantekovaiheessa osapuolet sopivat, että jäljelle jäänyt viidennes yhtiöstä vaihtaisi omistajaa kolmessa osassa kolmen vuoden kuluessa.

Kauppahinta määräytyisi Small Giant Gamesin suoritusten mukaan, ja menestys on ollut yrityskaupan jälkeen parempi kuin mitä ostaja osasi aavistaakaan.

Ensimmäisestä vajaan seitsemän prosentin siivusta Zynga maksoi yli 110 miljoonaa euroa.

Menestys ei ole ollut yksinomaan positiivinen asia, sillä nämä bonukset painavat Zyngan liiketoiminnan tappiolle. Yhtiö odottaa tekevänsä noin 230 miljoonan euron tappion – ja suuri syy ovat bonukset, joita yhtiö maksaa ostamistaan yhtiöstä.

Zynga myös varoittaa, että summa voi nousta, mikäli sen ostamat yhtiöt menestyvät jatkossakin odotuksia paremmin.

– Tässä on nyt se kuuluisa positiivinen ongelma, Timo Soininen sanoo.

– Kuluja tulee lyhyellä tähtäimellä. Kyse on kuitenkin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmasta.

Emoyhtiön asioita hän ei saa juuri kommentoida. Se on selvää, että lopulta tytäryhtiön menestys sataa myös Zyngan laariin.

Small Giant Gamesin toimitusjohtaja Timo Soininen sekä Otto Nieminen, yksi yhtiön perustajista. Small Giant

Näin virtuaalitimantteja lasketaan Small Giant Games myi viime vuonna virtuaalisia timantteja noin 330 miljoonalla eurolla, mutta virallisen tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli alle 180 miljoonaa euroa. Tämä on pelialan erikoisuus. Vaikka virtuaalisista timanteista saadut rahat kilahtavat peliyhtiön tilille, ne kirjataan liikevaihdoksi vasta viiveellä. Tuotot jaksotetaan kyseistä peliä pelaavien asiakkaiden keskimääräiselle peliajalle.

Pikkujätin tarina

Small Giant Games on perustettu vuonna 2013. Yhtiön perustajilla on taustallaan menestystä mm Habbo Hotel -palvelusta.

Yhtiön ensimmäiset pelit olivat koreilleet latauslistoilla (siirryt toiseen palveluun), mutta sen pidemmälle ne eivät kantaneet. Ensimmäinen hitti oli vuonna 2017 valmistunut Empires and Puzzles.

Parhaiten Farmville-pelistään tunnettu yhdysvaltalainen Zynga osti nousevan yhtiön loppuvuonna 2018. Yli 600 miljoonan euron hintaa hämmästeltiin.

Viime syksynä Small Giant Gamesin perustajat komeilivat verolistoilla.

Jos miekan ja magian menestys ylittää odotukset jatkossakin, myös bonukset jatkavat kasvuaan. Silloin Small Giant Gamesin myyjille lienee luvassa vielä pari yli sadan miljoonan eurojen bonusta.