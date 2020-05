Kovat kokemukset voivat kartuttaa viisautta – Tutkija: “Viisas tuntee myötätuntoa myös itseään kohtaan”

Kun teologian tohtori Jenni Spännäri tutki väitöskirjaansa varten ikäihmisten ajatuksia siitä, miten he hahmottavat roolinsa yhteiskunnassa, tulos oli jossain määrin yllättävä: Seniorit eivät nähneetkään itseään paikkaajina, jotka auttavat esimerkiksi lastenhoidossa, vaan eräänlaisina säilyttäjinä ja ylläpitäjinä.

– Ikäihmiset ajattelivat tärkeäksi tehtäväkseen eräänlaisen muistojen arkun kantamisen. Se on rooli, jota muut eivät voi hoitaa.

Spännäri nimesi havainnon tutkimuksessaan elämänkokemuksen pääomaksi ja tuli sitä kautta katsoneeksi, mitä muuta kokemuksen kautta kertyvästä pääomasta sanotaan. Hän törmäsi viisaustutkimukseen.

Juuri viisauden tutkija Spännäristä itsestäänkin lopulta tuli. Viisaudella ei tarkoiteta älykkyyttä tai loogista ajattelua, vaan jotakin, jonka tiedekin määrittelee monella tapaa.

Viisaustutkija Jenni Spännärin suosikkiesimerkki viisaasta ihmisestä on oma anoppi. “Kun häntä kehuu viisaaksi, hän sanoo silti aina että älä nyt”, Spännäri nauraa. Päivi Solja / Yle

Yksi tieteen viisausmääritelmiä yhdistävä elementti on se, että viisaus ymmärretään itsessään moniulotteisena ilmiönä. Eeva Kallion kanssa kirjoittamassaan kirjassa Viisaus - Käyttäjän opas Spännäri käyttää kolmiulotteista viisauden määritelmää.

Viisas tietää paljon, mutta ymmärtää myös tietämyksensä rajat. Viisauteen kuuluu kiinnostus laajentaa näitä rajoja ja olla valmis oppimaan uutta.

Viisas pohdiskelee. Viisastuminen vaatii sekä kykyä että halua pohtia omaa elämää: mitä tapahtumat merkitsevät ja mitä tapahtuneesta voi oppia.

Kolmanneksi Spännäri mainitsee viisauden myötätuntoisen ulottuvuuden, jonka kautta viisaus tulee näkyväksi ja myötätuntoisina tekoina ihmisestä ulos.

– Viisas tuntee myötätuntoa myös itseään kohtaan kun osaa virheitä tehtyään ajatella, että näin kävi ja olisi hyvä jos näin ei kävisi uudelleen.

Jos nämä kolme ulottuvuutta kiertyvät yhteen, voidaan Spännärin mukaan puhua viisaudesta.

Vanhat ovat viisaita?

Viisas ihminen on usein mielikuvissa myös vanha ihminen. Tervaskannoilla onkin ollut nuorempiaan enemmän aikaa viisastua, mutta elämänkokemus yksinään ei tee viisaaksi.

– Kaikki tuntevat viisaita ihmisiä, jotka eivät ole vanhoja ja toisaalta vanhoja ihmisiä, jotka eivät ole kovin viisaita, Jenni Spännäri muistuttaa.

Vanhuuden ja viisauden yhteys näyttäisi silti olevan olemassa, ja sitä on tutkittu. Spännäri nostaa esiin itävaltalaisen tutkimusprofessorin Judith Glückin, joka on tutkimusryhmänsä kanssa pähkäillyt yhtälöä erityisen ansiokkaasti.

Itävaltalaiset ovat todenneet viisauden karttuvan erityisesti kovien kokemusten myötä kun ihminen joutuu kasvunpaikan eteen.

– Koettelemuksia ei kuitenkaan saa osua yhden ihmisen kohdalle liikaa tai liian tiheään tahtiin, Jenni Spännäri avaa kollegoidensa löydöksiä.

Tutkimuksissa on huomattu, että viisastuminen vaatii kovia kokeneelta ihmiseltä esimerkiksi elämänhallintaa, avoimuutta, pohdintakykyä sekä tunnetaitoja. Jos näitä ei ole, koettelemukset eivät välttämättä jalostukaan viisaudeksi vaan kääntyvät katkeruudeksi.

Joukossa viisaus tiivistyy

Kun viisaustutkijalta kysytään, miten viisautta voisi kehittää, on Jenni Spännärillä vakiovastaus.

– Elämällä. Ihan tavallinen elämä riittää; ei tarvita mitään erityisen täyttä elämää tai unelmien toteuttamista. Ja jos haluaa ihan tietoisesti kehittyä, on olemassa pohdinnan ympärille kietoutuvia menetelmiä.

Tyhmyyden sanotaan tiivistyvän joukossa, mutta sama näyttäisi koskevan myös viisautta. Yhdessä ajattelemisen on tutkitusti todettu olevan tehokasta. Kun luetaan porukalla esimerkiksi klassisia filosofisia tekstejä ja pohditaan niitä sitten yhdessä muiden kanssa, on vaikutus erityisen viisastuttava.

Viisautta voi yrittää kehittää esimerkiksi lukemalla. Tärkeää olisi myös pohtia yhdessä jokun kanssa lukemaansa. Katriina Laine / Yle

Viisaaksi mielivän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse kasata yöpöydälleen Platonia tai Sokratesta, mikäli Jenni Spännäriltä kysytään. Hän uskoo myös kevyemmän lukemisen viisastuttavaan voimaan.

– Keskeinen osa viisautta on pohdinta ja avoimuus uusille näkökulmille. Kirjallisuus on tosi hyvä tapa matkailla toisen ihmisen maailmaan. Fiktiivisen hahmon ajatuksiin ja kokemuksiin pääsee voi päästä jopa helpommin sisälle kuin oikeasti kohtaamansa ihmisen, Spännäri pohtii.

Viisas ei huutele viisaudestaan

Ihminen, joka pitää itse itseään erityisen viisaana, ei välttämättä ole sitä toisten mielestä. Yksi viisauteen kiistatta liittyvä elementti vaikuttaisi olevan ymmärrys oman tiedon rajoista.

Tutkimuksissa on selvitetty viisauden olemusta yhteisöllisenä ilmiönä kysymällä erilaisten yhteisöjen jäseniltä, kuka heidän mielestään on viisas. Kulttuurista riippumatta viisaana pidetyt ihmiset itse ovat olleet hämmentyneitä kuultuaan, että heidät on nimetty.

– Viisaat ihmiset ovat ujoja viisautensa suhteen. Monen reaktio on ollut pöllämystynyt ja epäuskoinen, että mitä ihmettä, minäkö muka.

Viisauteen liittyvä älyllinen nöyryys näyttäisi olevan yleismaailmallinen piirre. Sen rinnalle Jenni Spännäri nostaa eksistentiaalisen nöyryyden.

– Se tarkoittaa, että osaa nähdä oman roolinsa tärkeänä, mutta ei jumalisena. Että oma rooli ei välttämättä ole niin iso, eikä kaikki ympärillä tapahtuva välttämättä johdu itsestä.

Viisas anoppi ja viisastuttavat ystävät

Kun kysytään, kuka Spännärin mielestä on viisas ihminen, hän osaa vastata heti. Tutkija nostaa esiin anoppinsa, jolla on viisautta olla neuvomatta silloinkin kun viisas neuvo varmasti löytyisi.

Sen sijaan kun viisaustutkijalta kysyy, millaisina hetkinä hän itse tuntee itsensä viisaaksi, alkaa ankara pohdinta. Hankalassa kysymyksessä piilee ansa. Jos alkaa oikein älyllisesti nöyräksi, saattaa lipsahtaa jo itsekorostuksen puolelle, Spännäri pohtii.

Vastaus kuitenkin löytyy.

– Ehkä olen viisaimmillani aina kun olen puhunut jonkun ystävän kanssa ja saanut ihan uuden tavan ajatella. Kun ymmärtää jotakin uutta, kokee myös vähän viisastuneensa.

Mikä mielestäsi lasketaan viisaudeksi? Voit keskustella aiheesta 18.5. klo 23 asti.