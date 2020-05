Espanjan ex-kuningasta Juan Carlosia pidettiin aikoinaan demokratian pelastajana – nyt häneen ruumiillistuu korruptio ja eliitin moraalittomuus

Espanjan kuningashuone on kriisissä – miten Espanjan entisen kuninkaan hämärä rahaliikenne horjuttaa koko monarkian tulevaisuutta?

Espanjalaiset saivat vappuna taas ihmetellä entisen kuninkaansa Juan Carlosin raha-asioita.

Sveitsiläinen finanssiguru Arturo Fasana kertoi sveitsiläisille tuomareille (siirryt toiseen palveluun), miten kuningas vieraili vuonna 2010 hänen Sveitsin kodissaan ja ojensi hänelle matkalaukullisen seteleitä. Tarkalleen ottaen 1 895 250 dollaria.

Espanjan kuningasperhe Juan Carlos I syntyi vuonna 1938. Hänen isoisänsä Alfonso XIII hallitsi Espanjaa kuninkaana vuoteen 1931, jolloin monarkia lakkautettiin.

1930-luvun sisällissodassa valtaan nousi Fransisco Franco. Hän hallitsi Espanjaa diktaattorina kuolemaansa, vuoteen 1975 asti. Francon kuoleman jälkeen Juan Carlos nousi Espanjan kuninkaaksi.

Juan Carlosilla oli merkittävä rooli Antonio Tejeron johtaman vallankaappausyrityksen kukistamisessa vuonna 1981.

Juan Carlosilla on puolisonsa Sofían kanssa kolme lasta, Elene (56 vuotta), Cristina (54) ja Felipe (52).

Juan Carlos luopui kruunusta poikansa Felipen hyväksi vuonna 2014.

Rahat olivat kuninkaan mukaan ”lahja” Bahrainin sulttaanilta (siirryt toiseen palveluun) Hamad bin Isa al Jalifalta. Ei ole selvinnyt, miksi Bahrainin kuningas olisi antanut lahjan Espanjan kuninkaalle. Ja käteisenä, summa painaa sadan dollarin seteleinä noin 19 kiloa.

Kuninkaan rahat veroparatiisiin

Fasana kertoi kuulustelussa, miten hän kuninkaan toivomuksesta siirsi summan sveitsiläisen Mirabaud-pankin tilille. Tilin omistaja oli Panamaan rekisteröity säätiö nimeltä Lucum.

Panaman veroparatiisilakeja hyväkseen käyttävä säätiö puolestaan oli (siirryt toiseen palveluun)ja on ex-kuninkaan Juan Carlosin nimissä.

Arturo Fasana ei ole kuka tahansa. Hän oli myös Espanjan tunnetuimman korruptioringin (siirryt toiseen palveluun), ns. Gurtel-ringin johtajan Fransisco Correan välikäsi, kun tämä hoiteli laittomia bisneksiään. Fasana oli myös itse syytettynä Gurtel-kuviossa. Sveitsiläistuomari kuitenkin vapautti hänet lopulta syytteistä maaliskuussa.

Correa itse sai erittäin kovan 51 vuoden tuomion laajamittaisen lahjontaringin johtamisesta.

Laki on laki, mutta ei kuninkaalle

Tieto kuninkaasta kanniskelemassa matkalaukullista seteleitä talleteltavaksi veroparatiiseihin on saanut espanjalaiset muistelemaan muitakin kuninkaan raha-asioita.

Vuonna 2008 Juan Carlos sai Saudi-Arabian kuninkaalta 100 miljoonan dollarin lahjoituksen. Raha päätyi sveitsiläisen Mirabaud-pankin kautta kuninkaan veroparatiisisäätiölle.

Juan Carlos kuvattiin gaalatilaisuudessa Portugalissa vuonna 2005. Kuvassa ovat myös silloisen Portugalin presidentin vaimo Maria Jose Rita, Jaime Marichalar ja prinsessa Elena. AOP

Neljä vuotta myöhemmin sveitsiläiset viranomaiset saivat selville, että kuningas lahjoitti säätiön pääomasta 65 miljoonaa euroa rakastajattarelleen Corinna Larsenille.

Aiemmin kuningas oli lahjoittanut säätiön rahoista kaksi miljoonaa (siirryt toiseen palveluun) euroa toisellekin pitkäaikaiselle rakastajattarelleen, Mallorcalta kotoisin olevalle Marta Gayalle.

Oliko prinsessa Dianalla ja Juan Carlosilla suhde?

Ei ole mikään uutinen, että kuninkaana Juan Carlosilla oli lukuisia rakastajattaria avioliittonsa ulkopuolella.

Espanjan keltaisen lehdistön juorujen mukaan hänellä on saattanut olla tuhansia naisia, huhuttiin jopa Walesin prinsessan Dianan ja Juan Carlosin (siirryt toiseen palveluun)suhteesta. Lukuisat lemmenseikkailut toivat (siirryt toiseen palveluun)kuninkaalle lisänimen ”Don” Juan Carlos.

Prinsessa Diana ja kuningas Carlos Espanjassa huhtikuussa 1987. /All Over Press

Tosin Dianan entinen henkivartija kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Diana olisi kertonut hänelle, kuinka Juan Carlos on ”hurmaava, mutta toisaalta ärsyttävä mielistelijä”.

Mutta oliko pitkäaikainen rakastajatar Corinna Larsen myös liikekumppani laittomien komissioiden rahastamisessa?

Rakastajattarelle sadan miljoonan dollarin lahja

Corinna Larsenin ja kuninkaan suhde alkoi ilmeisesti vuonna 2004. Se pulpahti julkisuuteen, kun Larsen osallistui Botswanassa norsujahtiin yhdessä kuninkaan kanssa vuonna 2012.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein (omaa sukuaan Larsen). Hän oli kuningas Juan Carlosin pitkäaikainen rakastajatar. Kai-Uwe Knoth / DPA / AOP

Espanja oli keskellä syvintä lamaa, ja kuningas ampumassa norsuja kymmenien tuhansien eurojen (siirryt toiseen palveluun)arvoisella matkalla suututti espanjalaisia.

Larsen sanoo, (siirryt toiseen palveluun)että Espanjan tiedustelu tekee kaikkensa, ettei ex-kuninkaan rikollisia puuhia paljastu lisää. Hän syyttää ex-kuningasta ja ex-rakastajaansa myös uhkailusta ja dokumenttien varastamisesta.

Kuningas rahasti öljykaupoista?

Saudikuninkaalta tai Bahrainin sulttaanilta saadut rahat eivät ole ainoita tietoon tulleita kuninkaan hämäriä bisneksiä.

Espanjan valtiojohtoisen öljy-yhtiön Campsan entinen ekonomisti (siirryt toiseen palveluun)Roberto Centeno on kertonut, miten öljykriisin aikana, 1970-luvulla kuninkaalle meni 1-2 dollarin komissio jokaisesta Espanjan Saudi-Arabiasta ostamasta öljytynnyristä. Vuositasolla se tarkoitti miljoonia.

Juan Carlosin rahasotkut ovat tahranneet myös hänen poikansa, vuonna 2014 kuninkaaksi nousseen Felipe VI:n mainetta.

Juan Carlos luopui kruunusta kesäkuussa 2014. Kuninkaaksi nousi hänen poikansa Felipe VI, jonka kruunajaisia vietettiin Madridissa 19. kesäkuuta 2014. Alberto Martin / EPA

Englantilainen Daily Telegraph paljasti maaliskuussa (siirryt toiseen palveluun), että Felipe on Juan Carlosin ohella toisena edunsaajana Panaman veroparatiisiin sijoittuvassa Lucum-säätiössä.

Felipeäkin on nyt vaadittu julkistamaan omistuksensa, mukaan lukien ulkomaiset omistuksensa.

Huomionarvoisaa on, että Felipe sai tiedon siitä (siirryt toiseen palveluun), että hän on edunsaaja panamalaisessa säätiössä jo viides maaliskuuta vuonna 2019. Kuningashuone kuitenkin julkisti asian vasta vuotta myöhemmin, 15 maaliskuuta 2020.

"Isänmurha kuninkaanpalatsissa"

Sen jälkeen seurasi tapahtumaketju, jota El Diario -lehden päätoimittaja Ignacio Escolar kutsuu isänmurhaksi kuninkaanpalatsissa (siirryt toiseen palveluun).

Kuningas Felipe VI ilmoitti luopuvansa perintöoikeudesta entisen kuninkaan omaisuuteen. Hän sanoutuu myös irti kaikista sellaisista tuotoista, varoista ja omistuksista, joiden alkuperä ei täytä tiukkoja laillisuuden kriteereitä.

Felipe myös eväsi isältään vuosittaisen noin 200 000 euron rahasumman, jonka kuningashuone on tähän asti antanut ex-kuninkaalle. Kuningas myös ilmoitti (siirryt toiseen palveluun), ettei ota vastaan varoja, jotka ovat peräisin hänen isänsä veroparatiisisäätiöistä tai muista laittomista lähteistä.

Espanjalaiset politologit tulkitsivat ilmoituksen epäsuorana tunnustuksena siitä, että hänen isänsä on sotkeutunut laittomiin bisneksiin.

Lausuntoon sisältyi myös kummallinen Juan Carlosin lisäämä lause, jonka mukaan hän ei ole toimittanut pojalleen tietoja veroparatiisisäätiöistä. Toisaalta, ex-kuningas ei ole koskaan edes myöntänyt säätiöiden olemassaoloa – ennen kuin tässä – ja tässäkin epäsuorasti.

Felipen esiintyminen luettiin myös yritykseksi pelastaa kuningashuoneen maine, mutta tuliko yritys liian myöhään?

Rahojen piilottelu sveitsiläisiin pankkeihin on sinänsä jo perinne Bourbonien suvussa. Juan Carlosin isä, Juan de Borbón jätti pojalleen Juan Carlosille 1 100 miljoonan pesetan perinnön. Siitä noin 7,5 miljardia pesetaa, (siirryt toiseen palveluun) nykyrahassa noin 7,5 miljoonaa euroa oli talletettuna sveitsiläisiin pankkeihin.

Uudet säännöt kuninkaan lahjoille

Felipe VI on lähtenyt määrätietoisesti pelastamaan kuningashuoneen rapistunutta mainetta. Selvänä irtiottona isäänsä hän saneli uudet moraalisäännöt kuningashuoneelle.

Juan Carlos osallistui tammikuussa sisarensa prinsessa Pilar de Borbonin hautajaisiin Madridin lähellä. Oikealla kuningatar Sofia. Emilio Naranjo / EPA

Hän lopetti vuosimaksut kuningasperheen ytimen ulkopuolisille, kuten sisarilleen Cristinalle ja Elenalle.

Hän myös perui Cristinan ”Palma de Mallorcan herttuatar”-arvonimen. Tässä syynä oli Cristinan aviomiehen Inaki Urdangarinin rikostuomio. Kuuden vuoden tuomio tuli lahjusten otosta ja muista kuninkaallisen aseman väärinkäyttöön liittyvistä rikoksista.

Kuningas myös saneli säännöt lahjoista (siirryt toiseen palveluun), joita kuningashuoneen jäsenet saavat ottaa vastaan. Ne eivät saa ylittää ”normaaleja kohteliaisuuden rajoja”. Lahjoista myös julkaistaan lista kuninkaanpalatsin sivulla.

Kuninkaan sotkut parlamentin tutkintaan?

Maaliskuussa Espanjan parlamenttiin tuotiin esitys, jonka mukaan parlamentti perustaisi komission tutkimaan kuningashuoneen rahankäyttöä. Aloite meni nurin sosialistipuolueen, oikeistolaisen PP:n ja äärioikeistolaisen Voxin äänillä (siirryt toiseen palveluun). Aloitetta tuki joukko parlamentin vähemmistöryhmiä.

El Pais -lehden otsikko kesäkuulta 2014 Juan Carlosin päätöksestä luopua kruunusta. Amer Ghazzal / AOP

Hallituksessa istuva Podemos ei laittanut siihen nimeään, mutta piti kuningashuoneen rahankäytön tutkimusta tärkeänä heti, kun koronapandemiasta päästään.

Vuonna 2014 Espanjan parlamentissa käsiteltiin myös aloitetta, joka olisi vienyt entiseltä kuninkaalta immuniteetin. Silloinen oikeistohallitus vastusti aloitetta. Pääministeri Mariano Rajoy sanoi, että kuninkaan suojelu lain kouralta on järkevää ja reilua.

Juan Carlosilla on rahasotkujen lisäksi myös ainakin kaksi isyysepäilyä, joihin hän ei siis joudu vastaamaan. Kuninkaallinen koskemattomuus ulottuu myös entiseen kuninkaaseen.

Tahraantunut, mutta koskematon

Kuninkaalla on erityissuoja myös rikoslaissa. ”Kuninkaan loukkaaminen” on rikos muutamassa muussakin Euroopan maassa, mutta Espanja on ainoa, jossa lakia myös sovelletaan aktiivisesti.

Katalonian Gironassa asuvat Jaume Roura ja Enric Stern tuomittiin 15 kuukauden vankeuteen kuninkaan kuvan polttamisesta yli 10 vuotta sitten. Vankeus muutettiin myöhemmin yli 5 000 euron sakoiksi.

Maaliskuussa 2018 Euroopan Ihmisoikeustuomistuin antoi päätöksen, jonka mukaan kuninkaan kuvan polttaminen sisältyy sanan- ja ilmaisuvapauden piiriin, eikä siitä tule rangaista. EIT tuomitsi Espanjan valtion palauttamaan Jaume Rouralle ja Enric Sternille sakkorahat.

Tähän päivään mennessä Espanja ei ole totellut tuomioistuimen päätöstä.

Kataloniassa korkea tuomari halusi kolme vuotta sitten vangita henkilön, joka vihelsi jalkapallo-ottelussa, kun kuningas esiteltiin yleisölle.

Kansalliset symbolit ovat Espanjassa erityisen herkkä aihe. Varsinkin nyt, kun Katalonian kuohunta on nostanut espanjalaista nationalismia esiin.

Sen sai huomata koomikko Dani Mateo, joka suositussa Intermedio-viihdeohjelmassa niisti Espanjan lippuun – ja tosin saman tien oli kauhistelevinaan itsekin, minkä pyhäinhäväistyksen hän oli tehnyt.

Koomikko Dani Mateo (vas.) lähdössä oikeudesta Madridissa 26.11.2018. Mateo joutui ahtaalle niistettyään tv-sketsissä Espanjan lippuun. Rodrigo Jimenez / EPA

Sketsin maali oli nimenomaan nationalismi, mutta espanjalaisia se ei naurattanut. Poliisiyhdistys haastoi Mateon oikeuteen ja vaati hänelle viiden vuoden vankeustuomiota. Koomikko joutui vihakampanjan kohteeksi, ja seuraavassa ohjelman jaksossa hän pyyteli sketsiä vuolassanaisesti anteeksi.

Madridilainen oikeusistuin otti syytteen käsiteltäväksi. Kaksi kuukautta myöhemmin oikeus lopulta hylkäsi syytteen todeten, että ”vaikkakin sketsi oli mauton ja osoitti kunnioituksen puutetta lippua kohtaan, niin se ei kokonaisuutena ollut (siirryt toiseen palveluun)tähdätty Espanjan lipun loukkaamiseen”.

Myös kuningas on osa Espanjan oikeiston kansallista kuvastoa, jonka varaan se on rakentanut identiteettiään.

Kuningas Felipe VI (vas.) on tehnyt eroa isäänsä, entiseen kuninkaaseen Juan Carlosiin. Paco Kampos / EPA

Euroopan kuningashuoneista epäsuosituin

Kuningashuoneen suosio on kuitenkin rapistunut ex-kuninkaan Juan Carlosin skandaalien myötä: niukasti yli puolet espanjalaisista haluaa, että kuningashuoneen asemasta järjestettäisiin kansanäänestys.

Euroopan kuningashuoneista Espanjan monarkia on kaikkein epäsuosituin (siirryt toiseen palveluun).

Jakolinjat tässäkin menevät oikeisto-vasemmistoakselilla. Vasemmiston, myös tämänhetkisen pääministeripuolueen PSOE:n kannattajat haluavat tasavaltaa, oikeisto haluaa säilyttää kuningashuoneen.

Entinen oikeistolainen sisäministeri Jorge Fernandez Diaz sanoi, että kuningashuoneen aseman kyseenalaistaminen (siirryt toiseen palveluun) on vaarallisempaa kuin koronavirus.

Se oli melkoinen lausunto demokraattisen maan entiseltä ministeriltä.

