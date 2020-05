Turku sai luvan häätää merimetsot Vähä-Kaskisista

Poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2023 asti. Arkistokuva.

Poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2023 asti. Arkistokuva. Jari Hakkarainen / Yle

Varsinais-Suomen Ely-keskus on myöntänyt Turun kaupungille poikkeusluvan estää merimetsojen pesintä Vähä-Kaskisten saaressa Ruissalossa.

Perusteluna on se, että kyseessä on mökkisaari, missä pesät sijaitsevat lähellä asutusta. Merimetsojen ulosteista voi aiheutua terveydellistä vaaraa asukkkaille.

Lisäksi merimetsojen pesintä saaressa aiheuttaisi vakavaa vahinkoa saaren metsälle, jos linnut asettuisivat saareen pysyvästi. Metsille aiheutuvaa vahinkoa arvioitaessa on otettu huomioon metsien taloudellisen arvon lisäksi metsän maisemallinen ja virkistyksellinen merkitys.

Pesinnät saa estää pesät hävittämällä sekä tulevina pesimäkausina myös ennaltaehkäisemällä pesimään asettumista. Poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2023 asti.

Tänä pesimäkautena pesiä saa hävittää 15 toukokuuta asti. Jos pesiä hävitettäessä havaitaan, että pesissä on jo poikaset, tulee pesien hävittäminen lopettaa ja sitä saa jatkaa vasta pesimäkauden jälkeen.

Vähä-Kaskisen läheisyydessä on sijainnut merimetsoyhdyskunta vuodesta 2010 lähtien. Kuluva kevät on ensimmäinen, kun pesintä on laajentunut myös Vähä-Kaskisen saareen.

Tällä hetkellä voimassa on 12 poikkeuslupaa merimetsojen rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen.